«  RHOC  »: le juge Tamra dit que Kelly Dodd a un «  cœur maléfique  » et se sent «  désolé pour elle  »

Tamra Judge à gauche Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange en haut de l’année. Cependant, la personnalité de la télé-réalité se dispute toujours avec ses anciennes co-stars comme si elle tenait toujours une orange. Les fans adorent quand Judge s’exprime parce qu’ils savent qu’elle ne mâche pas ses mots. Lors d’une interview sur Instagram Live, le juge a déclaré que Kelly Dodd avait un «cœur mauvais» et se sentait «désolé pour elle».

Kelly Dodd et Tamra Judge | Phillip Faraone / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Kelly Dodd et Tamra Judge se disputent sur les réseaux sociaux

La juge adore interagir avec ses fans sur les réseaux sociaux et elle fait souvent des questions / réponses avec ses abonnés sur Instagram. Après qu’un blog a republié l’une de ses réponses sur RHOC, Dodd a applaudi et a fait des déclarations sérieuses sur les affaires de Judge.

«Tamra tais-toi», a écrit Dodd sur Instagram. «Vous avez été viré parce que vous êtes un menteur. Arrête d’être obsédé par le spectacle, tu agis comme Gretchen [Rossi]. Vous n’avez même pas de câble et travaillerez sur l’émission à moitié prix, vous avez dit à Jeff Lewis. Concentrez-vous sur la gamme CBD de votre programme Pyramid… vous êtes égaré. «

Le passionné de fitness a vu la réponse de Dodd et aurait informé son avocat des allégations de Dodd concernant son entreprise.

«L’avocat a notifié», le juge a superposé un hashtag sur une capture d’écran de la réponse de Dodd. «Veuillez transmettre tout ce qu’elle dit à propos de mon entreprise.»

Parmi toutes les allégations, Dodd a fait au sujet du juge, ce dernier a dit qu’elle avait bien compris une chose.

«Eh bien, la seule chose qu’elle a raison, c’est que je n’ai pas de câble, j’ai app TV, le reste est un mensonge total. Je ferais très attention de répandre des mensonges sur notre entreprise », a déclaré Judge.

Tamra Judge et Kelly Dodd | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via Getty Images

Tamra Judge appelle Kelly Dodd

Le sujet de Dodd a été abordé lors d’une session Instagram Live qu’elle a eue avec un jeune fan. La juge a rappelé sa rencontre avec son ancienne co-star au sujet de la destruction de son entreprise. Bien que Judge et Dodd aient été amicaux à un moment donné, elle ne comprend parfois pas d’où vient ce dernier.

«Personnellement, je ne comprends pas cette fille, je ne comprends pas. C’est juste, un cœur si mauvais et je ne le comprends pas », a déclaré le juge sur Le scoop hebdomadaire avec CJ. «J’en ai parlé avec certains membres de la distribution et je me suis dit: ‘Cette fille doit être endommagée à l’intérieur, vous devez vous sentir désolé pour elle, car pourquoi est-elle si méchante?’ ‘

Le juge s’est demandé si Dodd boit et se rend sur les réseaux sociaux sans savoir ce qu’elle publie.

Tamra Judge prédit un remaniement du casting

Une chose que Judge a dit sur ses comptes de médias sociaux est qu’un RHOC un remaniement du casting va probablement se produire.

«À mon avis, la distribution actuelle est la pire de l’histoire d’OC», a-t-elle répondu dans ses histoires Instagram capturées par Queens of Bravo. «Je vois vraiment un remaniement à venir.»

Le juge a également récemment déclaré qu’il y avait de «bonnes chances» qu’elle revienne pour la saison 16. Cependant, elle a fait des allers-retours sur le fait de manquer le spectacle ou non.

«J’ai des sentiments très mitigés», a-t-elle répondu dans ses histoires Instagram capturées par Queens of Bravo. «Cela a été une grande partie de ma vie pendant 12 ans. Parfois ça me manque, mais je vais bien sans ça. J’apprécie vraiment mes amitiés hors caméra avec certaines femmes. «

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé le mercredi soir à 21 h HE sur Bravo.