Revue des chevaliers du zodiaque: à quoi s’attendre de la nouvelle action en direct

pas de spoilers

Le billboard est mis à jour ce jeudi avec Les Chevaliers du Zodiaque et on l’a déjà vu dans Spoiler. Voici notre vision du film.

© Sony ImagesRevue des Chevaliers du Zodiaque : à quoi s’attendre du nouveau live-action.

Les chevaliers du zodiaque est l’une des séries animées les plus populaires de ces dernières décennies, c’est pourquoi des millions de fans à travers le monde attendent le film d’action en direct qui s’ouvre ce jeudi 27 avril. Cette histoire est dirigée par Tomasz Baginski et avec Mackenyu Arata, Madison Iseman, Famke Janssen, Diego Tinoco, Sean Bean, Mark Dacascos, Nick Stahl et David Torok, entre autres.

Synopsis officiel : « Seiya (Mackenyu), un adolescent de la rue obstiné, passe son temps à se battre pour de l’argent tout en recherchant sa sœur kidnappée. Lorsque l’un de leurs combats libère des pouvoirs mystiques qu’il n’aurait jamais imaginé posséder, Seiya se retrouve catapulté dans un monde occupé par des saints. belliqueux , une formation magique et ancestrale, et même une déesse réincarnée qui demande sa protection. Pour survivre, Seiya doit accepter son destin et tout sacrifier pour prendre sa place parmi les Chevaliers du Zodiaque. ».

+ À quoi s’attendre du premier live-action des Chevaliers du Zodiaque

Chaque fois qu’il est mentionné qu’un long métrage d’animation en direct est en cours d’élaboration, les alarmes des adeptes des franchises correspondantes se déclenchent, car en général le service fourni est moche, ne laisse pas de bons souvenirs aux fans et ils sont très peu d’exceptions sont celles qui ont un résultat positif. Sans aller plus loin, on retrouve le premier live-action de Les chevaliers du zodiaque Et, sans surprise, il n’y a pas grand-chose à sauver d’un produit qui ne fonctionne tout simplement pas.

Le long métrage démarre de manière prometteuse, puisque le personnage principal nous est présenté de manière colorée et sa première demi-heure d’introduction à l’histoire est sans aucun doute la meilleure de toutes. Lorsque l’importance de l’intrigue et les conflits centraux commencent, le scénario s’effondre et le film tombe dans une formule déjà mise en place par l’univers cinématographique Marvel qui ne fait que faire mal. Nous parlons de quelque chose qui n’est plus un film qui commence et se termine, mais une longue introduction avec d’innombrables fenêtres ouvertes qui seront sûrement fermées dans les suites futures.

Sachant que dans l’intrigue, nous avons des conflits qui ne sont jamais résolus, dans le seul but de le faire sur bande dans les prochaines années, le spectateur ne peut s’empêcher de penser qu’il vient d’être trompé et qu’il est victime d’un Hollywood aujourd’hui dans lequel il n’est plus capable de raconter une histoire, mais de la découper en plusieurs parties distinctes. Bien que l’affaire soit beaucoup plus compliquée, on retrouve ici une bonne lecture des raisons pour lesquelles le cinéma a perdu de la valeur et les films d’auteur sont vus comme des raretés, qui, généralement, sont celles qui font revivre le bien du septième art.

Pour ne revenir qu’à ce film, les performances laissent beaucoup à désirer, notamment celle du protagoniste Mackenyu Arata, qui n’approuve pas non plus le personnage Seiya de Pegasus et ne transmet absolument rien à chacune de ses émotions. En revanche, le point faible le plus notoire est la qualité de ses effets visuels, puisque les images ne sont pas très agréables à voir, notamment dans les scènes d’action et de batailles. En conclusion, Les chevaliers du zodiaque C’est un film qui tente d’abord de marquer son propre chemin, mais qui, minute après minute, tombe en chute libre et devient un souvenir avide d’oublier.

