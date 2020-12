«  RHOBH  »: Kathy Hilton partage les résultats du test COVID-19 après l’arrêt du tournage

Kathy Hilton rejoindra le casting de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills quand le spectacle revient pour la saison 11. La mère de Paris Hilton est aussi une vraie sœur de l’actuel membre de la distribution Kyle Richards. Le tournage de l’émission s’est brusquement arrêté il y a quelques semaines lorsque plusieurs membres de la production ont été testés positifs. Il a été confirmé plus tard que Hilton et Richards avaient reçu des résultats positifs au COVID-19. Hilton partage maintenant son dernier test avec ses fans.

Kyle Richards confirme qu’elle est en quarantaine

La pandémie continue de faire rage aux États-Unis et les cas continuent de grimper. Malgré les protocoles que le RHOBH ensemble de production pour les acteurs et l’équipe, la nature infectieuse du virus a été difficile à contrôler. Des tests de routine ont révélé que Richards et sa sœur Hilton avaient été testés positifs et étaient en quarantaine pour arrêter le tournage de l’émission.

Richards n’avait pas parlé du processus jusqu’à ce qu’elle ait publié sa photo de famille de vacances. Dans la légende de la publication Instagram, le Halloween tue l’actrice a finalement confirmé qu’elle avait COVID-19.

«J’aime tellement ces gens», a écrit Richards sur la photo Instagram. «Certains d’entre vous ont peut-être entendu dire que j’avais COVID, je l’ai eu après que ces photos aient été prises.»

Dans le même billet, Richards a également confirmé que sa fille Sophia avait également été testée positive.

«Depuis que j’ai été diagnostiquée, j’ai été séparée de ma famille afin de la garder en bonne santé», a-t-elle ajouté. «Malheureusement, Sophia l’a également eu. Nous resterons isolés jusqu’à ce qu’il soit sûr de revoir la famille et les autres. J’ai hâte de les serrer dans mes bras.

Hilton avait gardé son diagnostic discret mais avait récemment partagé avec ses fans qu’elle avait été testée négative pour la deuxième fois.

«Je viens de passer mon deuxième test COVID propre», a déclaré Hilton sur ses histoires Instagram.

Pour RHOBH les fans, cela signifie que Hilton serait prêt à reprendre le tournage de la série qui s’approche de la fin de la production.

Garcelle Beauvais donne un aperçu de l’arrêt « RHOBH »

Suite aux rumeurs selon lesquelles RHOBH a eu une éruption de coronavirus, c’est Garcelle Beauvais qui a donné un aperçu de ce qui se passait. Le vrai La co-animatrice a informé les fans de ce qu’elle savait de la situation.

«Nous avons tourné pour femmes au foyer mardi, mardi soir, nous sommes rentrés à la maison et avons découvert que quelques personnes de notre équipage avaient été testées positives au COVID », a partagé Beauvais dans un clip pour Le vrai partagé par Entertainment Tonight.

La star de la télé-réalité a expliqué que la production avait des protocoles de sécurité pour garder tout le monde en bonne santé. Cependant, en raison des tests positifs, ils seraient en quarantaine «pendant quelques semaines» pour s’assurer que personne d’autre ne l’avait obtenu.

«Nous sommes testés au moins trois fois par semaine», a ajouté Beauvais. «Nous sommes testés avant de tirer. Vous savez, mes enfants sont testés, je suis testé, quiconque est dans ma maison, et vous savez, nous avons fait les bonnes choses, mais en même temps, cela vous montre juste que ce virus – vous pouvez toucher quelque chose, vous pouvez … vous savez, ce n’est pas nécessairement seulement des gens.

Pour le moment, Bravo n’a pas confirmé quand l’émission reprendra la production ni quand les nouveaux épisodes seront diffusés.