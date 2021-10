Ricarlo Flanagan de ‘Last Comic Standing’ décède à 40 ans des complications de COVID-19

Ricarlo Flanagan, un acteur, rappeur et comédien de stand-up qui était demi-finaliste de « Last Comic Standing », est décédé au cours du week-end des complications de COVID, a confirmé son représentant de talent à Variety. Il avait 40 ans.

« Malheureusement, cette pandémie a coûté la vie à un artiste extrêmement talentueux et à un être humain encore plus sympathique. Ricarlo nous manquera beaucoup », a déclaré Golfman à Variety.

Ricarlo Flanagan est apparu dans la saison 9 de « Last Comic Standing » et a été demi-finaliste de la série. NBC

Des amis ont créé une campagne GoFundMe pour venir en aide à la famille de Flanagan.

« La nouvelle du décès d’un être cher n’est jamais quelque chose de facile à entendre, encore moins si vous êtes loin de l’individu », lit-on dans la description de GoFundMe. « Notre cher ami est décédé subitement et était malheureusement loin de sa famille. Ricarlo Flanagan était un fils, un petit-fils, un cousin, un neveu et un ami aimant avec de nombreux talents incroyables. Il a fait rire chaque pièce où il est entré. Nous aimerions avoir chez lui à sa famille à Cleveland, Ohio, afin que sa famille puisse le mettre au repos. Nous vous demandons de garder sa famille dans vos pensées et vos prières. S’il vous plaît, aidez-nous avec toute contribution que vous êtes en mesure de donner. Cela sera grandement apprécié , non seulement par nous mais surtout par sa famille. »

Plus tôt ce mois-ci, Flanagan a partagé sur Twitter qu’il avait contracté COVID-19, en disant: « Ce COVID n’est pas une blague. Je ne souhaite cela à personne. »

Flanagan a sorti son premier album de comédie, « Man Law », en 2013. Le comédien a ensuite participé à la neuvième saison de « Last Comic Standing » de NBC, devenant demi-finaliste de l’émission de compétition.

En plus de la comédie, Flanagan était un acteur, avec des rôles récurrents dans la huitième saison de « Shameless » de Showtime et la série Disney Plus « Walk the Prank ». Flanagan avait également fait des apparitions en guest star dans un épisode de « The Mick », « The Carmichael Show », « Insecure », « The Neighborhood », « Kidding », « Room 104 » et la reprise de « Mad About You » de Spectrum. Selon Golfman, ses crédits les plus récents incluent un épisode de la prochaine série comique de Peacock « Bust Down » et le nouveau film d’Aubrey Plaza « Emily the Criminal », qui a marqué le premier rôle officiel de Flanagan au cinéma.

Flanagan a également eu une carrière de rap sous le nom de Father Flanagn. Il avait sorti trois albums de musique : « Death of Davinchi » en 2010″, « An Opus Inspired by Andre Martin » en 2019 et « Hope Your Proud » en 2020. Son dernier album, « Both Sides of the Brain », devait sortir mardi, selon son Twitter.

En rapport: