Rian Johnson est encore plus fier des derniers Jedi cinq ans plus tard

Le réalisateur Rian Johnson a déclaré la fierté qu’il ressent pour son entrée controversée dans le Guerres des étoiles saga, Star Wars : Épisode VIII – Les Derniers Jedi. Dans une interview avec Empire, Johnson déclare qu’au cours des cinq années qui ont suivi sa sortie, il est encore plus fier de ce qu’il a fait avec le mythe emblématique maintenant qu’il ne l’était alors et est très heureux d’avoir pris un tel swing.

« J’en suis encore plus fier cinq ans plus tard. Quand j’étais au bâton, j’ai vraiment frappé le ballon.

Johnson a en effet vraiment swingué au bal dans son épisode du Disney Guerres des étoiles trilogie suite, présentant une version du légendaire Jedi Luke Skywalker à laquelle le public ne s’attendait pas. Bien que certains aient contesté (c’est peu dire, compte tenu de la réaction de certains Guerres des étoiles fans) avec Luke n’étant pas le héros qu’ils avaient imaginé, d’autres ont adoré être surpris par ce que Johnson a apporté à la franchise de longue date.

Et bien que beaucoup se soient éloignés de Le Dernier Jedi croyant que Rian Johnson n’a pas compris le Guerres des étoiles saga, le cinéaste explique que c’est loin d’être le cas et pourquoi la suite est tout au sujet Guerres des étoiles lui-même et ce que cela signifie pour les fans. Lui-même inclus.

« Je pense qu’il est impossible pour chacun d’entre nous d’aborder Star Wars sans y penser comme un mythe avec lequel nous avons été élevés, et comment ce mythe, cette histoire, s’est ancrée en nous et nous a affectés. L’intention ultime n’était pas de se dépouiller – l’intention était d’accéder au pouvoir fondamental du mythe. Et finalement, j’espère que le film est une affirmation du pouvoir du mythe de Star Wars dans nos vies.

Rian Johnson défend le portrait de Luke Skywalker dans The Last Jedi

L’un des éléments les plus controversés de Le Dernier Jedi est la représentation de Luke Skywalker comme un ermite cynique qui a tourné le dos aux Jedi, à la Force et à la galaxie. Après un bref moment de faiblesse qui a vu Luke envisager de mettre fin à l’obscurité de son neveu Ben Solo avant qu’elle ne puisse commencer, Luke laisse tout derrière lui avant de redevenir un héros Jedi lors de la finale de Le Dernier Jedi.

« Les images finales du film, pour moi, ne déconstruisent pas le mythe de Luke Skywalker, elles le construisent, et c’est lui qui l’embrasse. Ils défient absolument la notion de « jeter le passé » et embrassent ce qui compte réellement dans son mythe et ce qui va inspirer la prochaine génération. Donc pour moi, le processus de déshabillage est toujours dans l’intérêt d’arriver à quelque chose d’essentiel qui compte vraiment.

Le clivage entre les critiques, le public et au sein de la Guerres des étoiles la base de fans est désormais ancrée dans l’histoire du cinéma. Mais, peut-être qu’un jour, plus de choses viendront à la vision inattendue de Johnson sur l’histoire d’une galaxie très, très lointaine.

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a depuis taquiné un retour dans le monde et les personnages de la trilogie Disney, tout en révélant qu’une nouvelle trilogie dirigée par Rian Johnson est toujours sur les cartes. Pour l’instant, Johnson est occupé à créer des suites à son hit de 2019, Couteaux sortisavec le premier suivi, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésqui sortira sur Netflix le 23 décembre 2022.