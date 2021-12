Rhys Ifans aborde pour la première fois son apparition possible dans No Way Home

Dans la sortie multiversale de Marvel Cinematic Universe, Spider-Man : Pas de chemin à la maison fait ressortir non pas un mais de nombreux méchants des films Spider-Man passés et les met tous en même temps contre le quartier amical de Tom Holland. Alors que le film ramenait toujours Alfred Molina et Jamie Foxx respectivement en tant que Doc Ock et Electro, certains personnages n’ont été confirmés qu’après la sortie de la deuxième bande-annonce du film. Cela inclut le Bouffon Vert de Dafoe de Homme araignée, Sandman de l’église Thomas Haden de Spider-Man 3, et enfin, Le Lézard de Rhys Ifans de L’incroyable homme-araignée. Cependant, il y a encore une confirmation valable à venir concernant les apparitions de Rhys Ifans et Thomas Haden Church. Pour la première fois, Rhys Ifans a fait la lumière sur son implication dans Pas de chemin à la maison.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Parler avec Le multivers de Murphy, Rhys Ifans a subtilement demandé aux gens d’attendre la sortie du film pour connaître l’étendue de son implication dans Pas de chemin à la maison. La réponse était vers une question où Ifans a été demandé si c’était vraiment lui qui dépeint le lézard dans le film, à laquelle il a répondu :

Eh bien, vous savez, comme la plupart des cadeaux de Noël, la bonne chose est de ne pas savoir ce qu’il y a dedans jusqu’à ce qu’il soit temps de les ouvrir.

Ce n’était ni un oui ni un non, une esquive parfaite à la question, contrairement à l’hésitation évidente d’Andrew Garfield lorsqu’il a nié son apparition lors de la troisième sortie de Spidey dans le MCU. Bien que nous sachions que c’est Ifans qui joue Le Lézard dans L’incroyable homme-araignée; cependant, l’acteur n’a pas été vu sous la forme humaine du personnage dans Pas de chemin à la maison bandes-annonces ou clips promotionnels. Étant donné que Lizard est un personnage purement CG, les fans se demandent si Ifans lui-même est impliqué dans le film ou non. Le seul indice de son apparition confirmée dans le film ou, au moins, de son implication dans le film a été les extraits divulgués du prochain article d’Empire Magazine sur la production et l’impact du film.





Les films de Marvel Studios reposent dans une plus large mesure sur des plans CG et VFX et s’il n’y a pas eu de plans pour montrer des Ifans (ou Church) sous la forme humaine de leurs personnages, alors Marvel pourrait facilement avoir quelqu’un d’autre dans Mo-Cap et obtenir les plans obligatoire. Les principaux exemples sont bien sûr Rocket et Groot de Gardiens de la Galaxie cinéma; qui sont à la fois exprimés mais joués sur le plateau par un ensemble différent d’acteurs et d’interprètes de mo-cap. Marvel a également fait appel à Aaron Lazar à plusieurs reprises pour remplacer Doctor Strange de Benedict Cumberbatch. Et dernièrement, pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux, le studio n’avait pas besoin de Tim Roth pour entrer en production ; cependant, il est arrivé pour avoir donné des effets vocaux à son personnage, devenant finalement non crédité pour cela. Ainsi, si le personnage n’apparaît que sous le nom de Lézard, le studio peut ou non impliquer des Ifans pour les effets vocaux.





Lizard, alias Dr Curtis Connors, a joué un rôle crucial dans L’incroyable homme-araignée, établissant l’arc de personnage de Peter Parker comme la connexion de Connors avec Richard Parker définit la toile de fond, ainsi que l’héritage de Spider-Man. Et puis, selon les plans de Sony avec cette franchise, Ifans aurait fait partie de Sinister Six, qui était censé être son propre film dans cette série. Même dans Pas de chemin à la maison images de la bande-annonce, Lizard joue apparemment un autre rôle en mettant le Spider-Man de Garfield au premier plan. Le personnage est vu dans des bandes-annonces frappé par une force invisible, que les fans pensent être en fait Andrew Garfield, coupé de la bande-annonce finale pour garder son apparence comme une surprise.

Partout où l’arc de l’histoire de Lizard va avec Pas de chemin à la maison, c’est formidable de voir que ces plans sont bouclés pour Sony et Marvel, dans un espace où les personnages établis dans les films des deux studios peuvent partager l’espace dans des décors d’histoires multiversales. Et si les Ifans avaient la chance d’apparaître sous forme humaine, ce serait un voyage nostalgique pour les fans.





Spider-Man : Pas de chemin à la maison établit déjà des records de vente de pré-billets et est sur le point de sortir en salles le 16 décembre 2021.





Spider-Man: No Way Home Review (Spoiler-Free): Une montagne russe émotionnelle avec des rebondissements à couper le souffle Peter Parker (Tom Holland) et le Dr Strange (Benedict Cumberbatch) prennent des mesures drastiques pour préserver l’identité secrète de Peter dans Spider-Man: No Way Home

Lire la suite





A propos de l’auteur