«  RHOC  »: le juge Tamra qualifie Shannon Beador de «  menteuse  » et «  épuisante  » après les dernières accusations

Tamra Judge ne fait pas partie de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange cast plus. Cependant, les téléspectateurs ne sauraient même pas qu’elle ne tient pas d’orange dans la saison 15, car son nom continue de tomber dans chaque épisode. L’ancienne star de Bravo a été accusée par Shannon Beador d’ingérence et maintenant le juge la blâme en la traitant de «menteuse» et d ‘«épuisante».

Qu’a dit Shannon Beador à propos de Tamra Judge?

Le juge continue d’avoir une amitié avec certaines des stars de RHOC Saison 15, mais Beador n’en fait pas partie. Sur l’épisode diffusé le 9 décembre, Beador a organisé une réunion avec le reste des dames à laquelle Gina Kirschenheiter n’a pas pu assister. Les dames ont découvert plus tard que ce dernier avait rencontré le juge.

L’esprit de Beador est rapidement entré en surmultipliée et a essentiellement accusé le juge de sabotage. Les réactions sur Twitter ont rapidement appelé Beador pour être méchante avec son ancienne co-star.

« Shannon essayant de donner l’impression que Tamra étouffait leur amitié comme si Shannon n’avait pas passé 4 autres saisons à pleurer et à manquer de scènes », a tweeté Queens of Bravo.

Ce message a été partagé par Judge sur ses histoires Instagram auxquelles elle a ajouté: «Exactement! Je suis époustouflé de voir comment cette femme peut mentir entre ses dents ornées de bijoux! Prenez un autre verre Shannon, [it’s] ce que vous faites de mieux. »

Tamra Judge continue de faire exploser Shannon Beador

RHOC les fans qui connaissent Judge depuis ses 12 ans en tant que femme au foyer sont conscients que le gourou du fitness n’est pas du genre à reculer devant une querelle. Le juge a ajouté une deuxième histoire où elle a expliqué en quoi consistait sa rencontre avec Kirschenheiter.

«Je ne suis pas dans la série mais je suis toujours blâmé pour sh **, laissez-moi sortir mon camp! Shannon est une menteuse et épuisant », a ajouté le juge.

« Gina et Travis se sont arrêtés chez CUT fitness pour prendre des poids en mars », a expliqué le juge. «Elle m’a dit que Shannon orchestrait une rencontre (pendant la première semaine de COVID) pour vaincre Elizabeth [Vargas] et exposer ses mensonges. Elle voulait que tout le monde participe à l’action, alias faire son sale boulot.

Le juge a déclaré que Beador «adorait jouer le rôle de producteur», mais Kirschenheiter «ne voulait pas s’impliquer» dans ce que Beador était censé planifier.

«Je n’avais rien à voir avec le fait que Gina n’y allait pas», a conclu le juge.

Tamra Judge, étouffant?

Au cours de l’épisode, Beador a également allégué que le juge étouffait, ce que ce dernier n’a pas laissé glisser facilement. Dans la troisième mise à jour de ses histoires Instagram, Judge a abordé cela comme «un autre mensonge» de Beador.

«Mes enfants et mon mari me suppliaient de ne pas répondre au téléphone 25 fois par jour, car elle aspirait mon énergie avec toute sa négativité», a révélé le juge. «J’essayais juste d’être un bon ami. Elle ne me laisserait pas me réconcilier avec Vicki [Gunvalson] et m’a dit l’année dernière de ne pas être ami avec Kelly [Dodd] et je suis devenu fou quand je l’étais.

L’amitié entre le juge et Beador a pris une spirale lorsque le premier n’a pas été sollicité RHOC. Beador a déclaré qu’elle n’avait «aucune raison d’être autour d’eux», faisant également référence à Gunvalson.

«Je n’ai vraiment plus aucune raison d’être avec eux», a déclaré Beador à Entertainment Tonight dans une interview. «Nous vivons, à peu près à 45 minutes l’un de l’autre, donc ce n’est pas comme si nous étions dans les mêmes cercles sociaux ou quelque chose du genre. Je ne sais pas quand je les croiserai un jour.

Jusqu’à présent, Beador n’a pas répondu aux commentaires de Judge sur les réseaux sociaux.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé le mercredi soir à 21 h HE sur Bravo.