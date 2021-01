Revue de Tata Altroz ​​iTurbo: grands espoirs, chiffres modestes

29 janv.2021 09:37:58 IST

Lorsque nous avons conduit la Tata Altroz ​​pour la première fois en décembre 2019, c’était un changement rafraîchissant par rapport aux produits Tata Motors que nous avions vus précédemment, et cela ressemblait à un début délibéré de quelque chose de nouveau. C’était une voiture compétente, pratique et belle qui a vérifié les cases et dépassé les attentes. À l’époque, Tata fabriquait encore des Tiagos et Tigors de marque JTP plus chauds, et nous espérions qu’ils placeraient les moteurs turbocompressés du Nexon dans l’Altroz, et en feraient une version JTP.

Un an plus tard, JTP est parti, relégué dans l’histoire comme une expérience intéressante mais courte. Cependant, Tata Motors a finalement mis un moteur turbocompressé dans l’Altroz, et l’a appelé l’iTurbo.

Qu’est-ce qui a changé?

Nous avons fait une super critique vidéo à 360 degrés de l’Altroz ​​original (Cliquez ici) si vous voulez les bases. Essentiellement, l’Altroz ​​reste une trappe haut de gamme avec un langage de conception rafraîchissant. Un an plus tard, le design tient toujours, et Tata le propose dans une couleur bleue frappante qui met en valeur le visage. Mon sentiment est que cette conception vieillira bien.

L’intérieur reste fonctionnellement identique, mais Tata Motors a écouté les commentaires et a légèrement peaufiné l’intérieur. Avec la nouvelle palette de couleurs, le tableau de bord semble beaucoup moins fade que dans la voiture d’origine. Le nouveau système de voiture connectée « IRA » de Tata Motors est également nouveau, qui permet un contrôle et une surveillance limités de votre Altroz ​​via une application mobile.

Le turbo dans ‘iTurbo’ est au moyen du moteur à essence turbocompressé de 1,2l avec lequel la trappe est maintenant proposée. Les chiffres sont modestes – 110PS, 140Nm, mais meilleurs que les 87PS et 113Nm de la voiture sortante. Il y a quelques nouveaux modes de conduite pour accompagner le nouveau moteur – City et Sport, qui font une différence perceptible dans le comportement de la voiture.

Un mot sur la technologie

Nous n’avions aucune fonctionnalité connectée dans l’Altroz ​​d’origine, mais le marché a beaucoup changé depuis. Presque chaque nouveau modèle dans la mémoire récente est livré avec une forme de comparabilité connectée ou d’application, et l’iTurbo n’a pas été laissé pour compte. Heureusement, Tata Motors a été conservatrice dans son approche. L’application ‘IRA’ fonctionne sur les appareils iOS et Android et n’essaie pas d’en faire trop. Il n’y a pas de démarrage à distance / pré-refroidissement AC. Il existe principalement des clôtures géographiques, des fonctionnalités de sécurité, un verrouillage / un avertisseur sonore / des voyants et des diagnostics à distance. L’application est raisonnablement propre et fonctionne comme annoncé dans les zones urbaines. Il reste à voir comment il se comportera lorsque le réseau mobile ne coopère pas (comme souvent).

La navigation est améliorée par un système intelligent appelé «What3Words», qui attribue essentiellement trois mots aléatoires (mais faciles à retenir) à des emplacements spécifiques, et vous permet de les définir pour des endroits. Cela rend la navigation – en particulier la navigation à commande vocale – assez facile à utiliser. What3Words est un service disponible dans d’autres véhicules et dans d’autres applications et contextes également, et constitue une innovation intéressante et pratique qui, nous l’espérons, deviendra la norme pour la navigation mains libres.

Le système d’infodivertissement reste le même que celui que nous avons vu sur les Tatas récentes telles que le Nexon. L’écran tactile est réactif et ne nous a pas plu pendant notre temps avec la voiture. Malheureusement, le constructeur automobile n’a pas tout à fait compris comment créer une interface utilisateur élégante. Les icônes témoins ont tendance à être minuscules et discrètes, ce qui me laisse me demander si un mode spécifique était «activé» ou «désactivé» jusqu’à ce que je trouve l’icône obscure cachée quelque part sur l’écran. Les menus sont bons, mais Tata doit travailler sur les affichages d’informations passifs qu’ils ont installés dans leurs voitures récentes.

Intérieur rafraîchi

Il n’y a pas de grande histoire ici, mais le ton sombre / clair de l’intérieur avec les nouveaux sièges en similicuir est un changement positif. En 2019, nous nous sommes plaints de l’étendue incongrue de plastique terne sur le tableau de bord qui a vraiment laissé tomber l’ambiance premium du reste du véhicule. Heureusement, ce n’est pas le cas avec l’iTurbo, et les choses sont plutôt belles maintenant. Les logements arrière continuent d’être confortables, même pour les passagers de grande taille, et le plancher est presque plat au cas où il y en aurait trois de front. Les portes s’ouvrent à près de 90 degrés, ce qui facilite l’entrée et la sortie.

Un inconvénient qui a semblé sauter cette année est que l’Altroz ​​n’a pas les meilleurs espaces de stockage dans la console centrale. Les choses se sentent un peu à l’étroit si vous avez besoin de poser des choses. Les portes ont cependant beaucoup de place.

Pret à partir

Le moteur turbocompressé anime les choses par rapport à l’ancien moteur à essence à aspiration naturelle. On s’attend à ce que, malheureusement, Tata Motors se retrouve victime de ses propres repères. L’Altroz ​​d’origine a placé la barre assez haut, et l’iTurbo ne fournit pas les performances que je pense que la plupart des testeurs attendaient. C’est une voiture raisonnablement légère pour sa cote NCAP 5 étoiles, mais le couple de 140 Nm ne la fait pas vraiment se placer très rapidement.

Le mode « Sport » est la voie à suivre si vous voulez sentir que le turbo gagne sa vie, mais je trouve que ce moteur est un peu saccadé, même dans le Nexon. Le mode «City» atténue un peu cela et convient parfaitement en ville, mais «Sport» est l’endroit où vous pouvez faire un léger sourire. Le décalage turbo est minime, mais cette voiture n’a pas de couple de type point-and-squirt qui permet des dépassements rapides et se faufile dans chaque espace de la circulation. La puissance est là et les vitesses de croisière à trois chiffres sont atteintes sans drame ni sensation de poilu que vous obtenez avec un moteur moins puissant qui travaille très fort. Alors que le moteur à trois cylindres est lisse, le raffinement et les niveaux de bruit restent un bugbear de la voiture d’origine.

Bien que la suspension semble sophistiquée, j’ai remarqué un grondement sur des surfaces inégales que je n’ai pas rencontré dans la vieille voiture – une sensation de voiture typiquement allemande dont je ne suis pas fan. Ce n’est pas un facteur décisif, mais un tapis magique, ce n’est pas le cas.

Un candidat?

À cela, nous disons «pourquoi pas?». La couleur «Harbor Blue» rend l’Altroz ​​déjà saisissant d’autant plus frappant. L’iTurbo commence à Rs 7.74 Lac ex-salle d’exposition, qui est dans le stade des rivaux. Malheureusement, la performance ne l’est pas. C’est une trappe haut de gamme parfaitement bonne, et sans doute l’une des plus belles en vente, mais je ne ferais pas trop du «turbo» dans le badge. C’est un meilleur Altroz, et c’est toujours un exploit.

