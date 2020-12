‘RHOA’: Nene Leakes reçoit un doux message de Kandi Burruss à l’occasion de son anniversaire

Nene Leakes a annoncé plus tôt cette année qu’elle partait Les vraies femmes au foyer d’Atlanta. La star de télé-réalité avait été dans une bataille de négociation épuisante qui a finalement échoué à produire un contrat pour que la «pêche la plus savoureuse» continue. Lorsque Leakes est parti, sa relation avec la plupart des acteurs de la série Bravo n’était pas bonne. Elle a eu des retombées épiques avec Kandi Burruss et ils ne se sont jamais réconciliés à la télévision. Cependant, même à distance, Burruss n’a pas oublié de féliciter Leakes pour son anniversaire.

Pourquoi Nene Leakes et Kandi Burruss se disputaient-ils?

Leakes et Burruss n’avaient pas de bœuf majeur tout au long RHOA Saison 12. Leur animosité est survenue alors que l’émission était diffusée sur Bravo et que les coups sur les réseaux sociaux commençaient. En mars 2020, Burruss ne savait pas pourquoi Leakes était en colère contre elle.

«Au cours de la saison, je m’entendais à peu près avec tout le monde, je n’avais pas d’arguments, mais dernièrement, il semble que Mme Leakes et moi nous sommes cognés la tête», a déclaré Burruss à Entertainment Tonight. «Et je ne sais vraiment pas quel est son problème, tu sais ce que je dis? Eh bien, maintenant je le fais parce que j’ai été mesquin.

Burruss a essayé de donner un sens à la situation et a rappelé qu’elle était la seule à avoir accepté de filmer avec elle au début de la saison 12. Les fans se souviendront peut-être que Leakes est entré dans la série quelques épisodes dans la saison. À l’époque, le Police de la mode alun avait également un vaste accord de négociation. Cependant, Burruss est arrivé à la conclusion que Leakes était en colère contre elle parce qu’elle était maintenant amie avec Kenya Moore.

Alors que les stars continuaient d’échanger des coups dans les interviews et les médias sociaux, Leakes a appelé Burruss pour son ennui.

«Je pense que Kandi voulait fumer avec moi, elle l’a créée elle-même», a déclaré Leakes à ET à propos de son passage à Burruss pendant la réunion. «Vous l’avez, ma fille. Miss Boring. Snoozefest. »

Kandi Burruss tend la main à Nene Leakes

Bien que Burruss et Leakes n’aient jamais résolu leurs problèmes devant les caméras pour que les fans les voient, il est évident que les stars ne se détestent pas complètement. Le jour de l’anniversaire de Leakes, Le Chi l’actrice a partagé une série de photos avec son ancienne co-star pour lui envoyer ses meilleurs vœux.

«Joyeux anniversaire Nene Leakes», a déclaré Burruss. «J’espère que vous passez une journée formidable et que l’année prochaine sera bénie avec beaucoup de succès. Tout le monde donne de l’amour à Nene Leakes.

Leakes a reçu le vœu d’anniversaire avec grâce et a répondu: «Merci beaucoup Kandi. Joyeuses fêtes. »

La prévenance de Burruss est le reflet de ce qu’elle avait mentionné plus tôt dans une interview concernant la réconciliation avec Leakes.

«Je ne pense même pas que notre drame soit aussi profond», a déclaré Burruss lors d’une interview sur Instagram. «J’ai l’impression que nous traversons cela toutes les quelques années. Au début, c’était une chose cohérente, elle et moi nous serions toujours ombragés. Je n’ai pas de haine pour elle dans mon cœur, j’ai juste l’impression que pour le moment, nous ne nous entendons tout simplement pas.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche soir à 20 h HE sur Bravo.