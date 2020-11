Revue PlayStation 5, la vraie prochaine génération est sensationnelle (et le contrôleur est la vraie star)

De nombreux éléments le rendent PlayStation 5 une console nouvelle génération. Les charges ultra-rapides, la puissance de calcul, la qualité graphique des jeux. Mais aussi le contrôleur DualSense, véritable fer de lance (souvent sous-estimé) de la proposition de Sony. La stratégie de la société japonaise est très différente de celle de Microsoft, qui a plutôt opté pour une sorte de continuité qui, en fait, se transforme en petits changements dans l’expérience utilisateur par rapport à l’ancienne génération. La PS5, quant à elle, poursuit la tradition: dès les premiers instants, il est clair qu’il s’agit d’une nouvelle console, tout comme les interfaces et les modes sont nouveaux. En bref, la PlayStation 5 est vraiment la prochaine génération.

Tout d’abord, l’élément dont on parle beaucoup: la console est grande, énorme. Il vient directement de sa boîte, qui comprend quelques éléments: console, contrôleur, câble HDMI, câble d’alimentation, câble USB Type-C pour le contrôleur, base horizontale et fiches d’instructions. Sur le Conception PS5 beaucoup de choses ont été dites et certainement pas une console qui fait du minimalisme son élément principal. La vérité est que, après l’impact initial, la console s’intègre très bien dans n’importe quel contexte, tant que vous trouvez de l’espace près du téléviseur. Il peut évidemment être monté verticalement ou horizontalement, cette dernière possibilité étant rendue possible par un support particulier qui est accroché à l’arrière et permet à la console de ne pas osciller sur ses formes arrondies. La plasticité du corps laisse presque immédiatement place à la solidité de la construction, ne laissant qu’un petit doute sur la brillance de la partie noire; peut-être trop réfléchissant et avec une capacité innée à attirer la poussière et les empreintes digitales. Parfait, cependant, le contrôleur, qui avec cette version atteint vraiment un niveau d’ergonomie et de design presque sans faille.

Comme nous l’avons dit plus haut, l’expérience utilisateur est celle d’une «nouvelle» console. On commence alors par une configuration guidée qui, à travers la conception des nouveaux menus agrémentés d’éléments de particules et d’onglets arrondis, guide l’utilisateur vers l’écran principal. Reste ici le schéma à onglets, déjà présent sur PlayStation 4 et très fonctionnel, avec quelques légères modifications. Tout d’abord, la page d’accueil est désormais indépendante du Bouton PlayStation présent sur le contrôleur. Cela signifie que le fait d’appuyer dessus en jouant à un jeu ne revient pas à la page d’accueil (comme sur PS4) mais ouvre un autre écran où se trouvent des onglets utiles (trophées, captures, fêtes) et des icônes pour accéder rapidement à certains éléments du système. L’un d’eux mène à l’écran principal. De cette manière, un niveau supplémentaire est inséré entre les deux éléments qui n’obscurcit pas totalement le jeu mais, au contraire, le garde toujours visible sous les cartes. C’est une solution utile, similaire à celle introduite par Xbox depuis un certain temps maintenant et qui vous permet de gérer divers éléments sans avoir à perdre la tête entre des menus qui détournent l’attention du jeu.

Mais la PlayStation 5 excelle évidemment aussi dans la gestion de tous ces éléments grâce à la puissance de son CPU et à la vitesse garantie par son SSD de 825 Go (qui doit être soustrait de l’espace occupé par le système). De la page d’accueil aux onglets rapides, tout fonctionne parfaitement, sans ralentissement du chargement des graphiques ou des sous-menus. On peut bien sûr dire la même chose des jeux: les téléchargements ont pratiquement complètement disparu. Pour donner un exemple, au cours de ces semaines de tests, nous avons pu mettre la main sur deux titres spécialement conçus pour la prochaine génération: Astro’s Playroom et Spider-Man: Miles Morales. Les deux tirent parti des capacités graphiques et de puissance de la PlayStation 5, réduisant le temps qui s’écoule entre l’ouverture de l’application et le moment où nous contrôlons le jeu pour quelques secondes. Dans le cas de Spider-Man, par exemple, le passage de l’écran d’accueil au jeu est inférieur à 10 secondes.

Playroom d’Astro, le jeu parfait pour commencer

Playroom d’Astro et Spider-Man sont précisément les deux premiers jeux avec lesquels nous avons eu l’occasion de tester la nouvelle génération de Sony. Le premier est disponible gratuitement pour tous les acheteurs de console, qui le trouveront pré-installé lors de sa première mise sous tension. C’est un titre très intéressant car il est capable de comprendre à la fois le potentiel graphique de la console mais aussi et surtout les capacités incroyables du contrôleur, sur lequel nous reviendrons plus tard. Ce n’est pas, remarquez, une démo technologique: Astro’s Playroom est un vrai jeu avec une série de niveaux stylisés Plate-forme ce qui prendra quelques heures. Le tout dans la console: chaque niveau est en fait la représentation graphique d’un matériel PlayStation 5, du processeur au système de refroidissement. Le conseil est de commencer à partir de ce jeu lorsque vous prenez la PS5 pour la première fois.

