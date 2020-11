Rich The Kid et NBA YoungBoy vivent somptueusement sur « Automatic »

Dans une semaine, Rich The Kid et NBA YoungBoy sortiront leur album collaboratif Personne n’est en sécurité. Il y a presque un mois, les deux rappeurs se sont vantés de leur flux de trésorerie sur le morceau « Bankroll », et maintenant ils sont revenus avec un autre single de leur projet intitulé « Automatic ». Il s’agit d’un morceau à combustion lente où les rappeurs échangent des vers sur les articles de luxe que leur vie leur offre tout en rappelant aux auditeurs que la vie de rue n’est jamais loin.

Personne n’est en sécurité présente des artistes comme Quando Rondo, Lil Wayne et Rod Wave, alors préparez-vous à écouter cet album en entier vendredi prochain (20 novembre). « Automatic » fait suite à la mixtape surprise de NBA YoungBoy Jusqu’à mon retour qu’il a publié plus tôt cette semaine. Diffusez « Automatique » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Tu sais que je suis dessus, tu sais que je le tiens

Ce n’est pas possible, si tu joues, je suis un pop an * gga

Je ne fais pas de temps, je suis choisi pour toujours

Arrête de les jeter avec cent pistolets

Boy Quando mon n * gga, pour toujours nous roulons