«  RHOC  »: la juge Tamra critique Shannon Beador et la traite de «  manipulatrice toxique  »

Tamra Judge et Shannon Beador de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange eu une énorme retombée et ne sont plus amis. Bien que Judge ne fasse plus partie de l’émission, son nom est continuellement mentionné tout au long de la saison 15. Beador a récemment évoqué son nom en l’accusant de saboter les gens nourris contre elle. Le juge en a assez de Beador et l’a récemment appelée

Tamra Judge et Shannon Beador | Casey Durkin / Bravo / Banque de photos NBCU via Getty Images / Phillip Faraone / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Quelles sont les dernières nouvelles sur l’amitié entre Tamra Judge et Shannon Beador?

Beador est actuellement visible sur RHOC Saison 15. Elle était l’invitée d’un épisode spécial de Regardez ce qui se passe en direct et quand elle est apparue, Andy Cohen a joué un jeu avec elle. Le jeu s’appelait « Fermez-vous le Beador? » Lorsque l’hôte Bravo a demandé si elle fermait la porte à son amitié avec le juge, la femme au foyer n’a pas hésité à répondre.

« Oui. Ferme-la », dit-elle sans hésitation à la surprise des autres invités de l’émission.

CONNEXES: « RHOC »: le juge Tamra fait allusion au gang Braunwyn Windham-Burke lors de la réunion de la saison 15

Lorsque le compte Twitter officiel de WWHL a tweeté le clip, le juge l’a vu et a répondu en ripostant à Beador.

«J’ai fermé cette porte il y a des mois quand tu m’as tourné le dos quand j’avais le plus besoin de toi», juge tweeté en réponse à la vidéo publiée. «J’aurais dû écouter mon mari il y a longtemps. Vous êtes un manipulateur toxique. Je suis tellement en colère contre moi-même de supporter ta merde et de te protéger pendant si longtemps.

À première vue, Beador et Judge continuent à être dans un endroit horrible et ne semblent pas vouloir se réconcilier.

Comment la querelle entre Shannon Beador et Tamra Judge a-t-elle commencé?

Beador et Judge avaient été de très bons amis pendant leur séjour RHOC ensemble. Cependant, les choses ont radicalement changé lorsque Judge a quitté la série de téléréalité avant la saison en cours. Après ne pas avoir offert un rôle à plein temps, Judge a choisi de ne pas revenir et c’est à ce moment-là que les choses ont changé avec Beador.

«Dès que nous ne sommes plus dans la série, elle n’a plus de temps pour nous et ça me fait vraiment mal», a déclaré Judge à Entertainment Tonight en avril 2020. «Je me sentais comme sur le show, off the show, peu importe, elle était mon amie, tu sais? Je l’ai aidée à traverser ce divorce, j’ai passé des heures au milieu de la nuit à répondre aux appels téléphoniques.

Shannon Beador et le juge Tamra | Phillip Faraone / Bravo / Banque de photos NBCU via Getty Images

CONNEXES: La juge Tamra Alun ‘RHOC’ collée à son téléphone lisant les messages texte explosifs d’Erika Jayne de la prétendue maîtresse de son mari

«Je n’ai vraiment plus aucune raison d’être avec eux», a déclaré Beador à Entertainment Tonight dans une interview. «Nous vivons à 45 minutes l’un de l’autre, donc ce n’est pas comme si nous étions dans les mêmes cercles sociaux ou quelque chose du genre. Je ne sais pas quand je les croiserai un jour.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé le mercredi soir à 21 h HE sur Bravo.