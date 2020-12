Revue Tonic: « Cyberpunk 2077 »

«Cyberpunk 2077» celui-ci vient d’être créé 10 décembre 2020, nous sommes précis avec la date en raison du fait que ce jeu a été retardé plusieurs fois, pour l’examen, nous aborderons le conception, la histoire et le gameplay.

Conception:

«Cyberpunk 2077» comme son nom l’indique, il est basé sur le sexe dystopique du cyberpunk, où les cyber-implémentations ont envahi la normalité humaine et presque tout le monde a une mise à niveau cybernétique. Le jeu nous envahit avec pas mal de combinaisons de couleurs frappantes aux yeux du joueur, Avec des dessins assez original et entièrement structuré, ce n’est pas une surprise puisque le jeu était en développement depuis un certain temps, s’adaptant bien à l’imagination de ce à quoi nous pensions que le jeu ressemblerait futur.

Histoire:

Nous sommes V, et en fonction de l’un des 3 chemins que nous choisissons: Nomade, Bandit ou Corpo l’histoire peut avoir plusieurs débuts et fins différents, un jour méthodique, nous devons faire un travail pour un gangster local nommé Dexter DeShawn dans lequel nous et notre meilleur ami Jackie nous ne sommes pas bien sortis, finissant presque par mourir pour la psyché d’un terroriste nommé Johnny Silverhand joué par Keanu Reeves qui peu à peu nous entrera dans la tête pour effectuer sa vengeance nous piéger dans l’histoire et déplacer le joueur.

Gameplay:

C’est là que ça devient un peu compliqué, le Gameplay lui-même est un RPG avec de nombreux modules de mise à niveau et un système de armes, équipement Oui compétences que vous pouvez améliorer au fil du temps, en étant un tireur à la première personne dans le style Skyrim dans drogues futuristes c’est très amusant, malheureusement, comme le jeu vient de sortir, il a pas mal d’échecs de performance Oui Bugs, le jeu est ferme de façon inattendue et même certains visuels prennent du temps à se charger, en fonction, dépendemment la console que vous utilisez.

En conclusion, nous recommandons vivement Cyberpunk 2077, cependant nous vous recommandons d’attendre un peu pour y jouer car CD Projekt RED correctifs déjà annoncés de balançant pour lui performance Oui les bugs du jeu, oui, c’est un must à jouer mais en temps voulu.

