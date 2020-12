Rich The Kid nie avoir volé la chaîne VVS après la publication d’une vidéo de voleurs présumés

Le groupe a non seulement été critiqué pour avoir prétendument arraché la chaîne du rappeur, mais aussi pour être blanc et avoir dit le mot n.

Il n’est pas rare que les rappeurs soient victimes d’un voleur à la chaîne, mais Rich The Kid dénonce les informations selon lesquelles il est l’un d’eux. Comme beaucoup de ses collègues rappeurs, Rich The Kid aime s’offrir un ou deux articles de luxe, et un rapport récent affirme qu’il s’est fait voler l’une de ses chaînes. Une vidéo a commencé à circuler en ligne qui montrerait un groupe d’hommes blancs se vantant d’avoir volé le Boss Man rappeur.

Frazer Harrison / Employé / « Là où vous chez n * gga, nous venons de prendre l’homme de merde de ce n * gga, pas de casquette », a déclaré l’un des suspects présumés dans le clip. Dans une autre vidéo, quelqu’un est vu porter la chaîne alors qu’une personne a dit: « Laisse les négros voir cette merde. Rich Forever, salope! » Les courts clips ont été filmés à l’intérieur d’un véhicule où la personne avec la caméra est celle qui parle alors qu’il montre le collier glacé. Cependant, Rich The Kid a nié que quiconque se soit enfui avec ses bijoux. Sur son histoire Instagram, le rappeur a posté une vidéo de sa chaîne et a écrit: « Arrêtez de publier cette fausse chaîne, la vraie VVS. » Les voleurs présumés n’ont pas encore répondu. Faites glisser votre doigt ci-dessous pour consulter les publications.