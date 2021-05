Revue de Resident Evil Village: un slasher de survie divertissant combine des éléments d’horreur bien usés dans un ensemble complet

14 mai 2021 15:18:37 IST

Je méprise l’horreur en tant que genre.

Publiquement, je soutiens que la raison pour laquelle je n’aime pas cela est que l’horreur a tendance à s’en tenir à des formules éprouvées, à lancer des alertes de saut et des scores de fond effrayants avec une prévisibilité ennuyeuse qui aspire le plaisir de l’expérience. Mais honnêtement, c’est surtout parce que je suis un grand vieux. Cependant, alors que je jetais un coup d’œil à l’écran à travers mes doigts lors de ma première lecture de Capcom Resident Evil: Village, Je devais admettre que je passais un très bon moment, car a) le jeu n’est pas si effrayant et b) même s’il utilise beaucoup d’éléments d’horreur de base, l’ensemble du package dans son ensemble est assez divertissant.

L’histoire commence par quelques visages familiers, alors que nous retrouvons rapidement Ethan Winters, le protagoniste du titre précédent de cette série, à savoir Resident Evil: Biohazard, et sa femme Mia. Après avoir traversé toutes sortes de difficultés pour localiser puis sauver Mia lors du dernier match, Winters a maintenant déménagé dans une maison idyllique à la campagne avec elle et leur fille de 6 mois, où ils passent leurs nuits à se dire effrayants. histoires et boire du vin.

Bien sûr, c’est un jeu d’horreur, et l’arrangement domestique de Winters est un peu trop parfait pour durer, si tôt, Chris Redfield se présente, assassine la femme de Winters et l’enlève lui et sa fille. Le véhicule dans lequel ils sont transportés s’écrase alors, amenant des hivers étourdis à errer dans les bois pendant un moment, avant de sembler franchir un portail aux Chroniques de Narnia dans une ville fantôme abandonnée avec une forte influence transylvanienne.

Dès que vous entrez dans le village désert, vous êtes attaqué par des créatures enragées ressemblant à des loups mutants connus sous le nom de Lycans, et à partir de là, les choses ne font qu’empirer lorsque vous endurez courageusement ces horreurs effrayantes dans le but de localiser votre fille. Romarin.

L’équipe Miranda

Le village est gouverné par une équipe hétéroclite de whackjobs bizarres, comprenant Lady Dimitrescu, un vampire sculptural qui est rapidement devenu l’obsession d’étranges pervers sur Internet, Karl Heisenberg, qui est la réponse à la question « et si Nicolas Cage jouait Magnéto dans le X Men films, «Donna Beneviento, une marionnettiste un peu trop intime avec une poupée effrayante nommée Angie et Salvatore Moreau, un homme-poisson grotesque qui peut vomir de l’acide.

Ce quatuor de dingues est tenu en échec par une mystérieuse prêtresse à six ailes (deux ailes de trop à mon avis, quatre est la limite raisonnable) nommée Mère Miranda. Miranda et ses quatre hommes de main sont tous vraiment intrigants à leur manière, et la plupart d’entre eux sont assez étoffés en tant que personnages. Leur introduction dans le jeu élève instantanément l’expérience et leurs interactions avec le protagoniste et les uns avec les autres font un excellent travail pour mettre en place le mythe du jeu. Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux soit particulièrement effrayant, et honnêtement, ils se sentent tous un peu comme des personnages principaux de scripts de films Tim Burton rejetés au début des années 2000.

Chacun des subalternes de Miranda est, en fait, un personnage de niveau boss, les quatre ayant leurs propres zones distinctes dans le jeu que vous serez autorisé à explorer séquentiellement. Lady Dimitrescu se trouve dans le somptueux château de Dimitrescu, tandis que Heisenberg réside dans une usine crasseuse et Beneviento est situé dans une vieille maison délabrée dans une vallée brumeuse. Moreau, étant plus poisson qu’humain, a peut-être la demeure la plus intéressante, un réservoir dans lequel il peut se surdimensionner en un hybride salamandre-poisson.

D’accord, avant d’aller plus loin, parlons de l’éléphant de 9 pieds de haut dans la pièce. Oui, Lady Dimitrescu est une grande fille. Oui, je suis conscient du fait que certaines personnes ont des fantasmes d’être ramassées et jetées par elle, et honnêtement, qui suis-je pour juger? Si c’est votre truc, plus de pouvoir pour vous, mais soyez prévenu, elle n’est qu’un petit acteur de l’histoire et son temps d’écran est assez bref, alors peut-être ne l’achetez pas seulement pour elle.

Cassandra, Moroaica, viens jolie maman

Resident Evil: Village Ce n’est peut-être pas un jeu de tir à la troisième personne sur papier, mais cela vous donne certainement un assortiment de créatures mythiques sur lesquelles tirer. Il y a beaucoup de grognements monstrueux qui vous attaquent en hordes, allant des loups-garous aux zombies, et ils sont tous suffisamment différents les uns des autres pour justifier leur existence. Par exemple, les Lycans sont un peu plus rapides et plus difficiles à toucher, tandis que les Moroaica sont lents, mais compensent leur manque de rythme avec les chiffres.

