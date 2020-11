Rhea Seehorn, star de ‘Better Call Saul’, révèle ce qu’elle a ajouté au personnage de Kim Wexler dans la saison 1

Quand Saul Goodman (Bob Odenkirk) a obtenu le sien Breaking Bad retombées, Tu ferais mieux d’appeler Saul, il a introduit une foule d’autres personnages intrigants dans le monde de Saul. Sa relation numéro un dans la préquelle est Kim Wexler (Rhea Seehorn), sa petite amie et un autre avocat de son ancien cabinet d’avocats, et plus tard son propre cabinet.

Seehorn était un invité sur le WTF avec Mark Maron podcast le 12 novembre. Elle a raconté à Maron tout ce qu’elle a ajouté au personnage de Kim dans la première saison de la série. Tu ferais mieux d’appeler Saul reviendra pour une sixième et dernière saison en 2021.

Rhea Seehorn a profité de ses premières scènes de « Better Call Saul »

Kim n’a pas dit grand-chose dans le premier épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Seehorn a pu lire beaucoup de choses sur son temps d’écran limité.

«Le pilote m’a demandé d’avoir deux lignes», a déclaré Seehorn. «Je pense que je dis:« Nous l’avons compris, Brenda », ou quelque chose à la réceptionniste quand il interrompt le discours de Ned Beatty« Vous expierez »et puis il y a la scène de fumer dans le garage. Nous partageons une phrase. Il dit: «Tu ne pourrais pas juste? Je dis: ‘Vous savez que je ne peux pas.’ »

C’était une mise en scène dans cette dernière scène qui a révélé à Seehorn Kim Wexler.

«Ensuite, il dit qu’elle répare la poubelle qu’il a lancée sans regarder, ce que je pensais très important», a déclaré Seehorn. « J’étais comme oh, il fait beaucoup ça et elle nettoie toujours après lui. »

Rhea Seehorn a compris comment jouer Kim Wexler dans ‘Better Call Saul’

Seehorn dit les mots Vince Gilligan, Peter Gould et le Tu ferais mieux d’appeler Saul les écrivains écrivent pour elle. En ce qui concerne les actions de Kim Wexler, c’est tout Seehorn.

«Dès le début, j’ai mis en place toute une histoire», a déclaré Seehorn. «Je ne voulais pas m’enfermer trop étroitement parce que je voulais être en mesure d’absorber des informations. Mais il devait y avoir une raison, toute sa physicalité pour moi venait de wow, elle est très spécifique sur le moment où elle parle et ce qu’elle dit. Je ne pense pas que ce soit une position de faiblesse. Je pense que c’est une position de pouvoir.

Seehorn s’est également inspirée de la formalité du dialogue de Kim pour éclairer sa performance.

Je n’ai pas eu de contractions dans les huit premiers épisodes. Il y avait une partie de moi qui voulait leur demander du genre « Ça ne vous dérange pas si je dis que je veux au lieu de vouloir ou de vouloir? » J’étais comme, ‘Non. Peut-être que cela débloquera quelque chose », et c’est ce qu’il a fait. Cette personne est tellement contrôlée sur ce qu’elle veut que vous voyiez et ce qu’elle ne veut pas que vous voyiez, que peut-être qu’elle ne laisse pas vraiment les gens voir ce qu’elle pense sur son visage Peut-être qu’elle est aussi extrêmement immobile dans son corps qui est 180 degrés en face de moi. Je ne gagnerais jamais au poker et je suis un spaz absolu. Rhea Seehorn, WTF Avec Marc Maron, 11/12/2020

À la saison 5, Tu ferais mieux d’appeler Saul les fans comptent sur Kim pour persévérer et clouer ses adversaires. Seehorn a compris comment s’y prendre dès le début.

«C’était cool d’essayer de comprendre à quel point je pourrais l’obtenir et de remplir ces pensées, avoir constamment une raison pour laquelle elle ne parle pas», a déclaré Seehorn. «Souvent, c’est parce qu’elle attend que les gens dans la pièce se pendent avec leurs propres mots.»

Kim Wexler et Jimmy McGill

Comprendre le langage corporel de Kim a également aidé Seehorn à comprendre sa relation avec Saul. Kim le connaissait d’abord sous le nom de Jimmy McGill, et Jimmy a inventé le personnage de Saul au milieu de la série.

«J’ai continué sur cette voie et la relation avec Jimmy avait du sens pour moi», a déclaré Seehorn. «Ce sont tous les deux des étrangers. Ils sont tous les deux misanthropes d’une manière et socialement très maladroite, et ils portent tous les deux des masques. Le sien est un masque de clown très flamboyant et le sien est cette armure, ce costume et sa queue de cheval enroulée. Ils n’ont pas d’amis. Ils ne sont honnêtes que les uns avec les autres.