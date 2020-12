‘RHOP’: Wendy Osefo révèle si elle a obtenu un contrat pour la saison 6

Wendy Osefo était la nouvelle femme au foyer du quartier pendant Les vraies femmes au foyer de Potomac saison 5. Après qu’il y ait eu des rumeurs en ligne selon lesquelles elle n’avait pas reçu de contrat pour revenir à l’émission pour la nouvelle saison, Osefo, connue dans l’émission sous le nom de Dr Wendy, a mis fin à tous les grondements dans un message sur les médias sociaux. weekend.

REGARDEZ CE QUI SE PASSE EN DIRECT AVEC ANDY COHEN – Episode 17207 – Sur la photo de cette capture d’écran: Dr Wendy Osefo – (Photo par: Bravo / Banque de photos NBCU via Getty Images)

Wendy Osefo sur « Les vraies femmes au foyer de Potomac »

Au cours de la saison, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait qu’Osefo se vantait de ses diplômes et se présentait parfois comme élitiste dans des conversations avec des membres de la distribution comme Karen Huger et Ashley Darby.

Dans une interview accordée à In the Know de Verizon, Osefo a insinué qu’elle ne s’attendait pas à ce que le discours sur le diplôme soit polarisant.

«Je suis très fier de mes diplômes, et je suis fier de mes réalisations, mais je me sens comme une nouvelle femme au foyer, l’un des éléments est que les gens apprennent à vous connaître – ce qui est un facteur distinctif à votre sujet en dehors de la groupe. » elle a dit. «Il se trouve que l’un de mes facteurs distinctifs est le fait que j’ai quatre diplômes. En plus du fait que je suis la première femme au foyer nigériane, vous avez donc pu voir la gorgée de ma fille et nous l’avons fait à la nigériane. Mais je l’ai trouvé tellement intéressant qu’il est devenu si polarisant, d’une certaine manière.

Pour Osefo, parler de ses diplômes n’était pas différent de celui des femmes d’autres femmes au foyer montre parler de leur richesse.

« femmes au foyer car une franchise est basée sur ces femmes avec des personnalités plus grandes que nature qui parlent de choses différentes, et l’une de ces choses est leur richesse financière », a-t-elle poursuivi. «Qu’il s’agisse du nombre de millions qu’ils possèdent, du nombre de voitures ou du nombre de maisons, ils parlent toujours de ces choses. Bonnes, mauvaises ou indifférentes, certaines de ces femmes obtiennent ces choses de leur mari. Je viens sur cette plate-forme, et je travaille dur – du sang, de la sueur et des larmes – et je réalise quelque chose sur le plan académique. Je montre au public que oui, il y a une richesse financière, mais aussi une richesse académique. C’est ce que j’apporte. Mais, pour une raison quelconque, cela devient tellement polarisant, et je ne comprends pas pourquoi. Ça n’a aucun sens. »

Wendy Osefo répond aux rumeurs selon lesquelles on ne lui a pas proposé de revenir pour la prochaine saison de « The Real Housewives of Potomac »

Au cours du week-end, plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles des contrats avaient été délivrés aux membres de la distribution selon lesquels le réseau voulait revenir pour la cinquième saison de la série. Un rapport a indiqué qu’Osefo ne revenait pas. Osefo a nié la rumeur et a applaudi sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit sur son histoire Instagram: «Imaginez que vous citiez MediaTakeout comme une source vérifiable. Les femmes mentent, la vie des hommes, les contrats non.

À l’heure actuelle, le seul acteur confirmé ne pas revenir est Monique Samuels, qui a révélé qu’on lui avait offert un contrat mais a décidé de dire non à son retour.

Pas de mot quand Les vraies femmes au foyer de Potomac reprendra le tournage pour la sixième saison, mais il devrait revenir soit à la fin de l’été prochain, soit à l’automne prochain, comme d’habitude.