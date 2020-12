‘RHOP’: Robyn Dixon laisse tomber une bombe sur Karen Huger à propos de son chapeau «  embelli  »

Robyn Dixon de Les vraies femmes au foyer de Potomac est un entrepreneur et a récemment lancé une ligne de chapeau. La star de Bravo appelle son entreprise Embellished et s’est retrouvée en désaccord avec sa co-star Karen Huger. Quand ce dernier a fait une apparition sur Le spectacle de Wendy Williams, elle a jeté une ombre majeure sur Dixon. Cependant, lors de la réunion de la saison 5, Dixon a pu applaudir et elle l’a fait de manière épique.

Karen Huger et Robyn Dixon | Heidi Gutman / Bravo

Pourquoi les stars du «RHOP» se disputent-elles?

RHOP est une question de femmes qui soutiennent d’autres femmes. Lorsque Dixon a demandé à ses co-stars de modeler ses chapeaux, ils ont tous accepté de le faire. Les photos seraient utilisées pour placer autour de son site Web en ligne qui servirait également de boutique. Cependant, les choses ont pris une tournure profonde lorsque les dames ont effectué leur voyage annuel au Portugal.

Au cours de leur escapade, Dixon a reçu certaines des photos de la session et elle n’a pas été impressionnée par la façon dont Huger est sorti. Dixon a déclaré que le photographe lui avait donné toutes les meilleures photos, mais qu’elle avait du mal à aimer la façon dont Huger avait l’air dans son chapeau.

La personnalité de Bravo a pris la décision de ne pas présenter Huger sur son site Web, indiquant que la Grande Dame ne faisait pas partie du groupe d’âge qu’elle ciblait. Dixon a réalisé son souhait et Huger était introuvable sur sa boutique en ligne.

Karen Huger et Robyn Dixon | Sophy Holland / Bravo

Karen Huger jette de l’ombre sur Robyn Dixon

La Grande Dame n’est pas du genre à jouer car elle se mettra à terre et jettera de l’ombre qui finira par piquer fort. Huger n’a pas laissé tomber ses fans quand elle est apparue sur Le spectacle de Wendy Williams et Dixon est venu. Elle a d’abord fait honte à Dixon pour son âge.

« C’est Robyn qui faisait la honte à l’âge et la honte sur elle », a déclaré Huger dans l’émission. « Encore une fois, ils ne comprennent pas parce qu’ils n’ont pas la sagesse que nous avons les femmes mûres. »

Huger a ensuite jeté cette nuance sur elle en commentant son apparence, tout comme Dixon lui a fait.

«Maintenant, Robyn a 40 ans, et j’en regarde tous les jours, mais… j’ai vraiment l’impression qu’elle s’est tirée une balle dans le pied avec ça parce que nous, les 50 ans, pouvons nous payer son produit», a ajouté Huger. «En fait, les jeunes de 20 ans qui veulent acheter les chapeaux de Robyn viennent voir leur maman pour de l’argent, alors elle s’est suicidée dans le pied.

Robyn Dixon | Mark Finkenstaedt / Bravo

La vengeance de Robyn Dixon?

Au RHOP Retrouvailles de la saison 5, la querelle entre Dixon et Huger est apparue. Les co-stars de Dixon ont expliqué que ses chapeaux sont bons parce qu’ils sont doublés à l’intérieur de satin et ne gâchent pas leurs cheveux. Dixon a expliqué que les photos de tout le monde étaient «plus amusantes» et qu’elle pensait que Huger ne voulait pas être là.

«J’ai honnêtement senti qu’elle ne voulait pas être là, c’était l’énergie que j’ai eue d’elle depuis le début de cette séance photo», a déclaré Dixon lors de la réunion.

Huger a nié ne pas vouloir être là car elle a pris du temps libre pour soutenir Dixon.

«Mes ventes ont été formidables, la réponse qui m’a submergée et je suis vraiment enthousiasmée par l’avenir de mon entreprise», a ajouté Dixon.

Karen Huger | Heidi Gutman / Bravo

Huger a alors demandé si sa photo allait monter et Dixon a riposté en disant: «Honnêtement Karen, ce chapeau était l’un de mes vendeurs lents, alors je ne l’ai pas rapporté.

Andy Cohen, hôte de la réunion, ne pouvait s’empêcher de rire de l’ombre de Dixon et de ce qu’elle sous-entendait. Huger a ajouté qu’elle aimait le chapeau mais Dixon l’a contredite a rappelé à tout le monde qu’elle avait jeté le chapeau pendant l’un des RHOP confessionnaux.