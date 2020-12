‘RHOC’: Vicki Gunvalson rompt enfin le silence sur le statut de la relation avec Steve Lodge, ont-ils rompu?

Bien que Vicki Gunvalson ne soit pas sur Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange plus, elle est toujours l’une des stars bien-aimées. Le maven de l’assurance a quitté la série Bravo au début de 2020 après 14 années fantastiques. Gunvalson a consacré son temps à faire croître sa compagnie d’assurance et à passer du temps avec sa famille. Récemment, la personnalité de la télé-réalité a été en proie à des rumeurs selon lesquelles elle s’est séparée de son petit ami Steve Lodge et qu’elle aborde enfin le statut de sa relation.

Vicki Gunvalson et Steve Lodge | Amy Graves / Getty Images

Vicki Gunvalson s’est-elle séparée de Steve Lodge?

Gunvalson a vécu sa vie amoureuse devant le RHOC caméras depuis 14 ans. Depuis leur départ de la série, les fans la suivaient via les réseaux sociaux. Cependant, les fans ont remarqué que Gunvalson publiait de moins en moins de photos et de vidéos avec son petit ami Lodge. Suite à de multiples rumeurs selon lesquelles l’OG du CO avait rompu avec Lodge, elle a finalement rompu son silence sur la situation.

«Ce n’est pas parce que Steve et moi ne partageons pas toujours des photos l’un de l’autre sur les réseaux sociaux que nous sommes une indication de l’état de notre relation», a déclaré Gunvalson à Champion Daily. «J’ai pris l’avion pour la Caroline du Nord sur un œil rouge pour passer le jour de Noël avec Briana [Culberson] et sa famille pendant que Steve est resté et a passé Noël en Californie. Je suis actuellement en route vers mon domicile à Puerto Vallarta pour passer le Nouvel An avec Steve. »

Gunvalson ne dirige pas seulement sa compagnie d’assurance prospère, elle a également acheté un condo à Puerto Vallarta, au Mexique et une maison en Caroline du Nord. Cette dernière devait avoir une place pour visiter sa fille et ses petits-enfants.

«Nous sommes impatients de passer du temps ensemble et nous travaillons dur pour équilibrer le temps entre nous, ma carrière et le temps passé avec nos familles qui vivent dans différents États», a poursuivi Gunvalson. «Steve aime Puerto Vallarta et moi aussi, et nous sommes très heureux de passer du temps ensemble pour sonner ensemble en 2021.»

Vicki Gunvalson et Steve Lodge | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

CONNEXES: « RHOC »: le juge Tamra dit que Kelly Dodd a un « cœur maléfique » et se sent « désolé pour elle »

Les anciennes co-stars du ‘RHOC’ ne manquent pas Vicki Gunvalson

Gunvalson est une institution sur RHOC car elle était la plus ancienne membre de la distribution et avec la série depuis le début. Après son passage de 14 ans, certains de ses anciens membres de la distribution qui ont continué pour la saison 15 ne la manquent pas. Emily Simpson et Gunvalson se sont affrontés au cours de deux saisons qu’ils ont partagées ensemble. En fait, Simpson a déclaré qu’avec Gunvalson et Tamra Judge, la série était meilleure.

«Pour moi, je pense que c’est mieux. Et je ne veux pas dire cela comme un manque de respect envers eux », a déclaré Simpson à E! Nouvelles. «Je pense qu’ils étaient dans la série pendant une longue période et je pense juste que la série doit évoluer. Et cela signifie que vous devez avoir de nouvelles personnes et que vous devez continuer à avancer et j’ai l’impression que les relations sont plus authentiques et plus réelles parce que j’ai l’impression que quand quelqu’un est dans la série aussi longtemps que ces deux-là, je pense beaucoup de choses sont manipulées et artificielles. »

Braunwyn Windham-Burke et Vicki Gunvalson | Banque de photos Casey Durkin / Bravo / NBCU via Getty Images

CONNEXES: « RHOC »: Vicki Gunvalson dit que Kelly Dodd « est la vraie signification d’un cochon »

Braunwyn Windham-Burke est un autre membre actuel de la distribution qui est heureux que Gunvalson ne soit plus dans la série.

«Je pense que c’est bien de ne pas avoir Vicki là-bas parce qu’une grande partie de ce qu’elle a fait l’année dernière a été fabriquée, de faux drames et des mensonges contre [co-star Kelly Dodd]», A déclaré Windham-Burke à Digital Spy. «Je n’aime pas ce genre de choses, je n’aime pas vraiment ça quand les femmes font ça entre elles.»

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé le mercredi soir à 21 h HE sur Bravo.