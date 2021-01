Revue d’une jeune femme prometteuse: Carey Mulligan éblouit dans le thriller Wicked Revenge

Lutter contre les agressions sexuelles et les viols d’une manière vraiment non conventionnelle, Jeune femme prometteuse est une histoire sombre de vengeance, parfois méchamment comique, qui ne fait aucun effort face au comportement flagrant des prédateurs et de leurs facilitateurs. Carey Mulligan est superbe en tant que femme déterminée à redresser une cruelle injustice. Son parcours est à la fois dérangeant et déchirant. Jeune femme prometteuse montre que les pièces laissées derrière ne sont pas faciles à remonter après un événement traumatisant.

Le film s’ouvre tard dans la nuit dans un bar rempli de yuppies. Trois hommes en costume lorgnent une jolie femme ivre qui se débat toute seule sur le canapé. L’un des hommes (Adam Brody) s’approche et propose de la ramener chez elle en toute sécurité. Dans le taxi, il dit au chauffeur de les emmener à son appartement à la place. À l’intérieur, il lui donne plus de boissons avant d’avancer sur la femme apparemment évanouie. Cassie (Carey Mulligan) ouvre brusquement les yeux avec un but et des intentions sévères.

Cassie vit à la maison avec ses parents frustrés (Jennifer Coolidge, Clancy Brown). Elle a abandonné l’école de médecine et a passé des années dans une brume sans but. Cassie travaille un travail subalterne dans un café. Son manager (Laverne Cox) la supplie de trouver quelque chose de plus productif à faire. Les parents et le seul ami de Cassie ne sont absolument pas au courant de ses missions de fin de soirée jouant une cible ivre.

La véritable motivation de Cassie se révèle après une rencontre fortuite au café. Ryan (Bo Burnham) est stupéfait de voir son ancien camarade de classe. Cassie a l’air complètement différente, mais il est instantanément attiré par elle. Elle oblige à contrecœur à aller à un rendez-vous. Ryan la rattrape sur les activités de leurs anciens copains d’école de médecine. Cassie se demande s’il pense jamais à Nina. Elle n’a certainement jamais oublié sa meilleure amie.

Jeune femme prometteuse est le premier long métrage de l’actrice britannique et Tuer Eve showrunner Emerald Fennell. Elle apporte la même sensibilité fouettée au personnage de Cassie. Carey Mulligan est électrique comme un bestie endeuillé luttant pour faire face à une perte incalculable. Elle a canalisé son chagrin en rage, envoyant une punition pour combler le trou dans son cœur douloureux. Cassie ne peut échapper à ses sentiments de culpabilité. Le développement sublime du personnage de Fennell illustre à quel point l’angoisse mentale peut être globale.

Jeune femme prometteuse met en lumière le viol sur le campus, la culture du branchement et les effets négatifs des médias sociaux. Rien ne disparaît sur Internet. Les retombées d’un seul instant peuvent détruire des vies. Combien de personnes ont été conduites au suicide à cause d’une vidéo virale ou d’images partagées illicitement? Les victimes de violences sexuelles sont encore plus dévastées. Emerald Fennell adopte une approche créative pour illustrer ce problème. Une scène en particulier, où Cassie affronte un avocat (Alfred Molina), frappe au cœur de ce grave problème.

Jeune femme prometteuse mérite des critiques élogieuses, mais n’est pas sans défauts importants. Cassie joue l’appât pour un type spécifique de violeur dans un trou **. Tous les gars du film, à l’exception de son père, sont regroupés ou proches de cette catégorie de salauds. Certes, Cassie cible également les femmes complices, mais j’aimerais croire que tous les hommes ne sont pas des pervers dégoûtants. De plus, Fennell structure le récit autour d’incroyables coïncidences. C’est un moyen facile de faire avancer l’intrigue, mais intrinsèquement défectueux. Elle aurait été mieux servie en demandant à Cassie de rechercher des informations, plutôt que de faire apparaître comme par magie les points clés de l’intrigue.

Le dernier acte du film est obsédant. Emerald Fennell ne laisse pas son public partir facilement. La leçon ici peut se résumer au consentement. C’est une rue à double sens. Tirer parti ou viser une personne incapable est criminel. Jeune femme prometteuse prend la licence artistique avec vengeance, mais cloue les conséquences tragiques. La vie des victimes et les personnes qui prennent soin d’elles sont brisées. Jeune femme prometteuse est une production de FilmNation Entertainment et LuckyChap Entertainment. Il est actuellement en sortie en salles limitée et sera disponible le 15 janvier sur demande auprès de Focus Features.

