Rian Johnson dit que la ressemblance du personnage de Glass Onion avec Elon Musk était une "Horrible, horrible accident."

On a dit que Miles Bron, le personnage de Glass Onion d’Ed Norton, avait une étrange ressemblance avec Elon Musk, mais Rian Johnson dit que tout cela n’est qu’une coïncidence.

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés est actuellement assis au sommet du palmarès des films de Netflix, avec son prédécesseur Couteaux sortis en deuxième position proche. La popularité de la suite a vu de nombreux fans sauter sur les réseaux sociaux pour remettre en question la ressemblance entre le personnage d’Ed Norton, Miles Bron, et le milliardaire Elon Musk. Cependant, selon le réalisateur Rian Johnson, les similitudes entre les magnats de la technologie fictifs et réels sont totalement involontaires. S’adressant à Wired, Johnson a commenté:





« Il y a beaucoup de choses générales sur ce genre d’espèce de milliardaire technologique qui sont allés directement dans [Glass Onion]. Mais évidemment, cela a une pertinence presque étrange dans le moment actuel. Un de mes amis a dit: « Mec, on dirait que ça a été écrit cet après-midi. » Et c’est juste une sorte d’horrible, horrible accident, vous savez ? L’intention était de refléter avec précision ce que c’était que d’avoir la tête au milieu de la sphère culturelle au cours des six dernières années. C’est une sorte de carnaval assez cauchemardesque, une réalité gonflée à la Fellini en ce moment.

Bien sûr, l’histoire de Verre Oignon a été écrit avant la récente prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, et Johnson a clairement indiqué que le personnage de Norton est simplement une interprétation archétypique du milliardaire moderne. Cependant, pour ceux qui veulent croire qu’il existe un lien plus intentionnel entre les deux, son explication n’empêchera probablement pas les rumeurs de continuer à circuler.

Glass Onion a défié les chances d’être égal à Knives Out.

De nombreuses suites ne répondent pas aux attentes, mais cela ne s’est certainement pas produit avec Verre Oignon. La sortie en salles limitée du film a surpris tout le monde en rapportant une somme respectable estimée à 15 millions de dollars provenant de moins de 700 cinémas. Bien que Netflix n’ait pas confirmé le chiffre exact pris lors de la sortie du film, il était clair qu’il y avait beaucoup d’intérêt pour le film et cela s’est poursuivi avec ses débuts sur Netflix qui ont attiré environ 35 millions de foyers.

En ce qui concerne les critiques, Verre Oignon a vu une réponse presque unanimement positive de la part des critiques et du public qui ont largement adhéré à Benoit Blanc de Daniel Craig et attendent maintenant avec impatience son troisième cas. Bien qu’il y ait un peu d’attente pour que cela se produise, Johnson a récemment révélé qu’il avait commencé à travailler sur le scénario des titres à venir. Couteaux sortis 3.

« C’est une période tellement bizarre en ce moment parce que je commence tout juste à travailler sur l’écriture du prochain film policier, et il faudra quelques années avant qu’il ne sorte et Dieu seul sait à quoi ressemblera le paysage à ce moment-là. Je J’ai l’impression qu’essayer de deviner où nous allons être ensuite est peut-être une course de dupe. »

Les commentaires de Johnson sur le « paysage » sont liés à la diffusion théâtrale limitée de Verre Oignon, qui aurait pu rapporter beaucoup plus d’argent s’il avait été diffusé plus largement. Avec Netflix suggérant qu’ils continueront à utiliser les sorties cinéma pour leurs films comme un « outil de marketing », il reste à voir si Couteaux sortis 3 recevra le même traitement ou finira par obtenir une version initiale plus large est quelque chose qui, comme le dit Johnson, pourrait beaucoup changer au cours des deux prochaines années.