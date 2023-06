Rhea Perlman est toujours mariée à Danny DeVito malgré sa séparation il y a plus de dix ans

Rhea Perlman est toujours très proche de Danny DeVito, malgré sa séparation en 2012.

La star de « Cheers » a parlé de sa relation avec son ex-mari et de ne jamais avoir divorcé après s’être séparés.

« Danny et moi, nous sommes toujours mariés », a déclaré Perlman, 75 ans, à Julia Louis-Dreyfus lors de l’épisode du 31 mai du podcast « Wiser Than Me » de Lemonada Media. « Et nous sommes toujours de très bons amis et nous nous voyons beaucoup. Et notre famille est toujours la chose la plus importante pour nous deux.

Perlman et DeVito se sont mariés en 1982 et partagent trois enfants ensemble; filles Lucy et Grace et fils Jacob. Après 30 ans de mariage, le couple annonce sa séparation en octobre 2012.

En discutant avec Louis-Dreyfus, elle a déclaré qu’elle et DeVito étaient tous deux des personnes très ambitieuses, « Il aime travailler… J’aime travailler », a-t-elle déclaré. « Mais je ne pense pas que j’aurais jamais abandonné ma relation pour ça. »

Ajoutant: « Et je ne l’ai pas fait. »

L’acteur de « Barbie », cependant, a déclaré que leur rupture était dure pour elle.

« Je ne vais pas enrober ça, c’était très difficile au début. Et il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles nous nous sommes séparés », a-t-elle déclaré, sans vouloir divulguer davantage sur leur histoire passée. « Il nous a fallu du temps pour en arriver là, d’une manière ou d’une autre, à une compréhension et à une relation assez décentes les uns avec les autres. »

Rhea Perlman et Danny DeVito à l’after party de la première de « Jumanji : The Next Level » au TCL Chinese Theatre le 9 décembre 2019 à Hollywood, en Californie. Kevin Winter / Getty Images

Leur séparation, a-t-elle dit, a été un grand changement pour elle à l’époque, mais elle est maintenant en paix avec l’état de leur relation. Cependant, il y a certaines choses qu’elle souhaite être différentes.

« Je vis seule avec mon petit chien, qui est mon partenaire dans la vie maintenant », a-t-elle déclaré. « Je n’aime pas vivre seul. J’aime être tout seul. J’aime avoir du temps pour moi. »

« Quand je vivais avec Danny et que les enfants étaient tous à l’université ou ailleurs… s’il partait faire quelque chose, (je pensais), ‘Oh bien, j’ai deux semaines où je peux faire ce que je veux' », a-t-elle déclaré. . « Mais, quand c’est tous les jours, ce n’est pas mon préféré. »

Louis-Dreyfus lui a alors demandé si elle aimerait avoir un partenaire ou l’installer avec un.

« Non, ne me piégez pas », a déclaré l’acteur de « Matilda », avant d’ajouter : « À moins que ce ne soit quelqu’un de vraiment merveilleux, riche et célèbre, magnifique et beaucoup plus jeune que moi. »

Et même si elle dit qu’elle se sent parfois «seule», elle a «beaucoup de compagnie», en particulier sa famille et son premier petit-enfant. Plus tôt dans l’épisode, elle a réfléchi au fait d’être récemment devenue grand-mère pour la première fois « il y a sept semaines ».

« La meilleure partie (environ 75 ans) est que mes enfants ont grandi et l’un d’eux a eu un petit-enfant », a-t-elle déclaré. « Tout le monde a dit que cela changerait votre vie quand vous avez un petit-enfant et c’est le cas. Il y a un certain amour.

« J’ai senti que lorsque mes propres enfants sont nés, c’était une sorte d’amour que je n’avais jamais ressenti auparavant pour quoi que ce soit. Et j’ai ressenti de l’amour pour mon mari, pour d’autres personnes de ma famille, pour un petit ami ici ou là, ou quoi que ce soit », a-t-elle poursuivi. « Mais c’est, c’était un genre de sentiment profond. »