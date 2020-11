Revue d’Empire of Sin pour PC

Le légendaire John Romero revient à la mêlée avec un titre très spécial. Découvrez s’il est à la hauteur avec cette critique d’Empire of Sin.

Le développement d’Empire of Sin est une route cahoteuse avec de nombreuses années de dévouement. John et Brenda Romero voulaient gaspiller leur ambition et leur talent dans une expérience indépendante qui capture le meilleur du genre de jeu de stratégie au tour par tour. Avec ça Revue d’Empire of Sin nous avons découvert un bijou qui ne laissera personne indifférent, surtout si vous êtes amateur de film noir.

Soyez le plus capo, coupable

Le principe est simple. Années 1920, Chicago, interdiction. Ces trois ingrédients forment le cocktail dans lequel les Romeros nous libèrent, pouvant choisir parmi une multitude de gangsters célèbres de l’époque pour former notre empire dans l’une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Il y a beaucoup de place pour toutes sortes d’organisations criminelles. D’Al Capone, des familles d’Irlande et d’Écosse, ainsi que des gangs du Mexique et de la pègre de la communauté afro-américaine.

Dès que nous commençons un nouveau jeu, nous devons choisir un gangster, qui aura une série de bonus et de capacités spéciales, et nous serons libérés dans la rue avec une petite entreprise. À partir de là, nous devrons être habiles pour mener à bien notre empire alcoolique, que nous soyons habiles dans l’art de la négociation ou que nous nous tachions les mains du sang de celui que nous rencontrons.

Avoir une liste de contacts qui nous donnent des informations succulentes, éloigner la police de nos affaires, établir des pactes commerciaux avec d’autres gangs … Il y a d’innombrables variables à prendre en compte pour que notre empire avance. Cependant, même si cela peut sembler accablant au début, nous vérifierons bientôt que tout est résolu de manière super simple et confortable. Cela n’a rien à voir avec des expériences comme Crusader Kings, mais plutôt que tout ce système repose sur ce que l’on voit dans des jeux comme Mount & Blade.

Contenu historique mais soutenu par la fiction

Si la plupart des gangsters et des personnages que nous voyons ici existaient vraiment, tout le reste qui nous entoure suggère des séries et un cinéma basés sur des mafias. C’est aussi facile à percevoir que de choisir les Donovans, par exemple, et de voir qu’il y a beaucoup d’influence dans l’IRA ou les Sons of Anarchy à Belfast. La façon de parler, les intérêts, les préférences au combat … Tout semble être étudié à partir de ces moyens. Il en va de même pour toutes les familles criminelles, voyant des appels même dans des films comme The Godfather ou Peaky Blinders.

C’est pourquoi si vous êtes un amoureux de ce type de fiction, Empire of Sin sera un régal pour vous. La liberté qu’il nous laisse d’étendre notre activité de capital fait de ce jeu l’expérience la plus similaire à celle d’être le protagoniste de l’une de ces nombreuses œuvres célèbres. Inutile de dire que même si nous regardons à nouveau Peaky Blinders, nous nous sentirons ici plus comme Tommy Shelby que Peaky Blinders: Mastermind lui-même.

Apprendre des meilleurs: Firaxis

Heureusement, au moins pour le type qui écrit ici, Empire of Sin n’est pas une expérience purement de gestion. En fait, par rapport au reste du contenu, c’est peut-être le plus superflu. L’essentiel du jeu vidéo est basé sur le combat au tour par tour, en se concentrant sur l’extrême dans le redémarrage XCOM. De l’excellent travail de Firaxis, il tire le meilleur parti: de son système de virages intelligent, de la division territoriale par grille, des probabilités et de la personnalisation de l’équipement et des compétences pour emmener chaque tyran à notre goût.

Plus âgés, les Romeros ont introduit de petits mécanismes et des correctifs qui rendent les combats plus satisfaisants. D’une part, chaque bataille ne se déroule pas dans une «dimension» distincte, comme d’habitude dans le genre. Avec la touche CRTL nous pouvons entrer et sortir du «Battle Mode» tant que nous n’avons pas commencé un conflit. C’est un mécanisme très utile, car il nous permet d’attaquer qui nous voulons dans la rue ou à l’intérieur de n’importe quel bâtiment, menant à de belles embuscades menant à des meurtres dignes de tout film de gangsters.

