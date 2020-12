«  RHOP  »: Candiace Dillard Bassett révèle que Bravo a pris une décision «  sans précédent  » pour montrer des séquences de combat brutes et que les producteurs s’inquiètent pour sa sécurité

Candiace Dillard Bassett de Les vraies femmes au foyer de Potomac dit qu’elle est toujours choquée par l’agression physique avec Monique Samuels et que Bravo a fait un geste rare pour montrer que le combat est complet.

Gizelle Bryant, Candiace Dillard, Robyn Dixon | Larry French / Bravo

«C’est arrivé rapidement», se souvient-elle de la bagarre physique sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast. «Mais quand j’étais sur la table, j’avais l’impression d’être là-bas pendant environ 10 minutes.»

«Et puis quand je suis arrivée, Eric, notre co-producteur exécutif, c’est comme me tenir, comme son enfant», a-t-elle poursuivi. «Tout est allé vite et je me dis, que se passe-t-il? Comme, c’est fou. Et j’étais vraiment en colère. Comme, « Vous êtes une personne psychotique » et vous m’entendez crier comme ça, tout est allé très vite. «

Mais ensuite, Dillard Bassett a déclaré que les producteurs l’avaient suppliée de partir: «Et je me dis, pourquoi me demande-t-on, on me demande de partir? Et j’ai eu l’impression d’être réprimandé, ne sachant pas que la raison pour laquelle j’étais supplié de monter dans cette voiture était que le producteur qui était avec elle était au micro comme, « Elle est en liberté. » C’est à ce moment-là que vous voyez courir autour de la cave, comme un animal de zoo », a-t-elle ajouté. «Alors ils ne savaient pas ce qui allait arriver.»

Les téléspectateurs ont vu tout le combat

Dillard Bassett a poursuivi en révélant que Bravo partageait les images brutes au lieu d’éditer et de réviser la chronologie.

« Ce qui a été diffusé, Bravo ne me doit rien pour cacher quoi que ce soit ou me faire paraître mieux que ce dont j’ai besoin de regarder », dit-elle. «Ils ont tout montré comme c’était arrivé. Il y avait tellement de divergences et de mensonges et de demi-vérités mythes fausses vérités depuis le tout début jusqu’à ce jour.

«Ce qui est drôle et c’est sans précédent pour Bravo», a-t-elle ajouté. «Ils ont essentiellement montré les images brutes. Je m’attendais à ce qu’ils découpent et, vous savez, coupent et déplacent des choses parce que je n’avais pas les images brutes qui ont été assignées à comparaître lorsque j’ai porté plainte.

«Donc je ne l’ai pas regardé pendant plusieurs mois, mais quand je l’ai regardé, c’était, vous savez, long», a-t-elle poursuivi. «Et bien sûr, ils ont coupé… comme si elle se promenait, me cherchait depuis longtemps. Alors ils ont raccourci cela. Mais non, la chronologie de celui-ci, ils ont littéralement poussé le jeu et l’ont laissé rouler.

«Il n’y a pas eu de traitement médical du tout, vraiment d’après ce que j’ai vu, vous savez, des choses se sont passées après mon départ, je ne peux pas parler», dit-elle. «Eh bien, oui, je peux parce que je les ai vues à la caméra, sur les images brutes aussi. Tout cela était, comme c’est arrivé.

Candiace Dillard Bassett dit que les producteurs ont agi rapidement

S’est-elle déjà sentie en danger ou inquiète après le combat? «Tout s’est passé si vite, mais je me souviens très vite d’avoir eu l’impression qu’il y avait 20 personnes au-dessus de moi», a-t-elle déclaré. «Donc je pense qu’il y a eu un rapide [reaction]. Et puis quand vous le voyez, quand vous le dites, on dirait que ça a été un peu retardé pour moi, mais j’ai eu l’impression qu’en ce moment, alors que je suis là, j’avais l’impression que les gens venaient en quelque sorte nous attirer la séparer ou l’éloigner rapidement. C’est ce que j’ai ressenti.

Ajoutant: «Ce n’est pas la responsabilité de Bravo de, vous savez, nous empêcher d’être physiquement accostés. Comme ce n’est pas WWE. C’est femmes au foyer. Et personne ne s’attendait à ce que quelqu’un qui est, vous savez, employé et au travail le perde comme ça et s’envole.

Mais «il y a toujours une ligne», a-t-elle partagé. «Et je pense que beaucoup, nous avons vu beaucoup de femmes au foyer pousser l’enveloppe et comme pousser la ligne. J’ai toujours utilisé Lisa Rinna comme exemple quand elle fissure ce verre sur la table. Cela, et bien sûr, vous savez, je pense que Porsha et le Kenya sont allés trop loin. Vous avez donc vu des gens pousser la ligne, mais jamais vraiment la franchir en dehors de Porsha, qui s’est avérée être l’acolyte de tous. Je suppose que Monique serait l’acolyte de Porsha.

Deuxième partie de Les vraies femmes au foyer de Potomac Les retrouvailles de la saison 5 ont lieu dimanche à 9 / 8c sur Bravo.