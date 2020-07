Revue Ines de mon âme: une série historique brillante grâce à ses personnages

Agnès de mon âme C’est une série qui respire la qualité des quatre côtés: on ne sait pas si l’entrée de Vidéo Amazon Prime et Chilivisión a quelque chose à voir avec le fait que chaque chapitre a eu un coût de 1 million d’euros, mais ce montant nous a permis de profiter une fiction historique qui ne sent pas le carton de pierre, qui transparaît à travers son réalisme de pores, et dont les scènes de bataille ne font pas honte aux autres. Ni leur dialogues, quelque chose a sans aucun doute bénéficié du roman de Isabel Allende sur lequel il est basé, ni son personnages, pour la plupart bien dessinés. Pas ça durée, qui se ajuste au maximum 60 minutes que toute fiction devrait durer Aujourd’hui.

Cette mini-série de huit épisodes a de nombreux pros, et peu de contre (pour dire le moins), et bien que nous ne pensons pas que ce soit la meilleure fiction espagnole de ces dernières années, elle est parmi les plus intéressantes que nous ayons vues aux côtés. Hernán, la peste et La cathédrale de la mer en matière historique. Par conséquent, nous allons dire ce que nous avons aimé d’une série qui ne cache pas son statut d’histoire romantique, mais cela l’a assaisonné avec une action et une aventure de qualité.

Tout d’abord, c’est une histoire d’amour

L’histoire de Inés Suárez et Pedro de Valdivia vraiment eu lieu dans son intégralité siècle XVI, et leur relation amoureuse n’a jamais été facile: l’ambition de ce dernier dépasse, et de loin, l’affection qu’il a pour Agnès. Il l’aime, à sa manière, mais il veut passer aux pages des livres d’histoire, et il veut sincèrement continuer à conquérir des territoires avant tout. En revanche, lorsqu’elle arrive au Chili, elle veut créer un nouveau monde dans la région sans inégalités, sans distinctions entre les races, et c’est ce qui fait principalement les distances Agnès et Pierre, qui transforme une relation parfaite en une relation tumultueuse avec mille problèmes.

Oui, c’est une série d’aventures historiques, mais surtout, c’est une adaptation d’un roman dans lequel l’amour, et la découverte de la vie par Inés, est la chose la plus importante. Son parcours de vie implique nécessairement de tomber amoureux, de rencontrer d’autres personnes, pour savoir profiter des plaisirs que cache le Nouveau Monde.

Le rythme ne diminue presque jamais

Grâce à son statut de mini-série fermée, et pour être basé sur un roman rond écrit par le grand Isabel Allende, nous sommes confrontés à une série qui ne profite pas des trames secondaires pour allonger artificiellement leur durée. Il est vrai que certains personnages et leurs histoires nous semblent moins intéressants que ceux qui Inés Suárez et Pedro de Valdivia, mais quand même, grâce à sa durée de 60 minutes, on peut profiter sans ennui d’un projet rond qui doit beaucoup à montage de ses scènes: loin d’être traditionnel, il joue avec les époques différentes pour créer un cadre qui finit par couler en douceur.

Grande conception de production

Tous les deux dans scénarios qui se déroulent en Espagne, comme dans ceux que nous voyons dans le Nouveau Monde, il le travail de production est spectaculaire: aucun extérieur ne se construit à l’œil nu, et il ne semble pas non plus que nous assistions à tout un conglomérat de bâtiments réalisés en carton. Agnès de mon âme profiter d’une grande direction artistique et costumée pour donner vie aux centaines de pages du livre éponyme en toute simplicité, précisant que le budget de 8 millions d’euros a été bien utilisé en cours de route.

Indispensable que vous ayez lu le roman ou non

La fiction espagnole a de la chance: Agnès de l’âme Le mien est un magnifique ouvrage qui adapte l’un des romans les plus lus de ces dernières années. Cela échoue rarement, et quand c’est le cas, c’est parce que la vie intéressante de ses protagonistes éclipse celle des autres personnages. Nous soulignons avant tout le rôle de Elena Rivera, qui brode son rôle de “ fille du village ” qui entreprend un voyage vital jusqu’à ce qu’elle devienne une femme d’armes à prendre. L’actrice précise qu’elle est l’une des meilleures de sa génération, et complète parfaitement le reste de la distribution, y compris un convaincant Eduardo Noriega.