D’un autre côté, l’inclusion d’états fait que les jeux prennent une composante aléatoire plus élevée et bienvenue. Certains types d’attaques ou de situations qui se produisent peuvent dynamiter la psyché des personnages. Cela signifie qu’ils peuvent être paralysés, saignés, empoisonnés ou terrifiés. La terreur est peut-être l’état le plus suggestif, car elle fait agir les personnages de manière totalement aléatoire. Cela m’est arrivé de fuir le combat pour tuer tous les ennemis en un tour avec un triple critique de dégâts.

De la cruche au whisky de première classe

L’élément capital d’Empire of Sin est l’alcool. Nous sommes dans les années 20 et la loi d’interdiction fait de la gestion d’un bar ou d’une distillerie un sport à risque. Par conséquent, celui avec la plus grande capacité de production, distillant la meilleure qualité et la meilleure distribution du liquide d’or orange, aura les poches les plus pleines. Avec cette prémisse, nous devrons attaquer chaque bâtiment qui nous saute dans la rue, soit pour s’en emparer avec un billet, soit par balles. Une fois qu’il est en notre possession, nous pouvons le transformer en une entreprise où nous pouvons profiter de l’alcool et en faire de beaux dollars.

Chaque bâtiment que nous utilisons peut être transformé en bordels, casinos, bars, distilleries, refuges et même hôtels. Ils ont tous le même objectif: gagner de l’argent, bien que le processus soit différent pour chacun. Si vous regardez les bordels, allouer des fonds pour rendre les lieux beaux, corrompre la police pour ne pas enquêter sur la provenance douteuse des filles ou investir dans la publicité sera impératif pour que l’entreprise attire plus de clients.

Les distilleries fonctionnent différemment puisque leur objectif est de produire de l’alcool et non de l’argent lui-même. Ici nous devrons prendre en compte d’autres choses, comme la capacité de stockage, la qualité du liquide produit ou la sécurité, l’embauche de voyous pour protéger le site d’éventuelles agressions de la concurrence.

Chicago dans la paume de nos mains

Ce qui m’a beaucoup surpris, c’est l’ampleur et la manière d’interagir avec la scène. Chicago est divisée en quartiers avec une multitude de bâtiments dans lesquels nous pouvons entrer pour faire beaucoup de choses. Avec la molette de la souris, nous pouvons régler le zoom, afin de pouvoir naviguer dans la ville en 3D avec la souris à volonté ou la transformer en une carte en trois dimensions pour se déplacer plus rapidement entre les points d’intérêt.

Nous faisons tout cela en temps réel, sans charges entre les deux et sans perdre le contrôle de nos personnages à tout moment, ce qui est à mon avis une prouesse technique intéressante. Cependant, j’imagine que pour y parvenir, il a dû se sacrifier dans d’autres domaines. Les choses, comme les animations, sont assez robotiques et le répertoire est rare, tous les personnages se répètent, ce qui nuit à la personnalité acquise par la force artistique.

Un mal qui balaye aussi la section technique. Le jeu est assez chargé (du moins dans cette version préliminaire) de bogues et de ceux qui nous font froncer les sourcils. Par exemple, j’ai dû jeter deux campagnes car dans l’une, les missions secondaires étaient corrompues et dans l’autre, directement, les sauvegardes. Déjà « en jeu », il y a des choses moins sérieuses mais tout aussi ennuyeuses, comme les personnages gelés.

Oui, Romero, ce n’est pas un nouveau Daikatana

Eh bien, il semble que grâce à Brenda, John puisse maintenant retirer une pierre qu’il portait depuis tant d’années. Empire of Sin est un grand jeu. Aussi le meilleur qui nous laissera dans le genre de la stratégie au tour par tour dans cette génération. Sa facilité de se faufiler dans de nombreuses mécaniques de gestion sans les rendre lourdes et faciles à assimiler, ajoutée à la reformulation du système de combat Firaxis avec des détails qui l’améliorent beaucoup, font de ce jeu un bijou dont vous devez avoir le attention, coupable.

Leur niveau d’interaction est tel que nous pouvons même modifier les options de chaque campagne. Choix ainsi du nombre de quartiers à conquérir, des gangs rivaux et de la difficulté des combats. Dommage que sur le plan technique et graphique il n’accompagne pas, étant la répétition de modèles ennemis, l’austérité de ses animations et la riche collection de bugs, problèmes qui en renvoient même plus d’un. Bien sûr, je n’en fais pas partie.

Empire of Sin m’a ébloui, même si ses problèmes ne peuvent être ignorés. Ce qui est clair, c’est que je peux vous dire que nous sommes confrontés à l’un des meilleurs jeux pour dire au revoir à l’année, coupable.