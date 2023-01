Rian Johnson aborde les potentiels Knives Out et Poker Face Crossover

Rian Johnson a parlé des possibilités d’avoir un crossover Poker Face et Knives Out, ce qui représenterait un défi majeur.

Rian Johnson semble être le roi des mystères en 2023. Après le succès de son film Netflix Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésla nouvelle série de Johnson Poker Face a également démarré du bon pied. La série Peacock a fait ses débuts avec un taux d’approbation parfait de 100% sur Rotten Tomatoes, et si l’audience est tout aussi élevée, il y a de fortes chances que l’émission soit là pendant un certain temps encore. Johnson a déjà déclaré qu’il espérait que la série s’étalerait sur plusieurs saisons, indiquant clairement que ce n’était pas conçu comme un engagement en série limitée.





Pendant ce temps, Johnson se prépare également à faire le troisième versement du Couteaux sortis séries. Certains fans se demandent peut-être s’il y a une chance qu’elle Poker Face Le personnage de Charlie Cale pourrait un jour rencontrer Benoit Blanc de Daniel Craig dans un crossover potentiel. Cette question a été posée à Johnson dans une nouvelle interview avec ScreenRant, et comme l’explique le réalisateur, étant donné que Lyonne Verre Oignon camée a techniquement établi qu’elle était la star de la série fictive Poker Face, ça ne pouvait pas être aussi simple que de faire se rencontrer Charlie et Benoit. Cependant, les deux histoires pourraient encore se reconnaître d’autres manières.

« Eh bien, vous voulez entendre une toile tordue? Essayez de démêler ça. Elle est Natasha en ce sens qu’elle est dans sa bande-annonce sur le tournage de Poker Face. Si vous regardez son parcours, c’est sa bande-annonce. Elle est entre les prises quand nous tournons Poker Face. J’ai juste dit: « Montez sur le zoom très vite et faites-le. » Donc, je n’ai aucune idée de comment vous démêlez cela. je suppose dans le Verre Oignon univers, Poker Face est une émission qui est en train d’être tournée. je vais avoir un épisode de Poker Face à l’arrière-plan du prochain mystère de Benoit Blanc, peut-être. »





Poker Face sera-t-il renouvelé ?

Paon

Il est trop tôt pour savoir à quoi ressemble l’audience sur Poker Face avec la série qui vient de faire ses débuts sur Peacock. Cependant, étant donné l’implication de Johnson et Lyonne, couplée aux bonnes critiques, il devrait y avoir beaucoup d’intérêt de la part des fans pour la série. Nous devrons attendre et voir s’il y en a assez ici pour que la série soit renouvelée pour la saison 2 à Peacock, et NBCUniversal pourrait finir par attendre la sortie de chaque épisode avant de prendre cette décision.

Poker Face est maintenant en streaming sur Peacock avec ses quatre premiers épisodes maintenant disponibles à regarder. Il y a six autres épisodes qui composent la saison des étudiants de première année, et ils seront publiés chaque semaine tous les jeudis jusqu’à la finale. En attendant, retrouvez la dernière aventure de Benoit Blanc en streaming Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés sur Netflix.