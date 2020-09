Revue Madden Nfl 21

Avec Lamar Jackson, le stratège star des Baltimore Ravens en couverture, EA présente Madden 21, le dernier opus de la franchise de Football Américain le plus acclamé parmi les fans de ce sport. Les améliorations dans tous les aspects du titre sont constantes année après année si l’on tient compte du fait que le premier John Madden Football est sorti il ​​y a 32 ans pour le Commodore 64 et Apple II.

Dans cette toute nouvelle version, les amoureux de tacle, Les touchés et le maître passe qui semble être contrôlé à distance par les mains du stratège vous trouverez des ajouts assez originaux. Maintenant oui, il est temps pour casser et pour schématiser le meilleur coup pour cette analyse, rejoignez-moi.

Section technique

Jouer à cette édition de Madden, c’est presque comme apprécier visuellement un vrai jeu, comme si vous le regardiez à travers l’écran de ESPN ou une autre chaîne de sport. Les joueurs sont bien faits, les stades sont des répliques exactes des originaux avec tout et le public et l’atmosphère générale qui entoure la transmission du jeu auquel nous jouons semble plus que réelle.

Cependant, dans certains moments, en particulier dans le mode Visage de la franchise (là où nous avons forgé la carrière de notre avatar) certains visages auraient pu être améliorés, il semble juste qu’ils n’avaient pas eu le temps de les finir et ils se sont lancés sans être trop polis. Cela devient plus évident lorsque vous les comparez avec les modèles d’autres joueurs ou personnages qui présentent un design exquis. J’ai également remarqué que dans certaines cinématiques, les joueurs semblent avoir une lueur inhabituelle autour d’eux, comme s’ils dégageaient une aura d’une sorte, un détail qui, bien que bref, est un peu étrange à l’œil.

L’aspect sonore respire la qualité et dispose d’une batterie d’artistes qui contribuent à tout moment du jeu avec la musique de RAP, âme et techno Bien qu’ils ne fassent pas partie de la discographie de votre quotidien, je vous assure qu’ils ne vous dérangeront pas lorsque vous apprécierez le jeu. Certains des musiciens les plus éminents que vous pouvez écouter ici sont Jack Harlow, la vengeance de Tokyo, Earthgang et Terrell Hines parmi beaucoup d’autres. Sur Spotify, vous pouvez accéder à une liste officielle avec toutes les chansons qui apparaissent dans le jeu, au cas où vous voudriez vérifier la section musique du jeu par vous-même avant de l’acheter.

Les commentaires sont très fluides et reflètent l’intensité du match et les moments forts vécus sur le terrain de jeu, yard après yard, mais finalement ils peuvent être répétitifs ou ne pas bien réagir à ce qui se passe, bien que ce dernier ne m’ait que moi arrivé (à nouveau) en mode Visage de la franchise.

Nous ne sommes pas étrangers aux récentes controverses sur les actifs recyclés avec le logo Madden NFL 19 dans les stades et à l’inconfort suscité par les petites nouvelles au sein de la communauté, mais le résultat à l’écran est toujours correct, ce qui, avec la crise sanitaire actuelle dans le monde entier, ils ont peut-être été en mesure de reporter une amélioration graphique jusqu’à ce que la situation change.

Gameplay

Les contrôles du jeu peuvent sembler impossibles au premier abord en raison de la quantité de jeux préparés qui existent à la fois en défense et en attaque, mais une fonctionnalité qui a été incorporée dans cette nouvelle édition est celle avec la pression d’un bouton (RB par défaut sur Xbox) Nous aurons à notre disposition les itinéraires que nos joueurs suivront en fonction du jeu que nous avons mis en place; nous verrons de quelle manière notre va fonctionner revenir ou à quel joueur pouvons-nous lui passer le ballon stratège.

Maîtriser les passes et attraper le ballon prendra également du temps. Il existe trois types de passes: une directe, une intermédiaire et une autre qui a un angle d’élévation légèrement plus élevé, idéal pour que la balle atteigne un parcours plus long. Contrairement à d’autres jeux de sport comme la FIFA, ces passes se font toutes avec le même bouton, la différence pour choisir entre l’un et l’autre réside dans le moment où l’on appuie sur le bouton souhaité. Le receveur de la passe peut le recevoir et rester en place, sauter pour l’attraper à tout prix, ou le recevoir et essayer de courir avec le ballon autant que possible pour gagner de l’espace en yards. L’attitude que prendra notre joueur dépendra du bouton sur lequel nous appuierons avant que la passe n’atteigne ses mains. Bien entendu, chaque option comporte un risque et un avantage en fonction de l’habileté du joueur et des rivaux qui l’entourent.

L’une des grandes nouveautés de cette version de Madden est qu’EA a décidé d’ajouter des combos en attaque et en défense qui vous permettent d’effectuer une grande variété de mouvements consécutifs en appuyant simplement sur le bouton bâton dans des directions différentes. Cela nous permettra de sauter vers les rivaux, d’essayer de les pousser à continuer notre course vers le atterrissage, esquiver les défenseurs, ou tacle à notre rival d’arrêter leur avance. Faire un jeu de ce type et réussir à le traduire en points pour notre équipe est sans aucun doute l’une des grandes satisfactions que nous apportera ce titre.

