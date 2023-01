Rhea Seehorn a lu chaque scénario de Better Call Saul en attendant la mort de Kim

Le Breaking Bad série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul a terminé sa course plus tôt cette année, mettant fin à une histoire qui a commencé avec la saison 1 en 2015. Alors que la série présentait de nombreux personnages de retour de Breaking Bad, Rhéa Seehorn a réussi à accrocher les fans avec son interprétation de Kim Wexler, une avocate hautement qualifiée qui est la fidèle compagne de Jimmy McGill de Bob Odenkirk. Kim n’était pas tellement mentionné dans la série originale, mais à la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saulelle était devenue l’un des personnages les plus aimés de la franchise.





Pour sa part, Seehorn ne s’attendait pas à ce que Kim devienne MVP de la série pour autant de fans. En fait, elle était si sûre que son temps dans la série était limité qu’elle s’attendait toujours à trouver la scène de la mort de Kim dans chaque scénario qui lui était donné. Même lorsque son personnage a reçu ses propres intrigues en dehors de sa relation avec Jimmy, Seehorn ne voulait toujours pas supposer que tout cela signifiait que Kim était en sécurité.

« À un moment donné, j’ai commencé à avoir des intrigues qui n’étaient pas seulement accessoires à Jimmy [McGill]et j’étais ravi, mais honnêtement, je n’osais pas rêver », a récemment expliqué Seehorn, via Empire Magazine.

Selon Seehorn, elle parcourait trop souvent les scénarios avec la co-star Patrick Fabian (Howard Hamlin), et quand Kim arriverait à la fin de l’épisode indemne, l’actrice serait surprise. Elle suggère que cette nervosité peut provenir de la peur de devoir quitter la série après être tombée amoureuse non seulement de son personnage de Kim Wexler, mais de tout le reste. Tu ferais mieux d’appeler Saul.

« C’est juste devenu une chose de, ‘Je ne veux pas sortir de ce bac à sable.’ C’est la meilleure écriture, le meilleur personnage et les meilleures personnes », dit-elle.





Le destin de Kim Wexler n’a été révélé qu’à la fin

Rhea Seehorn était dans une position intéressante avec son rôle de Kim Wexler. Il y avait plusieurs personnages dans la série qui allaient mourir dans Breaking Bad, rendant leurs destins déjà connus. Mais Kim n’a pas été mentionné dans Breaking Badet cela a inquiété certains fans que ce soit parce que le personnage l’a fait dans le Tu ferais mieux d’appeler Saul chronologie à un moment donné. Surtout avec d’autres personnages originaux introduits dans Tu ferais mieux d’appeler Saul réunion se termine prématurément, il est juste que Seehorn s’inquiète que Kim puisse se retrouver sur le billot à tout moment.

Mais Seehorn a toujours tout donné au rôle, peu importe. Elle a finalement été nominée pour un Emmy cette année pour son rôle de Kim, une nomination qui était attendue depuis des années. Elle sera également éligible pour une autre nomination en 2023, car la seconde moitié de la saison 6 sera éligible pour des récompenses.

Entre-temps, Tu ferais mieux d’appeler Saul le co-créateur Vince Gilligan va continuer à collaborer avec Seehorn. Il l’a enrôlée pour jouer dans sa prochaine série qui a été reprise pendant deux saisons sur Apple TV +.