Revue Mezmeratu pour PC – Le jeu du pourquoi

Psychédélie, irrévérence et beaucoup de morts vont de pair dans cette analyse de Mezmeratu que nous vous apportons aujourd’hui.

Il y a des moments coupables où vous prenez des décisions dans votre vie qui vous font dire … pourquoi? Pas mal pourquoi, œil, mais pourquoi se demander comment diable vous y êtes arrivé. Non, je n’ai pas perdu la tête, est-ce que faire le Analyse Mezmeratu Cela m’a fait me poser cette question dès le moment où j’ai commencé le jeu.

Quoi quoi?

Je le répète: ce n’est pas à cause de quelque chose de mauvais. C’est simplement que je n’attendais rien de ce que j’ai vu à l’écran. Oui, j’avais vu des bandes-annonces, j’y voyais de l’irrévérence, de la folie. Mais c’est une chose de le voir et une autre de le vivre. Vraiment. L’histoire n’a pas d’importance coupable. Cela n’a aucun sens. Un tueur en série, le bec d’un hibou, une église … ça vous donne presque mal à la tête en essayant de voir la cohérence dans tout ça. Mais est-ce important? Je vous ai déjà dit: non. Autant j’aime les intrigues, les histoires, le récit, un jeu peut avoir son axe dans le gameplay, nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises. Et c’est ce qui se passe à Mezmeratu, ce qui nous en donne une bonne leçon.

Alors oubliez les voyages du héros, être prisonnier d’une ville infestée ou d’un dragon violet cracheur de feu. Ici, nous sommes le garçon ultime à la tête de lune. Nous nous en occupons et en avant. Mais hélas, vraiment coupable. Quand j’ai mis les premières mesures du jeu, une seule chose m’est venue à l’esprit, le film 2001: A Space Odyssey. Je ne suis pas un critique de cinéma ou un bohème à ce sujet, mais je me souviens d’avoir eu une scène avec des lumières colorées en feu pendant environ cinq minutes dans ce film. Et mon visage à ce sujet était un poème, un « quoi? » Et c’est ce qui m’est arrivé avec chaque pixel que j’ai vu à l’écran avec cette analyse Mezmeratu.

Essayant de garder ma paix intérieure

Oui, je me répète beaucoup, mais c’est qu’il se heurte. Mais une fois que je me suis habitué à cela et, comme je l’ai dit, à devoir continuer, je suis arrivé. Et que diable, j’adore ce genre de jeux. Oui, ceux qui vous mettent au défi de surmonter des phases et des phases donnant envie de casser le contrôle contre le sol. Et cela réalise ceci, et beaucoup. Mezmeratu est compliqué, coupable. Pas compliqué parce que je suis mauvais (ce qui aussi) mais parce que cela vous met énormément au défi à chaque seconde avec des sauts précis, des ennemis et, surtout, des pointes. Ces objets inanimés sanglants sortis de l’enfer sont mes ennemis mortels sanglants dans le jeu. Et c’est que d’un coup (ou deux, s’ils se sentent généreux) ils vous tueront, ils vous massacreront et ils vous laisseront pleurer dans un coin en vous demandant à nouveau « pourquoi » (oui, c’est le jeu du pourquoi).

La boucle s’enroule davantage quand je vous dis que nous n’avons pas de sauvegarde automatique dans le titre, chose dont nous sommes avertis dès que nous commençons l’aventure. « Oh bien, c’est bon, on s’habitue trop à eux. » D’accord, je ne peux pas le nier. Mais le problème est que lors de chaque phase, la seule façon dont nous aurons à sauvegarder notre progression est grâce aux points de contrôle que nous trouverons. Et ceux-ci, il va sans dire, ne sont pas exactement nombreux. En un éclair, vous pouvez voir comment vous avez passé une demi-phase, mais vous êtes coincé dans une zone spécifique et, surprise, vous devez tout recommencer depuis le début, car dans ce jeu, la seule opportunité supplémentaire que nous aurons sera nos vies.

« Jo, Ana, tu te plains beaucoup, comme dans Dead Cells. » Non, j’ai peur que non, amis coupables. Vous voyez, dans Dead Cells, nous n’avions pas de seconde chance: là, si nous mourions, nous reviendrions au début, oui, mais nous avons gardé les compétences que nous avions acquises. Cela ne se produit pas ici tant que vous n’avez pas traversé toute la phase. Parce que, comme vous pouvez vous y attendre, il existe des magasins qui nous donneront des compétences, comme un double saut ou s’accrochant aux murs. Cependant, oubliez-les si vous perdez toutes vos vies. Ou si vous mourez sans être passé par un chekpoint auparavant. Voulez-vous un jeu vidéo hardcore? Félicitations, la voici.

Explosion d’éléments

Mais regardez, le fait est que le jeu est vicié. Ça pique. Cela vous encourage à continuer. C’est peut-être une question de fierté et d’estime de soi, mais bon, vous l’avez. Bien que je me demande toujours le pourquoi de tout à chaque pas que je fais. Vous pouvez le voir après tout dans les images: la conception des niveaux est surréaliste. Mais la vérité: il a un charme particulier.

Par-dessus d’autres choses, je souligne les scénarios qui, bien qu’ils soient surchargés à de nombreuses reprises, ont un je ne sais pas quoi avec ces combinaisons de couleurs. La musique va également de pair avec cela. Cela va sans aucun doute vous surprendre, lors de la première phase, par exemple, d’entendre les gens hurler de façon déchirante (ici nous avons un nouveau « pourquoi? »), Mais quelle est la musique de fond a une certaine réverbération qui vous surprend. Ce seront les tons, ce sera la façon dont il est utilisé, mais il a son charme.

Je ne peux pas en dire plus, car en faisant cette analyse de Mezmeratu, j’ai réalisé à quel point il est complexe de définir. Si vous voulez une aventure difficile, qui vous met à l’épreuve tous les jours, vous devez absolument y jeter un coup d’œil. Mais si vous êtes quelqu’un qui est facilement frustré, ou si vous ne parvenez pas à surmonter la barrière du « pourquoi? » la chose la plus sensée est que vous la laissiez passer, pour votre propre bien.