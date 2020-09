Revue intérimaire du jeu Marvel’s Avengers: Une histoire engageante entravée par un combat peu profond et une obsession du coffre-fort

Karan Pradhan04 sept. 2020 19:02:25 IST

“[At] le moment Les Avengers de Marvel (ou la version bêta, en tout cas) ressemble à une brève campagne basée sur une histoire accrochée à un mode coopératif très basique ou vice versa – ce qui en fait, dans l’ensemble, une expérience très creuse et confuse “, ont lu mes premières impressions sur le beta qui ont été publiés le 10 août.

Et alors qu’un premier code de révision du jeu a été fourni par l’éditeur Square Enix plus tôt cette semaine, le jeu n’est officiellement sorti que vendredi. Compte tenu du chemin Les Avengers de Marvel, en tant que package, dépend tellement de la capacité de jouer aux côtés d’autres joueurs en ligne que la critique complète ne sera publiée qu’une fois que cet aspect aura été pleinement expérimenté. Pour l’instant, nous allons simplement regarder ce que nous savons jusqu’à présent. Et au centre de tout cela – jusqu’à présent, en tout cas – se trouve le mode de campagne «Réassembler».

En revisitant le résumé concis d’il y a près d’un mois et cité au tout début de cet article, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit, même à distance, «cloué» à propos de la campagne basée sur l’histoire. L’histoire, bien qu’elle ne soit pas la plus longue (prenant environ 11 à 12 heures si vous évitez largement toute mission non principale), est solide. Évitant le besoin d’aller dans les origines des Avengers individuels ou d’une exposition sur les raisons pour lesquelles Nick Fury a rassemblé cette équipe, Les Avengers de Marvel se concentre sur l’intrigue principale dès le départ.

En bref et sans entrer dans trop de spoilers, le groupe est dissous après un accident présumé sur A-Day qui voit des milliers de personnes exposées à une brume causant des mutations qui les transforme en “ inhumains ” – des humains surpuissants. On pense que Captain America a été tué lors de l’atterrissage en collision de l’héliporteur Chimera. Après qu’Iron Man, Black Widow, Hulk et Thor se séparent, une organisation nommée Advanced Idea Mechanics ou AIM (dirigée par un ancien scientifique des Avengers) commence à prendre le contrôle sous prétexte de créer un remède pour les personnes touchées par la tragédie. Cinq ans après l’événement, l’un de ces Inhuman, un adolescent appelé Kamala Khan (Mme Marvel) aux capacités polymorphes, décide de se lancer dans une mission pour reconstituer le groupe. Le développeur et l’éditeur ont tiré un beau tour en cachant leur main (à propos de Kamala étant la star de l’histoire) dans les promotions de pré-lancement, car c’est une agréable petite surprise, surtout si vous êtes un peu blasé et fatigué par le top-billed quintette des Avengers.

L’histoire vous emmène dans des endroits intéressants et les personnages, qui au début ressemblaient à des imitations de ceux vus dans les 900 environ (peut-être pas autant que 900 – Éditions) Les films Marvel Cinematic Universe (MCU), grandissent dans leur peau. À la fin de la campagne, ils semblaient presque parfaits dans leurs rôles – tous sauf Thor dont l’accent bizarre prend beaucoup de temps à s’habituer. Le plus gros problème de la campagne, cependant, était le choix des méchants avec lesquels les Avengers verrouillent les cornes. S’il était agréable de voir les développeurs choisir de ne pas chevaucher les queues de cheval du MCU et de choisir Thanos comme le grand méchant, les adversaires du jeu étaient clairement décevants et largement inintéressants.

Et pendant que vous jouez avec les cinq Avengers et Kamala en mode campagne, l’histoire est essentiellement consacrée à ce dernier: sa quête de sa propre identité, la lutte contre le doute de soi et l’apprentissage de ses propres pouvoirs et des grandes responsabilités associées. En tant que conte d’outsider, vous avez déjà tout vu, mais en tant que conte de Kamala, c’est un conte unique avec toutes sortes de hauts et de bas, et très bien raconté. Un excellent doublage était toujours à prévoir; après tout, vous savez ce que vous obtenez avec Laura Bailey (Black Widow), Nolan North (Tony Stark) et Troy Baker (Bruce Banner) sur l’affiche, et Sandra Saad est en bonne forme en tant que Kamala.

Une histoire globale engageante est un bon début, mais le gameplay tient-il le coup?

Après avoir joué en tant que Mme Marvel dans la version bêta, il semblait y avoir des choses intéressantes en cours avec la traversée et c’est formidable de les voir développées dans le jeu proprement dit. À la fin de la campagne, je me frayais un chemin d’un endroit à un autre – je me frayais un chemin à travers les trous et faisais des sauts massifs en tant que Mme Marvel, traversant au crochet en tant que Black Widow, vol en tant que Thor et Iron Man, et grand garçon parkour en tant que Hulk – était à la fois la partie la plus relaxante et exaltante de toute l’aventure.

