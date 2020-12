«  RHOP  »: Monique Samuels répond à la rumeur selon laquelle les contrats ont expiré pour la saison 6 et fait allusion au statut avec Show

Le conflit d’une saison entre Les vraies femmes au foyer de Potomac Les stars Candiace Dillard-Bassett et Monique Samuels devraient atteindre un point culminant lors de la troisième et dernière partie des retrouvailles ce dimanche. Avant l’épisode, Samuels a pris la parole en direct et a répondu à la question d’un fan sur la rumeur sur les réseaux sociaux selon laquelle les contrats pour la saison 6 de la série sont sortis.

Monique Samuels | Heidi Gutman / Bravo / Banque de photos NBCU via Getty Images

Monique Samuels répond à une question sur les contrats sortant pour la prochaine saison de l’émission

Lors d’une récente diffusion en direct, Samuels a été invité à vérifier si les contrats pour la saison à venir avaient été envoyés.

« Il y a des rumeurs sur votre licenciement, êtes-vous autorisé à en parler », a demandé un fan. «Je crois comprendre que les contrats n’ont pas encore été envoyés. si tu es parti, je suis parti. Elle a répondu et a déclaré: «des contrats ont été envoyés et cette rumeur n’est pas vraie».

Bien que Samuels n’ait pas exactement vérifié si elle reviendrait, elle a confirmé qu’elle avait en fait ne pas a été renvoyé de l’émission et a reçu un contrat. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est de savoir si Samuels sera de retour dans la série. Si elle a obtenu un contrat, elle a peut-être décidé de quitter la série. Mais quand même, dans les récentes interviews, tous les signes indiquent que Samuels reviendrait à l’émission si elle était offerte.

Monique Samuels avait précédemment déclaré que la dynamique de l’émission devrait changer la saison prochaine

Samuels a déclaré il y a quelques semaines que si elle revenait, la dynamique entre les acteurs devrait changer. Bien sûr, Dillard Bassett a déclaré qu’elle ne filmerait pas avec Samuels si elle revenait, mais il est clair que quelque chose devrait se passer avec sa dynamique à l’écran avec Gizelle Bryant, Robyn Dixon et Wendy Osefo.

«Toute la bande et toute la mentalité d’intimidation et toutes ces choses, ça ne marchera plus», dit-elle. «Les gens doivent apporter leur propre poids pour pouvoir parler de quelque chose de bien plutôt que de faire le même chèque de paie que moi, et je suis ici pour montrer la vraie vie. Et vous êtes ici en train de sauter sur mon scénario parce que vous n’avez rien à dire ou que vous venez avec des histoires frauduleuses, de fausses relations pour créer une télévision. C’est la télé-réalité. Ce n’est pas écrit. »

Elle a également dit qu’elle attendait «avec impatience» que les choses changent. «Nous ne sommes pas censés être des actrices», a-t-elle poursuivi. «Nous sommes censés montrer et exposer nos vraies vies, parler de ces choses afin que les téléspectateurs puissent avoir quelque chose à regarder là où ils ont l’impression de pouvoir se voir dans la série. Les choses doivent donc changer, vous savez, alors j’ai hâte d’y être.

La troisième et dernière partie de Les vraies femmes au foyer de Potomac finale diffusée dimanche soir sur Bravo.