Revue de Vanguard: Jackie Chan et Stanley Tong déçus dans le spectacle CGI Bumbling

Jackie Chan et son collaborateur de longue date Stanley Tong frappent misérablement dans leur septième film ensemble. Avant-garde est un spectacle CGI maladroit avec une intrigue ridicule, un jeu d’acteur terrible et des thèmes nationalistes tendus. Les scènes de combat sont décemment chorégraphiées, mais perdues dans le barrage de la violence armée caricaturale. Le film suscite de petits rires avec des moments fugaces d’humour burlesque. Les rires sont le seul point lumineux. Avant-garde est une grande déception de la part de deux des cinéastes chinois de renom.

Avant-garde commence sur une note festive lors de la célébration du Nouvel An chinois à Londres. Un riche homme d’affaires, Qin Guoli (Jackson Lou), et sa femme trophée sont kidnappés en plein jour par des mercenaires vicieux. Peu savent-ils que Qin est suivi par Avant-garde, une société de sécurité internationale pour les clients d’élite. Avant-gardePDG de Tang Huanting (Jackie Chan), active les agents proches Lei Zhenyu (Yang Yang), Zhang Kaixuan (Ai Lun) et Mi Ya (Miya Muqi). Ils sauvent Qin, mais apprennent une conspiration plus profonde.

Qin est traqué par un terroriste africain nommé Omar (Eyad Hourani). Il a des informations critiques qu’Omar veut désespérément. La fille de Qin, Fareeda (Xu Ruo Han), une star des médias sociaux, est dans la jungle africaine pour une mission de conservation de la faune. Avant-garde dépêche une équipe pour récupérer Fareeda avant que Broto (Brahim Achabbakhe), l’homme de main principal d’Omar, ne la rejoigne.

Avant-garde vise un Liaison/Rapide furieux mélange d’aventures stylisées avec des tas de gadgets, de belles femmes et des lieux exotiques. L’échec réside dans l’exécution maladroite. Premièrement, les effets visuels du film sont incroyablement mauvais. Toute scène impliquant des animaux ou des poursuites de véhicules devient des effets CGI à certains moments. Le changement est évident et mal fait. Le film se transforme en un jeu vidéo risible. Les méchants font pleuvoir des armes sur les protagonistes. Ils feraient mieux de jeter leurs armes à la place. Les balles sont essentiellement des pétards bruyants. L’action maladroite nuit à l’habileté du combat d’arts martiaux. C’est un désordre encombré qui a malheureusement l’air horrible.

Jackie Chan obtient la meilleure note, mais est un personnage de soutien dans Avant-garde. Les plus jeunes chefs ont le plus de temps d’écran et la majorité des scènes d’action. Chan montre des éclairs de ses acrobaties de marque, mais laisse le gros du travail à l’ensemble. Le problème est qu’ils ne sont pas aussi charismatiques. L’interaction entre le Avant-garde équipe et Fareeda est dingue.

Réalisateur / écrivain Stanley Tong (Supercoupe, Premier coup de Jackie Chan) va trop loin sur les éléments comiques. Il franchit la ligne de l’humour au stupide. Cela est particulièrement vrai pour les personnages féminins. Les actrices de soutien sont en grande partie reléguées aux rires, au flirt et à la traditionnelle demoiselle en détresse. Miya Muqi a quelques bons combats, mais est ensuite utilisé comme un « piège à miel » dans une scène qui fait tourner les yeux.

Je suis un grand fan de Jackie Chan et Stanley Tong. Je me souviens avoir fait la queue pour voir Grabuge dans le Bronx. Avant-garde est une énorme déception. Il n’y a vraiment rien à recommander ici. L’action est complètement ruinée par le CGI. Il est stupéfiant que les cinéastes et le studio aient accepté des effets spéciaux aussi abyssaux. Avant-garde est une production de China Film (Shanghai) International Media Co., China Film Group Corporation et Shanghai Tencent Pictures Culture Media. Le film aura une sortie en salles nord-américaine majeure, y compris des écrans IMAX, de Gravitas Ventures le 20 novembre.

