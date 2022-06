Rhea Seehorn de Better Call Saul a été « grossièrement négligée » par les Emmys, déclare la co-star

Le casting et les créateurs de Tu ferais mieux d’appeler Saul d’accord avec les fans : Rhéa Seehorn mérite un Emmy. Après avoir impressionné les critiques pendant cinq saisons sur le Breaking Bad série préquelle avec son rôle hors concours en tant que Kim Wexler, Seehorn n’a pas encore reçu de nomination aux Emmy, même avec certaines de ses co-stars obtenant cet honneur. Les fans ont toujours été perplexes quant à la raison pour laquelle Seehorn continue d’être négligée, en particulier avec l’actrice donnant des performances primées chaque saison.

Récemment, Variety a eu une conversation avec Seehorn et son Saül famille avant les derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul diffusé en juillet. Patrick Fabien, qui a passé les cinq dernières saisons et demie à jouer avec Seehorn dans le rôle de son adversaire parfois Howard Hamlin, a déclaré à la publication qu’il était perplexe face au manque de nominations aux Emmy Awards de ses co-stars. Comme il le dit à Variety, Seehorn mérite amplement cet honneur.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Tu penses qu’elle est bonne à l’écran ? Tu devrais être devant elle et avoir un siège au premier rang, parce que c’est ce que j’ai eu. J’aimerais penser qu’un jour je serais aussi bon que Rhea Seehorn… Je crois qu’elle a été grossièrement négligée. En termes de travail juste solide, cohérent et incroyable, si vous allez donner un Emmy pour quelque chose comme ça, pour l’amour de Dieu, vous devez au moins nommer Rhea Seehorn. Je ne vois tout simplement pas comment vous ne pouvez pas.

Peter Gould, qui a co-créé Tu ferais mieux d’appeler Saul avec Vince Gilligan, avait aussi de belles choses à dire sur l’actrice. Il fait remarquer que Kim est devenue un personnage si important pour les fans, même si elle n’était pas du tout présente dans Breaking Badfaisant d’elle l’un des rares personnages de Tu ferais mieux d’appeler Saul que les fans n’étaient pas déjà investis dans le spin-off. L’éclatement de Kim, en grande partie grâce à la performance de Seehorn, est quelque chose que Gould décrit comme déterminant pour faire Saül tenir debout tout seul.

« Voici un personnage qui n’a jamais été mentionné ni même évoqué dans ‘Breaking Bad’, et pourtant elle est devenue le centre de tant d’amour et d’inquiétude », déclare Gould. « C’est le plus grand compliment au monde parce qu’il dit que nous avons accompli quelque chose que nous espérions faire, qui était de faire un spectacle qui pourrait se suffire à lui-même. Et Rhea a été une énorme partie de cela. Je pense que c’est un hommage à son génie que les gens se préoccupent autant d’elle.

Où ira Rhea Seehorn ensuite?

AMC

Cela a été tout un parcours pour les fans avec Kim Wexler, et comme son destin est encore inconnu, on craint beaucoup que le personnage n’atteigne pas la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul vivant. Quoi qu’il en soit, il ne reste que six épisodes de la série, donc le temps de Wexler dans le rôle est presque terminé (à moins, bien sûr, qu’un spin-off de Kim Wexler ne se produise). Gould ne peut pas imaginer qu’il n’y aura pas de directeurs de casting poursuivant Seehorn avec Saül conclure, étant donné à quel point elle a fait ses preuves avec la série.

« Je pense que chaque écrivain et producteur à Hollywood devrait écrire des projets de Rhea Seehorn et essayer de l’avoir. Je pense que tous ceux qui ont travaillé sur cette émission essaient de réfléchir à la façon dont elle peut faire partie de leur prochain projet, quel qu’il soit.

Tu ferais mieux d’appeler Saul revient avec de nouveaux épisodes sur AMC et AMC+ le 11 juillet 2022.