Rhea Seehorn de Better Call Saul aborde les retombées potentielles de Kim Wexler

Peut-être qu’une série Slippin ‘Kimmy suivra Better Call Saul car Rhea Seehorn a confirmé que l’idée avait été envisagée par les créateurs de la série.

Ce qui sera Breaking Bad les fans font quand Tu ferais mieux d’appeler Saul arrive à son terme? Peut-être qu’ils peuvent donner une bague à Kim Wexler. Dans l’état actuel des choses, l’avenir de Kim, joué dans la série acclamée de Rhea Seehorn, est un mystère complet. Son destin ultime sera vraisemblablement révélé dans les six derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saulla sixième et dernière saison de, qui revient sur AMC en juillet.

De nombreux fans ont vraiment adopté le personnage de Kim Wexler au cours de six saisons, et le favori des fans a beaucoup évoqué les fans spéculant sur le prochain potentiel. Breaking Bad la série dérivée pourrait aller. Kim peut vivre ou non jusqu’à la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul, mais même si elle ne réussit pas, une autre préquelle la suivant spécifiquement pourrait développer davantage la mystérieuse histoire de la « plus grande avocate du monde ». Mais est-ce que ce sera ce qui se passera ?

FILM VIDÉO DU JOUR

Seehorn a récemment abordé la possibilité dans une nouvelle interview avec Deadline. Bien sûr, l’actrice ne peut pas entrer dans les spoilers concernant ce qui se passe avec Kim dans les futurs épisodes de Saül. Elle souligne cependant que les créateurs de la série Peter Gould et Vince Gilligan ont déjà déclaré qu’ils étaient prêts à explorer plus d’histoires dans le Breaking Bad, Tu ferais mieux d’appeler Saul univers, et que comprend une éventuelle série Kim Wexler.

« Vous savez, Peter et Vince ont déclaré publiquement que même s’ils estimaient qu’il y avait des histoires, y compris la mienne, qui valaient la peine de continuer à être racontées, ils voulaient s’éloigner de cette franchise pour un temps. C’est donc tout ce que je peux dire. À ce sujet. Vous devriez leur demander des détails au-delà de cela. Personne n’est timide à propos de quoi que ce soit, mais je suis également très reconnaissant qu’eux et les fans aient l’impression qu’il y a une ellipse entre qui est et qui était Kim.

Le passé mystérieux de Kim Wexler fait partie de son attrait





AMC

Nous sommes dans six saisons Tu ferais mieux d’appeler Saul, mais il y a encore tellement de choses que les fans ne savent pas sur l’histoire de Kim Wexler. Des flashbacks précédents ont montré qu’elle avait rencontré Jimmy McGill (Bob Odenkirk) alors que les deux travaillaient dans la salle du courrier des cabinets d’avocats de HHM, mais il n’a jamais été expliqué comment elle s’est retrouvée à Albuquerque. Un flashback de sa jeunesse a montré que Kim avait été laissée à pied pour rentrer chez elle après avoir refusé de monter dans la voiture avec sa mère alcoolique, tandis qu’un flashback plus récent a révélé que la jeune Kim participait à un petit vol avec l’aide de sa mère.





Seehorn et le Saül L’équipe pense que garder Kim si mystérieuse tout au long de la série a en fait augmenté sa popularité auprès des fans. L’actrice avait déjà évoqué l’idée de montrer davantage la trame de fond de Kim et on lui avait dit que cela pourrait affecter son « allure ».

« J’ai toujours été d’accord avec Peter quand je lui ai demandé : ‘Fais-tu beaucoup de flashbacks ou réponds-tu à telle ou telle question ?’ Il a dit qu’une partie de l’attrait de Kim est qu’elle est parfois impénétrable et énigmatique et qu’elle est aussi complexe que nous le pensons. Elle est toutes ces choses auxquelles nous pensons, et si vous répondez à trop de ces questions, vous écrasez ça en quelque sorte. »

Tu ferais mieux d’appeler Saul revient sur AMC et AMC+ le 11 juillet 2022.





Joseph Morgan aborde les rumeurs du retour de Klaus dans la finale de Legacies

Lire la suite