C’est étrange, direz-vous. Et le Mjolnir? Et pour Hulk Smash? Qu’en est-il des explosions de répulseurs? Qu’en est-il du combat, vous vous demandez peut-être.

Après avoir joué à la version bêta, j’avais noté, “[What] il vous reste six styles de jeu assez basiques et peu profonds. Il y a très peu de nuance de l’un ou l’autre Arkham jeux ou l’excellent Insomniac Homme araignée d’il y a deux ans. Même la traversée finit par devenir un peu la même au mieux et au pire fatigante. »Parlons de la première observation, car la seconde a été clairement contredite par mon expérience des deux derniers jours et n’est plus valable, dans mon livre en tout cas.

Cette vieille châtaigne d’attaque légère, d’attaque lourde, de saut et d’esquive sur les boutons du visage et des boutons d’épaule pour les mouvements spéciaux est éprouvée, et cela fonctionne très bien ici. Malheureusement, le système de combat est trop basique et après quelques minutes à vous impressionner avec des combos astucieux et des mouvements élégants, vous constatez qu’un peu de brassage de boutons cultivé est vraiment tout ce qu’il faut pour éliminer des vagues d’ennemis. En parlant de cela, bien que les principaux méchants aient pu être ennuyeux comme de l’eau de vaisselle, il existe une grande variété de crétins à battre, avec leurs propres styles de combat, compétences et faiblesses. Si seulement le processus de leur faire du mal était un peu plus excitant. Sur une note latérale, un petit problème (un ennemi se piégeant inexplicablement derrière une caisse, etc.) vous simplifie les choses de temps en temps, mais c’est une rareté.

Le combat peu profond n’est pas idéal, mais il est utilisable. Le problème beaucoup plus important est que la nature de l’histoire suit le plan fatigué de la séquence de combat séquence-cinématique-combat, avec un tout petit peu d’exploration, de temps en temps. Le fait qu’il n’apparaisse pas si souvent est probablement la raison pour laquelle la traversée est si rafraîchissante alors qu’elle fait en fait sa jolie tête. Explorer le navire (je ne vais pas entrer dans les spoilers, j’ai peur) que les Avengers appellent chez eux devraient avoir envie d’explorer la Normandie dans le Effet de masse jeux (les trois premiers, il faut ajouter). Ce n’est pas le cas, car même si la carte est probablement quatre ou cinq fois la taille du Normandy, il semble y avoir beaucoup moins à faire sur ce navire.

C’est malheureusement un problème auquel tout le jeu est confronté. À l’exception des séquences où vous vous frayez un chemin de A à B, le jeu vous permet de battre des vagues presque infinies d’ennemis ou de chercher des coffres-forts. Ces coffres-forts contiennent de l’équipement et des ressources d’artisanat, qui vous lancent dans un processus (presque aussi interminable que les vagues d’ennemis susmentionnées) consistant à trouver un nouvel équipement, à le mettre à niveau, puis à le jeter au profit d’un autre équipement, etc. Couplée à l’un des systèmes les plus complexes de mises à jour des équipements-compétences-cosmétiques, cette chasse aux coffres-forts est une distraction assez indésirable. Pour commencer, l’équipement que vous avez passé des heures à assembler ne donne pas à votre personnage un aspect différent et le costume que vous avez toujours passé à essayer de déverrouiller n’imprègne pas votre personnage de pouvoirs ou de capacités supplémentaires. Cette section sera développée dans la revue détaillée.

Graphiquement, Les Avengers de Marvel semble bien, mais alors, avec la prochaine génération de jeux sur console dans quelques semaines à peine, vous vous attendez à ce que le jeu fasse fonctionner votre système de génération actuel à fond, ce qu’il fait de temps en temps. Les temps de chargement allant de 35 à 45 secondes ne sont pas les pires absolus (bonjour, Sorceleur 3), mais le caractère aléatoire de leurs apparitions est assez frustrant. Certains décès vous amènent à l’écran de chargement puis vous ramènent dans le jeu, tandis que d’autres vous réapparaissent rapidement là où vous étiez pour que vous puissiez réessayer. La présence de quelques problèmes, principalement dans le menu de mise à niveau, n’est pas non plus idéale, mais les correctifs devraient pouvoir s’en occuper.

En tout, Les Avengers de Marvel est définitivement un jeu à découvrir, que ce soit après l’avoir acheté vous-même ou sur le système d’un ami, cependant, le mode histoire à lui seul (en particulier avec l’obsession malsaine de ces coffres-forts bénis) ne justifie pas le prix à ce stade. Bien sûr, tout cela peut bien changer si les éléments multijoueurs du jeu surpassent ou à tout le moins correspondent à leur homologue solo.

Jeu en cours de révision sur PlayStation 4 Pro. Vérifiez le code fourni par l’éditeur.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