Ricardo Darín a dit au revoir à son chien Ronko dans les réseaux avec une grande tristesse

Ricardo Darín a profité de Twitter pour laisser son dernier message à Ronko, la mascotte dont il a dit au revoir avec douleur.



Ricardo Darin Il avait déjà raconté par le passé ce qu’il aime tant chez les chiens : « J’aime cette attitude inconditionnelle que les chiens ont pour nous. Qui les a trompés ? Ils pensent que nous sommes géniaux, et en fait, nous ne le sommes pas. Je veux que quelqu’un me dise : comment fait-on pour que quelqu’un nous reçoive avec plus de joie qu’un chien quand on rentre à la maison ?a déclaré dans un reportage le protagoniste de Argentine, 1985.

C’est peut-être pour cette raison que la nouvelle que nous devons annoncer est doublement triste car Ricardo Darin traverse une période difficile après la mort de ronkoson chien fidèle, qu’il a viré via Twitter avec le message suivant : « A la prochaine fois, cher Ronko… Je te souhaite enfin la paix ». D’après les paroles du talentueux acteur, on pourrait en déduire que l’animal traversait une complication de santé qui a conduit à ce résultat, bien que ce soit la perception de l’auteur de cette note.

Ricardo Darín vire Ronko

De même, la fille de Ricardo, Clara, a mis en ligne une vidéo sur Instagram avec Ronko rendant hommage à l’animal. Sur les images, vous pouvez voir l’animal sur un canapé se faire caresser par elle sur sa patte. Toute la famille Darín se souviendra sûrement de cet ami qui est parti mais qui a dû laisser autant de souvenirs indélébiles que nous tous qui partageons du temps avec un chien.

Pendant ce temps, les gens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour offrir un soutien total à Ricardo Darin qui est l’une des célébrités les plus aimées d’Argentine bien que connaissant sa personnalité la définition de « célébrité » est loin de la perception qu’il a de lui-même comme une personne simple qui a des valeurs non négociables dont il a fait preuve à plus d’une occasion.

Nous pouvons nous souvenir de cette époque Ricardo Darin est apparu dans l’émission de télévision Léo Montero, un autre amoureux des animaux, pour signaler qu’il avait trouvé un chien perdu dans la rue. Bien que le protagoniste de Le secret de ses yeux ne pouvait garder l’animal a tout fait pour que la famille puisse le localiser grâce à la magie de la télévision. Un autre geste qui montre le genre de personne qu’est Ricardo !

