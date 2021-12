Rhea Seehorn taquine une dernière saison «dévastatrice» de Better Call Saul

Ce ne sera pas une fin de conte de fées pour nos personnages préférés dans Better Call Saul selon la star de la série Rhea Seehorn.

Certains fans pourraient s’inquiéter pour la sécurité de Kim Wexler après la dernière allumeuse de Rhea Seehorn sur Tu ferais mieux d’appeler Saul saison 6. A partir de maintenant, les acteurs et l’équipe de la Breaking Bad Les séries dérivées touchent à la fin du tournage de la sixième et dernière saison de la série. La dernière saison fournira une résolution à l’histoire de Jimmy McGill (alias Gene Takavic) d’aujourd’hui tout en concluant son histoire, qui comprend sa relation de longue date avec son collègue avocat Kim Wexler.

Dès le début du spectacle, Kim a été habilement joué par Seehorn. Bien qu’elle ne soit pas apparue dans la série mère Breaking Bad, elle est devenue un personnage hors du commun et une favorite des fans sur Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il ne semble pas qu’elle soit toujours là à ce moment-là Breaking Bad commence alors qu’elle n’est même pas mentionnée par Saul, qui a gardé les détails de sa vie personnelle privés de ses cohortes criminelles. Cela n’a pas permis de savoir ce qui se passe avec Kim dans Tu ferais mieux d’appeler Saul, ce qui laisse supposer qu’elle se brouillera avec Saul/Jimmy, ou même qu’elle sera tuée.

Quoi qu’il arrive, ce ne sera probablement pas agréable. Sur Twitter, Rhea Seehorn a été invitée par un fan à fournir un seul mot pour résumer la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. C’est exactement ce que l’actrice a fait en répondant avec le mot inquiétant, « Dévastateur ». Lorsqu’un fan inquiet a noté qu’il n’était peut-être pas préparé à cela, Seehorn a répliqué: « Je ne l’étais pas. »

Lisez ce que vous voulez, mais cela ne semble pas annoncer de bonnes nouvelles pour Kim Wexler. Les fans du personnage peuvent cependant rester optimistes, car Seehorn ne dit pas spécifiquement que les parties « dévastatrices » de l’histoire impliquent nécessairement Kim. Il existe de nombreux autres personnages principaux pour potentiellement rencontrer des destins déchirants, et d’autres moyens pour les fans d’avoir le cœur brisé qui n’ont pas nécessairement besoin d’être des scènes de mort ou des tragédies similaires. Si Kim se sépare enfin de Jimmy avant d’aller trop loin dans le territoire du cartel, comme son mari l’a fait, cela pourrait aussi être quelque chose de dévastateur pour Jimmy.

Tout se réunira dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. On connaît l’issue de ce qui se passe avec plusieurs personnages, qui seraient ceux qui sont apparus pour la première fois sur Breaking Bad. Cela inclut évidemment Jimmy McGill/Saul Goodman ainsi que d’autres comme Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) et Gus Fring (Giancarlo Esposito). Il y a un intérêt particulier à savoir ce qui va se passer avec Kim Wexler en tant que Breaking Bad ne nous donne aucun indice, et c’est totalement ouvert quant à ce qui pourrait lui arriver dans la série prequel.

Tu ferais mieux d’appeler Saul n’a pas de date de sortie fixée pour la sixième et dernière saison sur AMC. La rumeur dit qu’elle sera diffusée au printemps 2022. Bien qu’il soit décevant de voir la série acclamée se terminer, nous apportant peut-être le tout dernier que nous verrons de tous ces personnages, il vaut mieux suivre Breaking Bad en terminant le spectacle en beauté plutôt que de le laisser user son accueil.