Madden 21 propose un mode arcade et un mode réaliste et trois niveaux de difficulté plus un court tutoriel qui explique les aspects de base du jeu. Malheureusement, cela n’aidera pas beaucoup les joueurs qui n’ont pas eu de contact avec le sport ou la franchise Madden. C’est un titre conçu exclusivement pour les fans du sport et non pour les nouveaux arrivants, bien qu’avec un peu de patience et beaucoup d’intérêt pour le jeu, je pense qu’ils pourraient en profiter après un certain temps.

Si l’on parle d’inconvénients jouables, un gros obstacle peut aussi être le manque de localisation en espagnol du titre, qui était uniquement en anglais. Tandis que le Football L’Américain n’est pas si populaire en dehors des États-Unis, au cours de la dernière décennie, beaucoup plus de traction a été acquise dans des pays comme le Mexique et d’autres en Amérique latine, de sorte qu’EA a pu étendre son marché de manière exponentielle et sans trop de difficulté uniquement avec une localisation espagnole bravo, tout comme il le fait avec son autre franchise star de la FIFA.

Durée

Un titre difficile à calculer en heures, mais il ne décevra certainement pas ceux qui recherchent de longues périodes de divertissement et même ceux qui n’ont pas beaucoup d’heures à jouer et ne veulent jouer que quelques jeux par jour. Cela est principalement dû aux modes de jeu inclus dans le titre, et il y en a pour tous les goûts:

L’équipe ultime de Madden: ou MUT, une copie carbone de FUT dans FIFA, c’est le mode qui cible les esports. Ici, nous commencerons avec une équipe de joueurs avec des compétences très basiques et, à mesure que nous atteindrons certains objectifs, nous recevrons des récompenses sous forme d’argent virtuel pour acheter de nouveaux joueurs ou des améliorateurs de compétences pour nos athlètes. Comme dans FIFA, nous pourrons accéder à de nouveaux joueurs de niveaux et de positions différents, et même à des légendes du sport. Le mode propose également le mode compétition en ligne H2H Seasons, Brouillons MUT et Equipes qui accordent également des récompenses différentes.

Visage de la franchise: C’est le mode carrière qui est raconté rétrospectivement dans une interview dans le cadre d’une interview que notre avatar donnera où il revit des moments de son adolescence et de son passage à l’université (ici vous pouvez choisir différentes institutions: Michigan State, Texas, Oklahoma , Clemson, Floride, Oregon, Miami, LSU, USC et Nebraska). Notre joueur par défaut aura la position de stratège mais à un certain moment de l’histoire, nous pouvons modifier cet aspect. Pour être honnête, il faut avouer que ce mode est l’un des plus défectueux au niveau visuel et IA car malgré des matchs incroyables nous devrons faire face à des décisions absurdes qui ne reflètent pas ce qui a été vécu lors de la réunion.

La Cour– Ce mode inspiré de Madden fait son apparition dans cette nouvelle édition de Madden. Football américain plus amateur où deux équipes de 6 joueurs se font face dans des matchs avec des règles particulières où nous pouvons personnaliser de nombreux aspects de notre joueur et prendre nos options également à la compétition en ligne.

Superstar KO: C’est un mode coopératif en ligne dans lequel nous devrons battre les rivaux en matchs de 5 minutes et cela n’enlève pas grand-chose à ce qui a été vu dans Madden 20.

Franchise: C’est le mode qui nous met en contrôle de tous les aspects de l’équipe que nous avons choisi, il n’y a pas beaucoup de différences avec la version précédente de Madden. EA vise ici à intégrer constamment les nouveaux jeux que les équipes font dans la saison réelle, ainsi que les événements qui se produisent avec de vrais joueurs pendant les matchs.

conclusion

Un an de plus dans la franchise avec un titre qui ne décevra pas les fans de la série avec les inclusions de combos, les changements de contrôles ou le nouveau mode La Cour, mais cela attirera sans doute davantage par ces innovations ceux qui ont cessé de consommer la franchise il y a quelques années. En tout cas, ce n’est pas un titre qui accueille les nouveaux passionnés de sport qui souhaitent réfléchir sur leur console ce qu’ils vivent à la télé. Un tutoriel détaillé pour les legos aurait été un ajout optimal, ainsi que pour que le jeu soit localisé en espagnol. Peut être l’année prochaine.

Rappelons-nous que pour les joueurs qui ne savent pas s’ils devraient obtenir le titre maintenant ou dans la prochaine génération de consoles, EA a préparé le double droit qui permet aux joueurs qui achètent le jeu de cette génération de l’obtenir également dans la nouvelle, sans frais supplémentaires. .

* Merci à Electronic Arts de nous avoir fourni le matériel pour l’examen.