«  RHOC  »: le juge Tamra fait allusion au gang Braunwyn Windham-Burke lors de la réunion de la saison 15

Tamra Judge est l’une des anciennes stars de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. Bien que la personnalité de la télé-réalité ne soit plus impliquée dans l’émission, elle continue d’avoir des liens avec la distribution actuelle. Le juge a récemment été vu en train de nouer des liens avec Braunwyn Windham-Burke, qui a récemment filmé les retrouvailles de la saison 15. Selon le juge, Windham-Burke sera le centre du drame alors que les autres dames vont contre elle.

Braunwyn Windham-Burke et juge Tamra | Randy Shropshire / USA Network / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Qu’a dit Tamra Judge à propos de la réunion?

Juge à gauche RHOC avant la saison 15 après qu’on ne lui ait offert qu’un rôle limité dans la série. Cependant, elle continue de se quereller avec ses anciennes co-stars sur les réseaux sociaux. L’une des stars actuelles avec laquelle elle ne se dispute pas est Windham-Burke et lors d’une récente interview, Judge a révélé qu’elle pourrait faire une apparition lors de la réunion.

« J’ai eu un petit retour et j’ai reçu un appel téléphonique pendant la réunion », a déclaré Judge sur Le scoop hebdomadaire avec CJ sur Instagram Live. «Vous pourriez le voir, je ne sais pas.

Le passionné de fitness a laissé entendre que Windham-Burke allait être ligoté par le reste de la distribution après une saison mouvementée.

«Je pense que beaucoup de choses se passent hors caméra et que ce n’est pas vraiment montré après la fin de la saison», a poursuivi Judge. «Orange County a eu une saison de tournage très courte cette année à cause de COVID, donc ils vont avoir une courte saison, point final. Presque la moitié de la saison a été filmée pendant COVID, donc ils ne pouvaient pas voyager ou aller au restaurant. Je ne pense pas que le casting était aussi fort qu’il aurait pu l’être. À la réunion, tout va se passer parce que toutes les filles étaient contre Braunwyn.

Pourquoi les dames du «RHOC» se disputent-elles avec Braunwyn?

Windham-Burke est devenu la figure controversée sur RHOC Saison 15. Certaines des dames ont remis en question son authenticité car elle a fait les gros titres cette année pour sortir du placard, des problèmes matrimoniaux, lutter contre la sobriété et être à l’avant-garde de la justice sociale en faveur de Black Lives Matter.

C’est la sobriété avec laquelle Kelly Dodd a un problème et doute que Windham-Burke soit réel. Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live, Dodd a admis penser que Windham-Burke simulait sa sobriété.

« Je pense que tout son truc de sobriété est artificiel et je pense que c’est faux », a déclaré Dodd sur WWHL. «Je la connais assez bien pour que c’était une chose pré-planifiée qu’elle voulait faire pour avoir sa propre émission. Elle avait déjà prévu cela, elle voulait avoir son propre spectacle. Son agent de talent lui a dit d’arrêter de boire… tout est artificiel. Je ne pense pas qu’elle soit une vraie alcoolique.

Plus tôt dans l’année, Windham-Burke n’a pas été suivi par la plupart des RHOC cast et elle avait une théorie que cela avait à voir avec ses opinions politiques.

«Je ne sais pas pourquoi [they unfollowed me], mais c’est bizarre », dit-elle sur le Devenir réel avec les vraies femmes au foyer Podcast. «J’ai une supposition. Emilie [Simpson] et Kelly [Dodd] sont tous les deux très conservateurs. Ils sont tous les deux partisans de Trump [and] Je parle très clairement sur mon Instagram de mes croyances et je comprends que beaucoup de gens n’aiment pas ça.

Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd | Randy Shropshire / Bravo

Il ne fallut pas longtemps avant que Simpson ne riposte, révélant la vraie raison pour laquelle elle ne s’était plus amie avec Windham-Burke.

«Je n’ai pas abandonné Braunwyn en raison de ses convictions politiques», a déclaré Simpson à All About the Real Housewives. «Je n’ai plus suivi Braunwyn parce qu’elle est hypocrite. Braunwyn a un talent étrange pour ébranler les gens et les faire se sentir désolés pour elle, puis exiger fermement que les gens ne jugent pas ses choix dans la vie. Elle utilise les termes «moderne» et «progressiste» pour justifier ses propres choix de vie douteux, tout en pointant du doigt les autres en les étiquetant et en les jugeant durement.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé le mercredi soir à 21 h HE sur Bravo.