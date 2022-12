Rian Johnson dit qu’Angela Lansbury « n’aurait pas pu être plus belle » lors du tournage de Glass Onion Cameo

Avertissement de spoiler : Cette histoire contient de légers spoilers pour Glass Onion : A Knives Out Mystery, détaillant le camée d’Angela Lansbury.





Tandis que Angela Lansbury n’était peut-être pas le Parmi nous gamer dans la vraie vie qu’elle a été représentée comme dans Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésc’était un plaisir de travailler avec elle et une personne « généreuse » à rencontrer, selon le réalisateur Rian Johnson. Dans le film, qui est maintenant diffusé sur Netflix, le détective Benoit Blanc joue au jeu multijoueur populaire Parmi nous avec quelques-uns de ses copains intellectuels. Jouant elle-même, la Le meurtre qu’elle a écrit star se révèle être l’un des autres joueurs du jeu de Blanc aux côtés de Poupée russe la star Natasha Lyonne, le grand Kareem Abdul-Jabbar de la NBA et la légende de la musique décédée Stephen Sondheim.

Parler avec Le New York Times, Johnson a partagé quelques détails sur la naissance du camée de Lansbury. Il a expliqué comment il avait d’abord réussi à embarquer Sondheim pour son camée, à quel point il a mentionné son désir de faire également apparaître Lansbury dans le film. Il se trouve que Sondheim était amie avec Lansbury, et grâce à cette connexion, elle a également été intégrée au casting.

Johnson a expliqué: « Je lui ai dit que nous essayions d’avoir Angela Lansbury … Et il a dit: » Oh, Angie – je suis ami avec elle. Dis-lui que je le fais. Elle le fera.’

En rencontrant Lansbury et en l’informant de la scène avant le tournage, Johnson a ajouté: « Elle n’aurait pas pu être plus belle et plus généreuse. (Elle n’était) pas une joueuse. Et donc elle a été très patiente en me laissant décrire les règles de Parmi nous, jusqu’à un certain point. À ce moment-là, elle a juste dit: ‘Tu sais quoi? Dites-moi juste quelles sont les lignes. Je vous ferai confiance.' »





Rian Johnson souhaite qu’Angela Lansbury et Stephen Sondheim puissent voir le film

Johnson n’a pas pu retrouver Sondheim et Lansbury après leur mort; Sondheim est décédé en novembre 2021 tandis que Lansbury est décédé en octobre de cette année. En réfléchissant à sa rencontre avec les deux, Johnson dit qu’il a eu l’occasion de leur faire savoir à tous les deux à quel point il les admirait, maintenant reconnaissant d’avoir eu cette chance.

« Je me suis permis d’avoir ce petit moment gênant de leur dire ce que je suis sûr que chaque personne qui les rencontre dit. Mais quand même, c’était vraiment agréable de leur dire que je ne serais pas là à faire ça si ce n’était pas le cas. pour eux », a-t-il expliqué.

Johnson déplore également à quel point perdre les deux l’a rendu triste, et il espère juste qu’ils auraient été satisfaits de la façon dont la scène qui les a présentés s’est déroulée.

« C’est triste, car en tant que fan, j’aurais aimé qu’ils soient toujours là et qu’ils fassent des trucs », a-t-il déclaré. « J’espère qu’ils auraient apprécié la petite scène et en auraient ri. »

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésqui a attiré un grand nombre de téléspectateurs depuis sa première, peut maintenant être trouvé en streaming sur Netflix.