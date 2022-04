Ricardo Montaner lance la vidéo d’El Día Que Me Quieras et se souvient de ses racines à Buenos Aires

MUSIQUE

De Spoiler, nous avons appris le prochain clip vidéo du chanteur né à Valentín Alsina, Buenos Aires. On vous dit ici notre avis et ce à quoi on peut s’attendre pour son prochain album.

© GettyRicardo Montaner sortira un album de tangos.

Si l’on parle d’artistes latins emblématiques, Ricardo Montaner mène la liste. Né en Argentine, puis il est devenu vénézuélien, colombien et dominicain, pour obtenir l’affection de ses fidèles qui entretiennent sa popularité comme au premier jour. Malgré cela, le chanteur n’oublie pas ses racines et, de cette façon, il lancera un nouvel album de tango qui est à quelques heures de sortir sa première chanson : Le jour où tu m’aimes.

Composée par Carlos Gardel et Alfredo Le Pera En 1934, le thème musical parcourt le monde en acquérant plus de 200 versions, parmi lesquelles se distingue celle de Luis Miguel. Cette fois, ce sera au tour de Ricardo Montaner, qui s’apprête à créer ce 1 avril sa couverture en hommage à son père Eduardo Delfor Reglero Atrio. Qu’est-ce qui le rend si spécial? Cela signifiait son retour à Buenos Aires, en plus de le clip vidéo a été réalisé par sa femme Marlene Rodríguez.

Depuis spoilers, nous avons eu l’occasion de voir cette pièce qui, sans aucun doute, est pleine d’émotion pour son protagoniste. roulé dans Le Café des Petits Anges, raconte une histoire d’amour dans laquelle ce genre très local est représenté par un groupe imposant et un couple de danseurs qui brillent à l’écran. Et c’est que pour Montaner, c’est un élément distinctif de ses origines. « El Día Que Me Quieras est la porte d’entrée de ce projet, mais aussi la chanson la plus emblématique du tango universel« , il expliqua.

Et il a soutenu : «J’ai osé le chanter parce que je suis né à Valentín Alsina, quartier tango par excellence. Et parce que je pense que j’ai mérité ce droit pendant toutes ces années”. Cette chanson en particulier touche une corde sensible à son enfance : «Au début de ma carrière, mon grand-père Laurentino disait que j’étais son Gardel. Et à un moment j’y ai cru. Je me souviens aussi que, quand j’étais petit, mon père nettoyait la table après le dîner et se levait là pour me demander de chanter. Il m’a appris quelques tangos que j’ai eu dans ma mémoire”.

Mais ce projet qui l’accompagne depuis l’enfance devient désormais son prochain album : « LMalheureusement, je n’ai pas écrit la chanson. Mais cela ouvre la porte à ce merveilleux projet dont je rêve depuis que je suis tout petit.”. Et pour y parvenir, il n’a rien fait de plus que de s’entourer d’une équipe de luxe.

Ainsi, il a conclu : «J’ai convoqué les meilleurs musiciens d’Argentine, les meilleurs interprètes de tango, pour faire un album totalement live depuis les studios ION à Buenos Aires. Un album de tango réalisé par le maestro Andrés Linetzky et coproduit par mon grand ami Diego Núñez et mon très cher ami Gerardo Rozínqui doit maintenant être au ciel”.

