‘RHOBH’: Dana Wilkey est du côté de Cedric Martinez, mais il est complètement MIA

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills L’ami Dana Wilkey s’est récemment rangé du côté de Cedric Martinez sur le fait d’être joué par Lisa Vanderpump. Mais maintenant, Martinez a apparemment disparu après une série d’interviews et de presse mondiale.

Wilkey a admis qu’elle s’était initialement rangée du côté de Vanderpump et a convenu que Martinez utilisait Vanderpump pour gagner la gloire. Mais elle a changé d’avis après avoir écouté l’interview de Martinez sur Derrière la corde de velours avec David Yontef.

Maintenant, Wilkey dit qu’elle croit Martinez. «Je suis désolée @teamlisavanderpump, j’ai dit que #lisavanderpump ne vendait pas de presse et je pense que c’est toujours vrai, mais je crois que @cedricmartinez dit la vérité après avoir écouté son interview», a-t-elle posté avec une vidéo. «J’ai parcouru le circuit social international (y compris le Royaume-Uni) pendant des années et son histoire est tellement familière. Les gens riches ont des animaux de compagnie humains. J’étais l’un de mes ex et certains de mes riches amis et malheureusement ce pauvre type aussi.

Dana Wilkey pense que Cedric Martinez a été « trahi »

Dans son message vidéo, Wilkey a déclaré que Martinez était joué par des gens riches. «Je pense qu’il démontre vraiment le genre de trahison qui se produit lorsque vous êtes avec des gens qui sont généralement bons», a-t-elle déclaré.

«Mais ensuite, ils sont sous les feux de la rampe et ils vendent simplement leur âme pour aimer aller quelque part, être quelqu’un», a-t-elle poursuivi. «Et ils jettent tout le monde sous le bus. Et je me sens pour Cédric, je me sens tellement mal pour lui. Parce que vous pouvez voir dans l’interview qu’il se sent triste. Tu sais? D’une manière ou d’une autre, Lisa a vraiment trahi ce type. Et je le crois. Je crois tout ce qu’il dit.

Martinez est soudainement réapparu aux yeux du public avec des preuves et des idées sur la façon dont Vanderpump l’utilisait à son profit. Il a partagé des images de contrats sur les réseaux sociaux et a fait des interviews sur la façon dont il avait été manipulé.

« C’est le contact que j’ai été pris pour signer sur le plateau lors du tournage de RHWOBH », a posté Martinez début juin avec une image du contrat.

«J’étais avec Lisa», a-t-il poursuivi. «Quand j’ai refusé de le faire tout de suite car j’avais besoin de le lire. Les producteurs m’ont fait pression et Lisa aussi. «Pour l’amour de Dieu Cédric, nous avons tous dû signer le même contrat! »Dit Lisa. Je l’aimais et lui faisais confiance comme une mère. Me sentant sous pression et sur place et ne voulant déranger personne, j’ai signé ma vie! Production Evolution, Dave Chapel (producteur exécutif) Ken et Lisa m’ont trahi et m’ont utilisé. Je ne savais pas grand-chose à l’époque, ce n’était que le début.

Cedric Martinez a fait une rafale d’interviews puis a disparu

Martinez a participé à une entrevue en deux parties avec Derrière la corde de velours avec David Yontef et a offert des interviews à d’autres médias au sujet de Vanderpump. Il a continué à partager des vidéos et des idées sur Instagram, souvent en direct pour interagir avec ses abonnés.

Son profil a atteint son paroxysme pendant l’été et puis soudainement… il a disparu. Sa dernière publication sur Instagram remonte au 23 août alors qu’il était sur le point de monter à bord d’un avion. Un fan a récemment commenté le message. « J’espère que vous allez bien, aucun message depuis août. »

Un fan a suggéré que Martinez a bousculé les gens pour de l’argent en tirant parti de ses 15 minutes de RHOBH la célébrité. «Vous savez que peu de temps après votre entretien avec Cédric, il a encouragé les gens à faire un don à son GoFundMe», a déclaré une personne sur Instagram de Yontef. «Il a dit qu’il avait un petit ami violent. Une fois que les gens lui ont envoyé suffisamment d’argent, il a déménagé et n’a plus participé à aucune de ses activités sociales depuis.

La collecte de fonds a produit 1150 € pour Martinez.