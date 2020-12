‘RHOBH’: Vicky Vox raconte le smackdown ‘hardcore’ entre Kelly Osbourne et Brandi Glanville

Kim Richards n’est peut-être pas la seule personne à Hollywood à ne pas parler à Brandi Glanville depuis Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. La drag queen Vicky Vox a révélé qu’elle avait été témoin d’une claque entre Glanville et la personnalité de la télévision Kelly Osbourne décrivant le combat comme «hardcore».

Brandi Glanville | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU

Vox a noué une amitié avec Osbourne au fil des ans, s’associant souvent avec elle pour des événements caritatifs. Vox s’est rappelé avoir organisé un dîner télévisé de célébrités avec Osbourne et que les choses se sont déroulées.

«Oh mon Dieu, repensant [Osbourne] est aussi entré ce soir-là avec Brandi Glanville », se souvient Vox sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast. «Comme le hardcore y est entré. Arrête Brandi. Remarquez, nous buvons sur le plateau, non? C’était à l’époque où Kelly buvait.

Le commentaire de Brandi Glanville sur la nourriture a déclenché Kelly Osbourne

Vox pense que le célèbre chef Jamie Oliver était l’hôte de l’émission sur laquelle Osbourne et Glanville sont apparus ensemble. Le spectacle était probable Règles de ma cuisine, diffusé sur Fox en 2016.

« [Osbourne] était dans ses sentiments et Brandi a dit quelque chose d’impoli, mais comme involontairement impoli et Kelly ne l’avait pas », se souvient Vox. «Maintenant, remarquez, je suis juste en train de pousser Kelly sous la table. Je me dis: « Je ne veux pas te corriger parce que nous sommes devant la caméra en ce moment, mais fille, tu vas entrer! » Laisser Miss Brandi l’avoir!

CONNEXES: « RHOBH »: Camille Grammer convient que Brandi Glanville a utilisé Denise Richards pour revenir au spectacle

«Je me souviens de ce que Brandi a dit», a poursuivi Vox. «Parce que nous critiquions la nourriture. Brandi a dit: « Je ne mangerais pas ça, c’est un gaspillage de calories. »

«Et cela a mis Kelly au large», remarqua-t-elle. «Parce qu’il parlait de problèmes corporels sur tout cela, ce que Kelly a en fait, elle a comme une immense plateforme. Comme si elle se fichait vraiment de ce que les gens ressentaient à propos de ces choses. Et ne veut jamais que ce message soit diffusé parce que la santé mentale, la santé émotionnelle sont extrêmement importantes pour elle.

Vicky Vox a dit que les choses étaient devenues assez intenses

Glanville n’était pas satisfait du commentaire d’Osbourne. «Eh bien, Brandi ne savait pas comment recevoir ça», a-t-elle poursuivi. «C’est devenu assez intense. Elle a dit: ‘J’ai dit ce que j’ai dit.’ Et Kelly a dit: ‘Ouais, mais tu devrais faire attention. Parce que maintenant vous dites que certains aliments valent la peine d’être mangés. D’autres ne le sont pas. Si vous ne l’aimez pas, dites simplement ne pas l’aimer et passez à autre chose. Je ne parle pas des calories. Ne parlez pas d’une chose corporelle. Comme manger ou pas.

CONNEXES: Les Osbournes planifient-ils secrètement un retour à la télé-réalité?

«Fille, c’est devenu intense», a déclaré Vox parce que Glanville n’a pas reculé. « Elle n’a pas. Et je pense que l’invité de Brandi était un mec dont personne ne savait que c’était comme le petit ami de sa meilleure amie, un truc sans petit ami. Je ne sais pas s’il était homosexuel ou hétérosexuel. Il avait l’air très bien, mais il n’a rien dit qui vaille la peine.

Glanville a récemment partagé que Richards, qu’elle considérait comme un ami proche, ne lui parlait plus parce que Glanville plaisantait sur un plan à trois.