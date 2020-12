«  RHOC  »: Shannon Beador est traînée sur les réseaux sociaux après des publications Instagram sourdes

Les réseaux sociaux semblent être le talon d’Achille Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange interprété comme Shannon Beador prend de la chaleur pour les récentes partages sur les réseaux sociaux.

Beador a publié trois fois sur Instagram à propos de son escapade de Noël mexicaine avec ses amis et sa famille. Elle a commenté que son groupe suivait tout le «protocole COVID» mais que les fans étaient en colère après que Beador eut sangloté de peur du COVID-19 (coronavirus) au cours de la saison en cours.

En fin de compte, Beador reçoit le COVID, probablement de ses filles qui ont toutes été infectées en raison de la socialisation. Elle était obsédée par les autres membres de la distribution qu’elle ne pouvait tout simplement pas attraper le virus parce qu’elle était immunodéprimée et qu’elle était ensuite terrifiée lorsqu’elle apprend qu’elle aussi est infectée.

Les fans ne peuvent pas croire que Shannon Beador affiche ses vacances

Alors que des millions de familles ont du mal à payer leurs factures ou sont allées sans voir leur famille pendant la pandémie, Beador a partagé une photo de dîner et une vidéo avec sa fille. Certains fans ont soutenu la part de Beador, mais la plupart l’ont traînée pour être si insensible.

Les commentaires ont commencé avec le premier message des amis et de la famille au dîner. Mais Beador a continué à publier. «Ne vous plaignez plus jamais d’avoir à nouveau un covid», a fait remarquer une personne sur la photo de l’équipage démasqué au dîner.

Une autre personne a rappelé à Beador les circonstances désastreuses. «Et pendant ce temps, en Californie, nous n’avons aucun lit en USI et nos professionnels de la santé supplient les gens de ne pas voyager. Mais oui, margaritas.

« C’est un exemple de gens riches capables de vivre encore et de fuir les règles de Cali … pour qu’ils puissent encore avoir une vie … rappelez-vous que les règles ne concernent que les personnes sans ressources de richesse », a ajouté un fan.

Le contrôle des dommages a aggravé les commentaires

La photo suivante de Beador était sa tentative de contrôle des dégâts, qui s’est retournée contre lui. Elle a partagé une photo de ses trois filles. Mes filles… », a-t-elle écrit. «Nous avons testé Covid avant notre voyage et avons des anticorps. Nous sommes en sécurité. Les filles sont assises loin de quiconque. Soyez gentil… »

Kelly Dodd, qui a fait face à une colère considérable à cause de ses actions sur les réseaux sociaux, a soutenu Beador. «Tu as tellement de chance d’avoir 3 belles filles qui te soutiennent!» Dodd a écrit. Cependant, d’autres n’étaient pas aussi gentils.

«Je sais que vous avez lu les commentaires sur votre dernier message. Doit être masochiste pour publier une autre photo pour encourager à nouveau des commentaires comme ça. Vous êtes trop éloigné de la réalité à ce stade… », a fait remarquer un fan. Un autre a écrit: «Lisez la pièce, Shannon.»

Malheureusement, Beador n’a pas lu la pièce. Elle a ajouté un autre post, cette fois une vidéo avec l’une de ses filles. «Essayer d’être branchée… #tiktokerwithmygirl», a-t-elle sous-titré la vidéo.

«J’ai 40 à 50 pensées négatives», a répondu une personne. «Ne postez pas en vacances. Les gens sont seuls à la maison et souffrent de dépression. Je vais juste prendre un nacho. Les commentaires étaient tout aussi en colère et la frustration était encore plus apparente.

«Vous étiez tellement en colère contre vos enfants parce qu’ils étaient des enfants, vous les avez racontés à la télévision nationale pour leur insouciance … Et maintenant? Wow », a écrit un fan.