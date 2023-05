Rhea Seehorn, la star de Better Call Saul, rejoint Bad Boys 4

Avec production sur la suite d’action Mauvais garçons 4 actuellement en cours, le casting s’est élargi avec l’ajout d’un nominé aux Emmy Awards. Rhéa Seehornqui est surtout connue pour son rôle préféré des fans en tant que Kim Wexler dans Tu ferais mieux d’appeler Saulvient d’intégrer le casting de Mauvais garçons 4. La nouvelle du casting de Seehorn nous vient de Deadline, bien qu’à ce jour, aucun détail n’ait encore été révélé sur son personnage.





Bien sûr, le film réunira Martin Lawrence et Will Smith pour reprendre leurs rôles de la franchise en tant que détectives Marcus Burnett et Mike Lowrey. Avec Seehorn, un autre nouveau venu dans la série avec Mauvais garçons 4 comprennent Eric Dane (Euphorie) et Ioan Gruffudd (Les quatre Fantastiques). Tasha Smith (Empire) reprend également le rôle de la femme de Marcus, Theresa, qui était auparavant interprétée par Theresa Randle. Parmi les autres stars de la franchise de retour, citons Paola Nunez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig et John Salley.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Revenant également pour Mauvais garçons 4 sont les réalisateurs Bilall Fallah et Adil El Arbi, qui ont précédemment dirigé Mauvais garçons pour la vie. Le nouveau scénario vient de Chris Bremner. Jerry Bruckheimer produit avec Smith et Doug Belgrad.

Sur le même sujet : Bob Odenkirk et Rhea Seehorn écrivent un livre sur le jeu d’acteur





Rhea Seehorn décroche son prochain grand rôle

AMC

Seehorn a joué Kim Wexler dans plus de 60 épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saulet même si elle n’était pas dans la série mère de l’émission, Breaking Bad, son personnage est rapidement devenu l’un des favoris des fans. Tout au long des six saisons, Seehorn a suscité de nombreux éloges pour son travail et elle a été nominée pour un Emmy l’année dernière pour sa performance lors de la dernière saison. Elle pourrait potentiellement être nominée à nouveau cette année, car la moitié arrière de la dernière saison sera éligible.

Seehorn est également le co-créateur, réalisateur et producteur exécutif de la série courte Barre de tonnelier, qui a été mis à disposition pour le streaming sur AMC+. Le mois dernier, il a été rapporté que Barre de tonnelier déménageait à l’IFC où il recevrait des épisodes complets de 30 minutes. Seehorn a également été nominé pour Barre de tonnelier en plus de sa nomination aux Emmy pour Tu ferais mieux d’appeler Saul. Dans la série, Seehorn incarne un cadre hollywoodien travaillant avec le propriétaire et les clients d’un Tiki Bar pour développer une série télévisée se déroulant dans l’entreprise.

Pendant ce temps, Seehorn retrouvera également Tu ferais mieux d’appeler Saul co-créateur Vince Gilligan pour un autre gros projet. Elle a été choisie pour jouer le rôle principal dans une série sans titre créée par Gilligan qui a déjà été commandée pour deux saisons sur Apple TV+. Aucun détail n’a été révélé sur l’intrigue ou le personnage de Seehorn, mais la série n’est pas liée à Tu ferais mieux d’appeler Saul de quelque manière que.

Côté cinéma, Seehorn est récemment apparu dans la comédie dramatique de science-fiction Linoléum avec Jim Gaffigan. Il est sorti dans certaines salles plus tôt cette année après avoir été présenté en première mondiale au SXSW de l’année dernière. Seehorn est également apparu dans des films comme Le chien hirsute, À l’intérieur de l’homme : le plus recherchéet Choses entendues et vues.

Mauvais garçons 4 n’a pas encore de date de sortie, mais pour plus de Seehorn, vous pouvez diffuser les six saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul sur Netflix.