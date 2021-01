REVUE – Zone de combat (2021, Mikael Håfström)

Zone de combat est la dernière production de Netflix, qui est dans le Top 10, avec script et mise en scène par Mikael Håfström, mêle action et science-fiction.

SYNOPSIS

L’intrigue du film se déroule dans un avenir proche, dans lequel le lieutenant Harpe (Damson Idris), un pilote de drone désobéit à un ordre direct de son supérieur et reçoit l’ordre de rechercher le capitaine Leo (Anthony Mackie), et se rend vite compte qu’il devra faire face à une mission sur le terrain.

ANALYSER

Le fait que la technologie évolue très rapidement n’est pas nouveau, et que cela sera de plus en plus utilisé dans les forces armées des pays qui ont plus de pouvoir d’achat, ce n’est pas non plus le cas.

C’est la prémisse du film, pour présenter un bref avenir dans lequel le gouvernement des États-Unis utilise des robots de combat – appelé Gumps – et les drones comme armes.

Zone de combat présente une bonne qualité dans ses effets visuels, que ce soit dans des scènes de conflit armé, ou dans la mécanique des robots – mettant en évidence les moments où nous voyons le vrai capitaine Leo comme un robot de guerre.

Mieux connu pour jouer le personnage faucon dans les productions de Studios Marvel, la bonne performance de Anthony Mackie il ne suffit pas de fournir une fonctionnalité frappante.

Il y a une incohérence dans le script quand il dit que l’androïde a été conçu avec l’apparence d’un homme noir pour provoquer la neutralité, cependant, le film se déroule en Europe de l’Est, où sa population est formée par une ethnie slave blanche. Après tout, comment les soldats noirs américains peuvent-ils provoquer la neutralité dans un tel endroit?

En un rien de temps Zone de combat il ouvre une discussion ou une réflexion sur les races, il «joue» simplement ce dialogue sans se plonger dans sa complexité. Et si l’objectif était de créer une discussion sur le racisme ou de créer un espace sur la diversité, il y a là une grosse erreur, car dans le corps des soldats américains il y a peu de Noirs, plus précisément juste le capitaine Leo et la recrue sur le terrain, Lieutenant Harpe.

Malheureusement, l’approche raciale superficielle n’est pas le seul problème; outre la façon déroutante de présenter le Paradoxe de la ligne de commande et ne pas plonger dans le Trois lois de la robotique dans Isaac Asimov, il y avait un manque de scènes d’action qui me retiendraient au film.

Quand on pense aux films d’action, on a en tête plusieurs scènes qui nous ont fait perdre le souffle, cette tension qui nous fait rester de l’autre côté de l’écran en hurlant: « Tirez, tirez!« , »Cours Cours cours!« , »désamorcez immédiatement la bombe!«.

Dans Zone de guerre il manquait la principale «arme» qui nous fait chercher ce genre de film.

VERDICT

Le long métrage Mikael Håfström malheureusement, il refuse d’approfondir le thème racial et n’a pas de scènes percutantes comme un bon film d’action devrait avoir; avec des scènes courtes et de nombreuses coupures, elles deviennent sans attrait émotionnel et donnent l’impression d’être peu travaillées, le transformant en un véritable Gump.

Tout en regardant Zone de combat, J’ai assez sommeil et quand un film d’action m’endort, c’est parce que quelque chose ne va vraiment pas.

Notre note

2,5 / 5,0

