«  RHOA  »: Kenya Moore rompt enfin le silence sur la sortie de Nene Leakes, la qualifiant de «  désagréable  » et de «  méchante  »

Kenya Moore et Nene Leakes sont toutes les deux reines de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta. Les deux stars de la télé-réalité ont connu des hauts et des bas tout au long de leur temps ensemble dans la série. Cependant, les choses se sont plutôt mal terminées entre eux et il semble qu’ils ne résoudront pas leurs problèmes. Après que Leakes ait annoncé qu’elle quittait la série, Moore réagit enfin à sa sortie.

Kenya Moore et Nene Leakes | Tommy Garcia / Bravo

Pourquoi Kenya Moore et Nene Leakes se sont-ils disputés?

La querelle entre Moore et Leakes qui s’est poursuivie tout au long RHOA La saison 12 portait sur un commentaire de ce dernier. Lorsque Moore a fait une apparition spéciale lors de la finale de la saison 11, elle était enceinte et Leakes l’a qualifiée de buffle.

Moore n’a pas apprécié l’ombre faite par Leakes car elle pensait que c’était en référence à sa fille à naître. Pendant le voyage avec les acteurs, les choses se sont réchauffées entre les deux stars et Leakes s’est finalement excusé pour la rumeur. Elle a également précisé qu’elle n’appelait pas son bébé un buffle, mais qu’elle faisait uniquement référence à Moore.

Bien que les dames parlent des choses, leur amitié n’a jamais évolué car il y avait toujours de l’animosité entre elles.

Nene Leakes | Tommy Garcia / Bravo

CONNEXES: Pourquoi Drew Sidora a refusé la pêche « RHOA » avant de rejoindre le casting pour la saison 13

Nene Leakes veut que Kenya Moore soit renvoyé?

Au milieu de la guerre des mots entre Leakes et Moore qui faisait rage, le Joie alun a parlé de son ennemi télévisé. Malgré ce que beaucoup ont pu penser, Leakes ne voulait pas se faire virer Moore RHOA. En fait, Leakes savait que l’ancienne reine de beauté était bonne pour la série télé-réalité Bravo.

«Que je l’aime ou non… elle est controversée, c’est la personne la plus folle que je connaisse – cette fille n’a aucun sens», a déclaré Leakes sur Le club du petit-déjeuner, via Reality Blurb. « [But] elle est parfaite pour le spectacle. Elle fera des choses et dira des choses que personne d’autre ne fera ou dira. Elle a besoin d’être ici.

Même s’il semblait que Leakes était ouvert à une réconciliation avec Moore, elle a déclaré qu’elle ne pensait pas que les choses se régleraient un jour entre eux.

«Je ne nous vois jamais résoudre quoi que ce soit. Écoutez, lorsque vous êtes dans une émission comme celle-ci, il y a plusieurs personnalités différentes. Il y a six filles. Chacun doit jouer sa position et rouler dans sa voie », a expliqué Leakes. «Le problème est que les gens veulent entrer dans votre voie. C’est ma voie. Vous ne pouvez pas venir ici! Reste là-bas. Soyez bon dans ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas de ce que je fais ici.

Kenya Moore | Tommy Garcia / Bravo

CONNEXES: « RHOA »: Cynthia Bailey rompt enfin le silence sur Nene Leakes n’assistant pas à son mariage

Kenya Moore parle d’un ‘RHOA’ sans fuites Nene

Plus tard cette année-là, Leakes confirmerait qu’elle abandonnait sa pêche et partait RHOA pour de bon. Pour Moore, cela s’est avéré être une bonne chose car elle n’a pas aimé filmer la dernière saison avec Leakes.

«Eh bien, ma dernière saison avec elle n’a pas été formidable. Elle était juste une personne vraiment désagréable et méchante qui jetait des pierres puis se cachait derrière ses mains et disait toutes sortes de choses sur ma famille et moi », a déclaré Moore à Instinct Magazine.

Le casting de «RHOA» | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via Getty Images

CONNEXES: ‘RHOA’: Eva Marcille abandonne sa querelle avec Nene Leakes, ‘Roots for Her’ après la sortie de ‘Housewives’

«Elle était tellement dérangée par moi», a ajouté Moore. «Et j’avais vu tellement de choses qu’elle avait faites hors caméra et je me suis dit: ‘Vous savez quoi? Je suis gentil avec toi. Parce que je ne peux pas faire le truc bidon.

Moore a déclaré qu’elle était «trop vieille et trop adulte pour faire le truc bidon», disant essentiellement qu’elle ne voulait pas être de faux amis avec Leakes.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche soir à 20 h HE sur Bravo.