«  RHOP  »: Karen Huger publie une vidéo prouvant qu’elle a manqué l’engagement de Robyn Dixon en raison d’un retard d’avion

Plusieurs des Vraies femmes au foyer de Potomac Les stars ont estimé que Karen Huger avait tenté d’éviter la fête de Noël de Robyn Dixon et de ses fiançailles éventuelles parce qu’elle ne voulait pas répondre aux questions sur la tentative de mettre en place Candiace Dillard et Monique Samuels lors de sa soirée perruque. Cependant, Huger a posté un clip de deux minutes prouvant prétendument qu’elle a manqué la fête de Dixon en raison de problèmes «mécaniques» d’avion.

«Les vraies femmes au foyer de Potomac» – Sur la photo: (gd) Candiace Dillard, Robyn Dixon, Karen Huger | Larry français

Les dames ont confronté Karen Huger à sa soirée perruque

Lors du voyage des dames au Portugal, Karen Huger a demandé aux autres dames d’assister à sa soirée de changement de perruque et a affirmé qu’elle n’inviterait pas Monique Samuels. Cependant, la Grande Dame a fait passer Samuels plus tôt.

Après que les dames l’ont découvert, elles ont interrogé Huger, mais elle a quitté son parti plus tôt pour éviter la confrontation devant d’autres invités. Ils ont continué la conversation à l’extérieur, où Candiace Dillard a révélé que le propriétaire de La’Dame lui avait demandé de venir plus tôt également.

Par conséquent, le groupe s’est demandé si Huger l’avait intentionnellement mis en place pour que les anciens amis, qui étaient accusés d’agression les uns contre les autres à l’époque, se croisent.

Dixon pensait que Huger avait tenté d’éviter sa fête de Noël pour éviter la confrontation

Quelques semaines plus tard, Dixon a organisé une fête de Noël qui s’est ensuite transformée en une fête de fiançailles surprise. Huger a envoyé un texto à son amie au début de l’événement et lui a dit qu’elle serait en retard en raison de problèmes «mécaniques» à l’aéroport lors du vol de retour d’un événement d’affaires basé en Floride.

Cependant, les dames, à savoir Dixon, pensaient que Huger avait menti sur le retard parce qu’elle voulait éviter de répondre pour la situation Dillard et Samuels.

Huger est arrivé à la fête peu de temps après les fiançailles, et les dames ont presque immédiatement commencé à l’interroger. Le propriétaire de La’Dame a essayé de clarifier les problèmes de l’avion et a insisté sur le fait qu’elle n’a jamais intentionnellement mis Dillard et Samuels en croisé.

D’autre part, Dillard pense que c’est une coïncidence qu’ils se sont évités parce qu’elle était en retard et n’est pas arrivée à l’heure initialement prévue.

Huger a posté une vidéo prouvant apparemment que les retards d’avion l’ont amenée à manquer l’engagement

Gizelle Bryant et Dixon pensaient que Huger avait menti sur les problèmes de l’avion. Par conséquent, la propriétaire de La’Dame a publié une vidéo Instagram de 2 minutes et 30 secondes intitulée «les reçus sont tout», détaillant ses problèmes d’avion après la finale de la saison 5.

le RHOP star a expliqué qu’elle et un membre de l’équipe de relations publiques étaient actuellement bloqués à Tampa, en Floride. Les deux ont affirmé que leur avion allait et venait du hangar, comme ce que Huger a dit dans l’épisode final, et qu’ils avaient attendu plus de deux heures pour un autre vol.

L’équipe La’Dame a également montré ses billets et a expliqué qu’elle se rendait ensuite à Charlotte, en Caroline du Nord, et qu’elle n’avait pas de siège attribué. Huger a également noté qu’elle devait rentrer chez elle parce qu’elle avait des «fêtes auxquelles assister».

Être appelé un peu ** par un membre de la distribution exilé derrière mon dos et poignardé à plusieurs reprises dans le dos par quelques-uns d’entre vous qui resteront sans nom, et vous savez qui vous êtes. Je crois que je suis dans mon droit quand je dis – restez silencieux seaux de soif jusqu’à ce que je vous appelle. #rhop – Karen Huger (@KARENHUGER) 7 décembre 2020

Dans le clip suivant, elle a montré que les deux étaient arrivés à Charlotte et elle a filmé leur voyage vers une autre porte, vraisemblablement rentrée à la maison.

le RHOP La star a appelé Dixon dans sa légende et a affirmé qu’elle la soutenait toujours même si le voyage de retour était un «tourbillon».

Un fan a demandé si Huger avait intentionnellement fait la vidéo comme reçu et le propriétaire de La’Dame a répondu: «Je sais avec quoi je travaille», et les globes oculaires emoji. Les vraies femmes au foyer de Potomac diffusé le dimanche à 9/8 Central sur Bravo.