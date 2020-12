Rich The Kid appelle l’artiste un « cul poussiéreux » après l’avoir accusé de ne pas payer son travail

Une autre controverse est survenue concernant Rich The Kid après que l’artiste de graphisme animée Emonee LaRussa, lauréate d’un Emmy Award, ait accusé le rappeur de ne pas la payer pour son travail. Au cours de sa carrière, Emonee a travaillé avec des artistes comme Kanye West, Ty Dolla € ign, FKA Twigs, Lil Nas X, Dababy, Jhene Aiko, John Legend, Tory Lanez et ScHoolboy Q, et dans une vidéo récente qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux , LaRussa détaille son expérience avec Rich The Kid – une interaction qui, selon elle, était une première pour elle.

« Je n’ai jamais posté une vidéo comme celle-ci parce que cela ne m’est jamais arrivé de toute ma carrière », a déclaré Emonee LaRussa. « C’est Rich The Kid, il a 8 millions d’abonnés, il m’a engagé pour faire une couverture et maintenant il refuse de me payer. » LaRussa a expliqué qu’avant de commencer le travail, elle a demandé au rappeur s’il avait des idées ou une direction pour le morceau. Il lui aurait dit qu’elle avait «une liberté totale».

«Je suis allée créer quatre variantes graphiques différentes pour lui», a-t-elle poursuivi. LaRussa a déclaré qu’elle avait envoyé les preuves et qu’il avait fallu encore quelques jours à Rich The Kid pour répondre. « Il veut le changer mais ne me dit pas en quoi il veut le changer. Au lieu de me donner une direction artistique, il me dit juste de réécouter la chanson. Donc, au lieu de recommencer à l’aveugle, j’envoie lui fait référence et il me dit: fais juste la pochette, envoie-la-lui et ne lui envoie pas les concepts. «



Instagram

Emonee a dit qu’elle avait fait trois autres graphismes – que Rich aurait tous aimé – mais l’artiste a affirmé que le rappeur ne la paierait pas pour eux. Rich a répondu aux allégations sur son histoire Instagram avec une diatribe alimentée par des insultes.

« Je t’ai dit que je n’aimais pas la pochette et que je ne voulais pas utiliser le cul de poubelle que tu m’as envoyé », a déclaré le rappeur. « Personne ne paie pour un dîner si le serveur a apporté la mauvaise commande et j’ai quand même donné 500 € à ton cul poussiéreux par personne est r * tardé … et en plus personne ne te paie 1K pour pas de couverture, idiot. »

La réponse du rappeur a poussé les gens à le critiquer pour ses récentes poursuites intentées par des gestionnaires, Fashion Nova et des propriétaires de propriétés qu’il a louées. Récemment, il a également été rapporté que Rich a été expulsé d’un vol et de deux hôtels pour son comportement. Consultez les articles de LaRussa et Rich The Kid ci-dessous.



Instagram