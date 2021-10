Revue Dell XPS 13 9310 (2021): Flagship Ultrabook semble voler, est cher

25 octobre 2021 17:45:46 IST

Imaginons un instant que nous vivons toujours dans un monde où le MacBook Air M1 n’existe pas, que la nouvelle puce M1 Max d’Apple n’a pas encore fait ses débuts. C’est dans ce monde que le XPS 13 de Dell a une chance de régner en maître.

Le modèle 2021 9310 que je tiens en ce moment est l’un des ordinateurs portables 13 pouces les plus fins, les plus denses et les plus fins que j’ai jamais utilisés. L’écran est un magnifique écran UHD + de 13,4 pouces (chut, l’Air n’existe pas) dans un magnifique rapport d’aspect 16:10. L’alimentation de ce petit monstre dense – on dirait qu’il est fait de tungstène, dans le bon sens – est le puissant d’Intel (bon sang, j’ai dit que l’Air n’existe pas) Core i7-1185G7 avec Intel Iris Xe Graphics, 16 Go de RAM DDR4 et 1 To de stockage NVMe haut débit.

L’écran prend en charge la saisie tactile, le clavier est rétro-éclairé (pas très bien, mais nous y reviendrons plus tard) et les haut-parleurs sont excellents. Il n’y a que deux ports USB-C, mais ils sont conçus pour Thunderbolt 4, et il y a un emplacement pour carte microSD ainsi qu’une prise casque 3,5 mm.

L’ordinateur portable a l’air poli et intelligent avec son couvercle en métal blanc et son repose-poignets en « fibre de verre tissée arctique ». C’est une belle machine qui, bien qu’étonnamment lourde pour son facteur de forme, est plus mince que certaines tablettes. De tous les Ultrabooks Windows que j’ai testés cette année, c’est de loin l’Ultrabook le plus beau (et le plus agréable) que j’ai utilisé.

Aussi bon soit-il, il y a de sérieux inconvénients

Le prix du 9310 de Rs 2 15 000 est tout simplement trop élevé pour ce qui est proposé. Cela a l’air bien, mais pour Rs 80 000, vous pouvez obtenir un ZenBook 13 de 13 pouces avec un superbe, et je veux dire superbe, écran OLED qui fait honte à tout le reste. Pour bien moins de Rs 2 lakh, vous pouvez vous procurer l’Envy 14 de HP, les ThinkPad en fibre de carbone de Lenovo, et je sais que nous prétendons que le M1 Air n’existe pas, mais aussi le M1 MacBook Air.

De toute évidence, ce n’est pas seulement Apple qui facture une prime pour la valeur de la marque.

Le pire, cependant, est quelque chose qui peut sembler plutôt idiot à première vue, mais qui devient un gros problème lorsque vous regardez ce prix élevé : le rétroéclairage du clavier.

Premièrement, c’est extrêmement inégal. La touche ‘U’ a un coin lumineux, le ‘c’ dans la serrure Caps n’est pas correctement allumé, la touche ‘Tab’ est moins lumineuse que ses touches environnantes, le ‘ctr’ de ctrl n’est pas correctement allumé… Je pourrais continue. Deuxièmement, vous obtenez un rétroéclairage blanc sur les touches blanches. À certains angles, vous ne pouvez même pas lire le clavier.

Encore une fois, cet ordinateur portable coûte plus de Rs 2 lakh; c’est un ordinateur portable haut de gamme à tous égards, un achat purement hédoniste. Ce que j’attends d’un tel appareil, c’est le souci du détail, et c’est décevant que vous ne l’obteniez pas.

Tout le reste est super

Bien qu’il n’y ait pas d’OLED, l’écran LCD UHD+ IPS est si bon que je l’ai d’abord pris pour un OLED. C’est grâce à une luminosité élevée d’environ 400 nits (Dell revendique 500, mais je soupçonne qu’il n’atteindra qu’avec le contenu HDR) et un rapport de contraste de 1500:1. Par défaut, le panneau est calibré à 6900K, et les photographes et designers professionnels voudront recalibrer à 6500K. Lorsque j’ai calibré avec un colorimètre i1 Display Pro Plus, j’ai obtenu un deltaE moyen de 3, ce qui, bien que n’étant pas le meilleur que j’ai vu, reste assez bon. deltaE indique simplement la variation de la précision des couleurs entre ce qui est rendu par un écran et ce qui est attendu d’un panneau idéal. Une valeur inférieure à 2 est considérée comme presque indiscernable à l’œil humain.

Les haut-parleurs sont bruyants, et pour une fois, je n’ai pas à me plaindre que mon iPhone soit plus bruyant. Il y a peu de basses, certes, mais le volume est bon et la signature sonore globale assez agréable pour Youtube et des émissions de télévision. L’audio peut se déchirer à des volumes plus élevés dans les pistes riches en basses, mais c’est un événement rare.

Les performances pour le travail quotidien, ce à quoi je pense que quiconque achètera cela se livrera, sont bonnes. Il gère Chrome, Mot, et autre Bureau applications facilement, et le multitâche entre elles n’entraîne aucun bégaiement. Vous pouvez, cependant, sentir le système se débattre un peu lorsque vous éditez de grandes images dans Photoshop ou effectuer des modifications par lots dans Lightroom. C’est, je suppose, un problème parce que le processeur est sous-cadencé et que la résolution 4K pousse le GPU à fond.

Le montage vidéo, à moins qu’il ne soit limité à des séquences huit bits 1080p ou à des proxys basse résolution, n’est pas quelque chose que je recommanderais sur cet appareil fin et léger.

Vous pouvez jouer si vous le voulez vraiment, mais seulement si cela se limite à des jeux plus légers comme CS : GO ou F1 2019 fonctionnant aux réglages les plus bas. Les deux jeux ont réussi à fournir des fréquences d’images moyennes dans la plage de 50 à 60 ips.

Verdict : j’avais des attentes plus élevées vis-à-vis d’un Ultrabook phare

Abandonnant la fiction, le fait est que le MacBook Air M1 existe et qu’il est moins cher et meilleur que le meilleur de Dell.

Configuré avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, le M1 Air coûte Rs 1,6 lakh contre Rs 2,13 lakh du XPS 13. L’air est plus froid et, comme il n’a pas de ventilateur, il est également silencieux. L’écran a une gamme de couleurs plus large, un meilleur contraste et une luminosité similaire. La durée de vie de la batterie est meilleure et les performances, grâce à cette puce M1, se situent dans le territoire des ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme. Non seulement vous pouvez éditer directement les séquences 4K 10 bits les plus exigeantes, mais l’Air est également livré avec un GPU plus puissant qui est meilleur pour exécuter des jeux que l’Iris Xe du XPS 13.

Même si vous n’êtes pas un fan de l’écosystème Apple, vous obtenez des appareils avec de meilleures configurations et une construction similaire pour moins de la moitié du prix. Tout ce que vous payez ici est la valeur de la marque. Si cela vous vaut Rs 2 lakh, allez-y et prenez un XPS 13. Pour tout le monde, je recommanderais un M1 Air d’Apple, un Yoga de Lenovo ou le ASUS ZenBook 13 avec un écran OLED.

.