Spider-Man: Miles Morales, le premier jeu de nouvelle génération

Spider-Man: Miles Morales est plutôt la cerise sur le gâteau du lancement de PlayStation 5, qui contrairement à la Xbox Series X propose en fait un titre de lancement de première partie. C’est la suite du succès de Spider-Man sorti sur PlayStation 4 qui met évidemment en vedette Miles Morales. Difficile de se tromper compte tenu du succès du premier chapitre: dans ce cas également, se balancer autour de New York dans la peau du deuxième Spider-Man est phénoménal, tout comme le secteur graphique d’un titre qui étonne par la richesse des détails malgré le fait qu’il s’agit d’un monde ouvert. Une fois sorti de la rue, vous pourrez vous promener parmi les magasins, les trottoirs enneigés et les chariots de rue, tout en flottant parmi les gratte-ciel, vous pourrez admirer les intérieurs des bâtiments, reproduits et visibles à travers les fenêtres transparentes. Le costume de Spidey reflète le monde qui l’entoure et se salit de neige sous une tempête de neige. Tout est évidemment rendu magnifique par l’appui à la Tracé laser proposé par PlayStation 5, qui peut exécuter des jeux à 4K à 120 images par seconde. Le résultat est un impact vraiment sensationnel qui augure bien pour l’avenir de cette console et, surtout, des titres de première partie qui ont fait ressortir des graphismes incroyablement détaillés sur PS4. Miles Morales travaille ensuite sur les nouvelles fonctionnalités de gameplay offertes par le personnage, qui par rapport à Peter Parker est doté de pouvoirs plus importants tels que la capacité de devenir invisible et la possibilité d’utiliser des mouvements «électriques» spéciaux. Deux éléments qui à eux seuls peuvent révolutionner le gameplay d’un titre déjà très réussi.

DualSense est la vraie révolution

La vraie star de la PlayStation 5, cependant, est son contrôleur. Il est difficile de le faire comprendre sans pouvoir le remettre entre les mains de quelqu’un. Nous aimons le définir ainsi: vous connaissez l’ASMR, ces vidéos qui se concentrent sur l’expérience sensorielle auditive avec des enregistrements sonores très proches et détaillés? Voici, le DualSense est un ASMR pour les mains. C’est pour les nombreux retours haptiques qui le caractérisent et qui sont utilisés en coopération avec les différents jeux (dans ce cas précisément Astroboy et Spiderman). Ce n’est pas une simple vibration, mais des secousses, des tapotements et des secousses qui peuvent « se positionner » en différents points du contrôleur. Par exemple, dans une scène Spiderman vous vous retrouvez dans un train et la sensation des rails est donnée par de petites secousses reproduites à intervalles réguliers d’abord du côté droit du contrôleur puis du côté gauche. Tout comme lorsque vous êtes dans un train. Et puis il y a les déclencheurs, un chef-d’œuvre d’ingénierie qui éclipse les déjà excellents Xbox. Alors que les déclencheurs sur la console Microsoft peuvent offrir un retour par vibration (comme lors du tir ou du freinage dans un jeu de conduite), sur le DualSense, ils peuvent «s’opposer» au doigt du joueur. Par exemple, si en appuyant sur la gâchette droite nous provoquons la compression d’un ressort dans le jeu, la gâchette sera dure et résistante, nous demandant un effort pour sa pression. Lorsque vous lancez des toiles dans Spiderman, pour donner un autre exemple, la gâchette fera une légère résistance à la fin, puis lâchera lorsque le personnage lâchera. L’utilisation de DualSense est vraiment l’une des choses les plus agréables et les plus satisfaisantes de la PlayStation 5. On pourrait presque dire que la vraie prochaine génération est le contrôleur de la nouvelle console Sony.

Deux éléments importants clôturent les caractéristiques du contrôleur. Le premier est la présence d’un micro et du haut-parleur classique directement sur le DualSense. Cela permet, par exemple, de démarrer des fêtes ou des conversations vocales sans avoir à utiliser un casque externe, qui peut toujours être connecté au contrôleur via une simple prise ou sans fil avec des solutions compatibles (au fait, les deux écouteurs PS4 le sont). Il y a aussi un bouton pour changer le microphone et évitez de laisser tous les coéquipiers entendre ce qui se passe autour de nous. Également sur le devant du DualSense, il y a aussi le bouton classique pour partager des captures d’écran et des vidéos, dont la fonctionnalité est restée inchangée par rapport à la PS4. Ce qui change, cependant, c’est la rapidité et la fluidité avec lesquelles cet outil est capable non seulement d’enregistrer mais aussi de reproduire et de partager des éléments multimédias.

Vous devez maintenant avoir compris: la PlayStation 5 est puissante et rapide. C’est avec des titres conçus spécifiquement pour PS5 et avec ceux qui recevront une mise à jour de compatibilité (Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla, etc.), mais aussi avec des titres PlayStation 4 utilisables sur la nouvelle console. La rétrocompatibilité est presque totale, avec quelques éléments de moins que la Xbox qui est compatible avec presque tous les titres sortis de la première Xbox à la série X. Ceux-ci peuvent être téléchargés sans problème depuis le magasin, si vous les possédez numériquement. En parlant de numérique, PlayStation 5 est disponible en deux éditions: une avec un lecteur Blu-Ray et vendue à 499 euros et une version exclusivement numérique (donc sans lecteur) vendue à 399 euros. Les deux sont équipés d’un SSD de 825 Go et, étant donné l’approche hautement numérique, peut-être que dans ce cas, la version sans lecteur est parfaite pour de nombreux utilisateurs. Certes, la PlayStation 5 reste la console qui, au lancement, offre l’expérience de nouvelle génération la plus complète en termes de performances et de titres disponibles. Un élément qui augure bien pour une console qui remplace un incroyable phénomène de jeu vidéo capable de vendre des millions et des millions de pièces chaque année. Les fondations sont solides, les caractéristiques sont là. Pour PlayStation, des années dorées nous attendent.