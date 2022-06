Rhea Seehorn de Better Call Saul se souvient de la crise cardiaque de Bob Odenkirk: « C’était horrible »

Rester proche de son Tu ferais mieux d’appeler Saul étoiles sur et hors du plateau finalement sauvées Bob Odenkerkc’est la vie. Lors de la production de la sixième et dernière saison de l’émission, il avait été rapporté qu’Odenkirk avait subi une crise cardiaque. À l’époque, il était avec deux de ses Tu ferais mieux d’appeler Saul co-stars, Rhéa Seehorn (Kim Wexler) et Patrick Fabian (Howard Hamlin), qui sont tous deux rapidement passés à l’action pour aider Odenkirk à obtenir une aide médicale. Peu de temps après, l’acteur a été transporté par avion dans un hôpital voisin pour y être soigné, ayant depuis récupéré et mettant l’incident derrière lui.

Dans une nouvelle interview avec Variety, Seehorn revient sur cette journée effrayante. Elle pense que la camaraderie entre les trois co-stars, qui consistait à passer de nombreuses heures ensemble même lorsqu’elles ne tournaient pas, était essentielle pour sauver Odenkirk. Comme l’explique Seehorn, le rétablissement d’Odenkirk dépendait d’une attention médicale rapide, et s’il avait été seul lorsque la crise cardiaque s’est produite, il n’aurait pas obtenu cette aide, ce qui pourrait conduire à des résultats beaucoup plus tragiques.

« Il y a tellement de choses ce jour-là, et je sais que Bob ressent la même chose, qui sont comme des cadeaux de l’univers. Je ne sais pas comment le dire autrement, parce qu’il n’est pas allé dans sa caravane. S’il l’avait fait, il serait mort ou considérablement endommagé au cerveau… D’une manière ou d’une autre, mes piles désordonnées partout et des milliers de puzzles inachevés ne l’ont pas poussé au bord de ne pas vouloir être près de moi. Alors il est venu et a passé du temps avec nous.

Seehorn a expliqué que ce jour-là, les trois traînaient dans un studio vide tout en faisant une pause dans le tournage. Odenkirk était sur un vélo d’exercice en regardant un match de sport pendant que Seehorn et Fabian discutaient. Soudain, Odenkirk a commencé à tomber du vélo, mais ses amis n’ont pas tardé à lui venir en aide. Lorsqu’ils ont réalisé à quel point la situation était grave, ils ont immédiatement appelé à l’aide, à quel point l’infirmier sur le plateau, Rosie Estrada, a commencé à administrer de l’aide pendant que le transport était en cours.

« Nous avons couru pour le rattraper parce que c’est un sol en béton et nous ne voulions pas qu’il se cogne la tête, puis nous avons réalisé que quelque chose de beaucoup plus important se passait. Nous avons réalisé qu’il faisait une sorte d’arrêt cardiaque… Nous étions sous le choc. C’était horrible. Nous ne savions pas s’il allait s’en sortir, même après qu’ils l’aient emmené à l’hôpital. Je m’en souviens à peine, mais je suis sûr que j’avais beaucoup de vin.

Bob Odenkirk obtient une audition émouvante sur la façon dont ses amis l’ont sauvé

Bob Odenkirk ne se souvient pas des événements de cette journée, mais il apprendra plus tard les efforts déployés par ses amis de la distribution et de l’équipe pour l’aider à sauver sa vie. Bien qu’il ne se souvienne pas personnellement du moment, le simple fait d’entendre comment ils étaient là pour lui rend Odenkirk ému de raconter l’histoire. Comme il l’a dit à Variety :

«Après avoir entendu toutes les histoires de toutes les personnes et entendu ce que Rhea et Patrick ont ​​fait, à genoux, Rhea tenant ma tête, Patrick attrapant ma main, ils m’ont crié de rester ici, je veux dire, c’était un scénario dévastateur et extrêmement percutant. auquel tout le monde a participé sauf moi. Mais après l’avoir entendu, il est assis avec vous et il résonnera tout au long de ma vie. Et notre amitié le sera aussi.

Alors que les derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul arrivera le 11 juillet, le lien partagé par les co-stars de la série perdurera, surtout après tout ce qu’ils ont traversé au cours de leurs six saisons.