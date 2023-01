Rian Johnson travaille déjà sur une suite de Glass Onion pour Netflix

On dirait que Netflix n’en a pas encore fini avec la franchise.Couteaux sortis », alors que le service de streaming fait tout son possible pour proposer bientôt le troisième volet de la série de films créée par rian johnson.

Dans une interview, le vice-président de la division des films de studio originaux de Netflix, Ori Marmur, a partagé que Johnson travaille déjà sur un nouveau film. »Rian Johnson travaille déjà sur le troisième film, mais il n’y a pas d’horaire fixe. Nous serions ravis de l’avoir le plus tôt possible compte tenu de la réponse à la dernière », a déclaré Marmur.

Netflix a récemment sorti »Glass Onion » en décembre 2022, le deuxième film »Knives Out », recevant de nombreux éloges de la part des critiques et des téléspectateurs, et devenant rapidement le troisième plus gros film du service de streaming.

Bien que l’intrigue du troisième film »Knives Out » soit encore secrète, Johnson a assuré aux fans qu’il veillera à ce que les films »Knives Out » maintiennent leur niveau de qualité.

« Daniel Craig et moi en avons beaucoup parlé, et à la minute où nous avons l’impression de tourner la manivelle trop loin sur un autre film, nous allons devoir arrêter », a-t-il déclaré. « Donc c’est vraiment important avec chacun maintenant, et le troisième en particulier, qu’il soit un peu effrayant et dangereux. Nous allons devoir secouer la boîte. »

»Glass Onion » a encore une fois suivi le détective Benoit Blanc joué par Daniel Craigse retrouvant au milieu d’un autre mystère de meurtre qui a eu lieu sur une île grecque privée au plus fort de la pandémie de COVID-19 en mai 2020. Le film mettait en vedette des acteurs majeurs comme Edouard NortonJanelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista.

»Glass Onion: A Knives Out Mystery est disponible exclusivement sur Netflix. Il n’y a pas encore de date de sortie pour le troisième film.