Il existe également un certain nombre de mini-boss que vous pouvez combattre, l’exemple le plus notable étant les trois filles de Lady Dimitrescu. Tous les trois ont exactement la même faiblesse et peuvent être battus par la même stratégie, mais leurs entrées sont tout à fait mémorables, et au moins deux des trois m’ont fait jurer bruyamment quand ils sont apparus soudainement devant moi.

Maintenant, dans l’ensemble, aucune des créatures auxquelles vous faites face ne devrait poser de problèmes sérieux. La plupart d’entre eux peuvent être supprimés facilement, et comme je jouais au jeu aux niveaux de difficulté standard, je ne suis mort que quelques fois. En fait, dès le début, les ennemis vous approcheront en grande partie, seuls ou par paires, mais au fur et à mesure que le jeu progressera, ils commenceront à attaquer par vagues, transformant rapidement le jeu en une affaire rapide et rapide.

Êtes-vous plus intelligent qu’un cinquième?

Pour un jeu plein d’énigmes, Resident Evil: Village ne teste vraiment pas vos capacités de résolution de problèmes de manière significative. La plupart des énigmes que le jeu met sur votre chemin peuvent être résolues en quelques minutes, et si vous avez du mal à trouver une réponse, il y a généralement une sorte d’indice caché à proximité, sous la forme d’entrées de journal ou de gravures. Je ne me suis jamais retrouvé sérieusement perplexe qu’une seule fois, mais cela avait plus à voir avec mon manque total de conscience de la situation, ce qui m’a conduit à manquer une invite pour un élément que quelqu’un d’autre aurait repéré immédiatement.

Cible transylvanienne

Si vous manquez de fournitures, le Duke, excessivement rond, sera toujours à une courte distance. Le duc possède le guichet unique pour tous vos besoins de chasse aux monstres, et vous y trouverez tout, des munitions et médicaments aux nouvelles armes à feu et mallettes qui vous permettent d’augmenter l’espace dans votre inventaire. Vous pouvez également échanger différents trésors que vous acquérez lors de vos voyages contre des pièces de monnaie, alors assurez-vous de ramasser chaque petit bijou que vous rencontrez. Heureusement, les monstres se transforment parfois en versions cristallisées d’eux-mêmes lorsque vous les tuez, et ces bustes éblouis peuvent être vendus pour un joli centime.

Même si j’aime la sélection proposée, je dois vous informer que le Duke’s Emporium, en toute honnêteté, est une arnaque complète. Je comptais uniquement sur lui pour les munitions dans les deux premières heures de mon jeu, et je me suis vite retrouvé à transporter un portefeuille vide. À l’instar des aéroports et des cinémas, il y a une prime élevée sur chaque article, et vous seriez mieux servi à fabriquer vous-même beaucoup de petits objets.

Un peu plus tard dans le jeu, vous aurez également accès à la cuisine du duc, où il cuisinera des choses pour vous si vous remettez les bons ingrédients. Les ingrédients exigent en grande partie que vous vous livriez à un peu de chasse aux animaux, et lorsque vous réunissez les bonnes combinaisons, les plats préparés par The Duke peuvent vous donner de sérieux augmentations de statistiques.

Crafty Little Fella

Déplacez-vous sur Bear Grylls, Ethan Winters est maintenant le dieu de la survie. Avec juste de la poudre à canon et un peu de ferraille rouillée sous un escalier, Winters peut fabriquer toutes sortes de munitions, allant des simples cartouches de fusil de chasse aux cartouches de fusil de sniper qui peuvent éliminer les gargouilles à quelques centaines de mètres de distance. Winters a également la capacité de concevoir des mines terrestres, des bombes artisanales et d’autres explosifs en quelques secondes. Il peut également préparer des médicaments en combinant un fluide chimique et une « herbe », une plante vague qui a des propriétés curatives miraculeuses, lui permettant même de rattacher une main coupée après qu’elle ait été coupée par Lady Dimitrescu.

Un peu de ceci, un peu de cela

Resident Evil: Village Ce n’est pas le jeu le plus long auquel j’ai jamais joué, et avec un temps de jeu moyen d’un peu plus de 10 heures, vous pouvez parcourir une grande partie de l’histoire en un rien de temps. Cependant, si vous adoptiez une approche complétionniste du jeu, il vous faudra probablement beaucoup plus de temps pour atteindre la fin, car il y a une multitude de choses que vous pouvez passer votre temps à faire, y compris la résolution d’énigmes et acquérir des trésors, dont certains peuvent être trouvés et d’autres qui peuvent être achetés.

Comme les autres titres de la série, Resident Evil: Village a également le mode Mercenaires, un mode d’après-jeu dans lequel vous pouvez réessayer de grandes parties du jeu avec des armes plus récentes et plus efficaces qui vous permettent d’infliger plus de dégâts et de jouer à un niveau de difficulté plus élevé. Les Mercenaires lancent de nouveaux défis passionnants et difficiles, et si vous êtes à la hauteur de la tâche, vous récolterez des récompenses majeures.

TL; DR: Pendant que Resident Evil: Village n’est pas l’un des titres les plus innovants du genre, il parvient à tisser des tropes d’horreur bien usés dans une expérience rafraîchissante et au rythme rapide.

Jeu évalué sur PlayStation 5 et PlayStation 4 Pro. Les performances, mis à part les temps de chargement et la fidélité graphique, n’ont pas beaucoup varié. Vérifiez les codes fournis par l’éditeur.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